«Ты понимаешь, что ты сделал?»: Павел Прилучный набросился на журналиста НТВ за съемку

Актер Павел Прилучный напал на журналиста НТВ, сообщили на сайте телеканала. Причиной конфликта стало то, что корреспондент снимал на видео, как актер ругался с таксистом.

На НТВ объясняют, что актер вместе с женой Зепюр Брутян вышел из здания кинотеатра в центре Москвы и подошел к такси. Как можно заметить на видео, Павел Прилучный стал ругаться с таксистом.

— Прилучный заметил, что скандал попал в поле зрения журналистов, и, ругаясь, потребовал убрать камеру. Казалось, что конфликт исчерпан. Но актер вернулся, начал хватать оператора за грудки, тот опустил камеру, но на записи слышно, как актер распускает руки и угрожает. Он и Зепюр потребовали удалить видеоматериал, — сообщили на сайте НТВ.