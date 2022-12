«Бабушка у меня миллион украла». Финалист «Голос 60+» — об изнанке популярного шоу

— Вы до этого три раза пытались попасть на шоу «Голос». Почему не получилось сразу?



— Первый раз приехал на кастинг, всё замечательно, они там чуть ли не подпрыгивали. Я там пел Never Let You Go (трек Димы Билана. — Прим. ред.). А там старички-то все романсы поют, всякую такую блуду. Они сказали: «Ой, как круто, как классно, мы вам позвоним, но может быть и нет, еще телевизионщики отсмотрят». Они посмотрели и не перезвонили. Кастинг я прошел, а вызвать меня не вызвали.

Я на следующий год опять туда, слепые прослушивания у меня на второй день были. Там у них оставалось три места во второй день. Короче, не повернулись они, пел я Confessa (песня Адриано Челентано. — Прим. ред.)