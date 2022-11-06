«Ты понимаешь, что ты сделал?»: Павел Прилучный набросился на журналиста НТВ за съемку
На видео попало, как актер обматерил оператора
Актер Павел Прилучный напал на журналиста НТВ, сообщили на сайте телеканала. Причиной конфликта стало то, что корреспондент снимал на видео, как актер ругался с таксистом.
На НТВ объясняют, что актер вместе с женой Зепюр Брутян вышел из здания кинотеатра в центре Москвы и подошел к такси. Как можно заметить на видео, Павел Прилучный стал ругаться с таксистом.
— Прилучный заметил, что скандал попал в поле зрения журналистов, и, ругаясь, потребовал убрать камеру. Казалось, что конфликт исчерпан. Но актер вернулся, начал хватать оператора за грудки, тот опустил камеру, но на записи слышно, как актер распускает руки и угрожает. Он и Зепюр потребовали удалить видеоматериал, — сообщили на сайте НТВ.
На видео слышно часть слов, которые говорит Павел Прилучный оператору. Большая часть речи «запикана» телеканалом.
— Ну ты дождался, че. Ты понимаешь, что ты сделал? — произносит актер.
Зепюр Брутян также произносит несколько фраз на видео.
— Удалите видео, если вы не хотите проблем, — говорит
На видео также слышно, как оператор НТВ просит вести себя спокойнее. В какой-то момент Павел Прилучный с женой уходят.
Конфликт уже получил широкое освещение в СМИ. Как отметили в издании Starhit, актер отстал от журналиста, только когда на него обратили внимание прохожие.
Свадьба Прилучного с красоткой армянского происхождения Зепюр Брутян в конце лета этого года активно обсуждалась в соцсетях. Однако предметом пылкого спора стало не само событие, а то, что Прилучный выбрал себе в жены копию бывшей возлюбленной — Агаты Муцениеце.