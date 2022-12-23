«Бабушка у меня миллион украла». Финалист «Голос 60+» — об изнанке популярного шоу

Сейчас пенсионер пишет патриотические песни и музыку, снимает видео. А еще он снимался в ТВ-проекте «Ты супер!»



Мы поговорили с Виктором Зориным о том, как на самом деле устроено шоу «Голос» и не было ли ему обидно проиграть москвичке.

— Виктор Иванович, как давно вы поете? В детстве начали или уже в зрелом возрасте?

— Я музыкой давно занимаюсь, аранжировки и песни пишу, всё записываю сам, у меня на YouTube-канале клипов 40, наверное. Я и клипы снимаю сам.