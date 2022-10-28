«Ехал с настроем на победу»:
17-летний подросток из Новосибирска выиграл миллион в конкурсе личных качеств
Парень увлекается астрономией, физикой и становился призером всероссийских олимпиад
17-летний Андрей Чумаков из Новосибирска выиграл в конкурсе по личностным качествам среди подростков. Парень получил один миллион рублей и специальную путевку в один из регионов России. О победе Андрея рассказали в пресс-службе всероссийского движения «Вдохновители».
Андрей Чумаков выиграл в конкурсе «Большая перемена», где подростков оценивают по качествам личности: интеллектуальному и организационному лидерству, креативности, коммуникации, сотрудничеству и альтруизму. Финал конкурса проходил в «Артеке», где подростки провели несколько дней, а первый этап конкурса начался несколько месяцев назад.
— Люди, которые оценивали работу Андрея, смотрели, как ребята себя ведут, как работают в команде и могут организовать процесс работы над проектом. Например, было задание в команде для турфирмы создать новый продукт и презентовать его. Оценивали поведение и самого ребенка, и результат команды, — рассказала мама Андрея, Наталья Чумакова.
Как рассказала НГС Наталья Чумакова, ее сын всегда был активным, участвовал в разных конкурсах, создал с друзьями проект по переработке мусора и участвовал с ним в акселераторе. Кроме того, Андрей два года был призером всероссийской олимпиады школьников по астрономии.
За победу в конкурсе парень получил один миллион рублей и специальную путевку «Больше, чем путешествие», которая дает возможность совершить туристическую поездку в один из регионов России.
— Мы очень гордимся Андреем, он сразу ехал с настроем на победу. Как потратить выигрыш, еще не думали, можно на образование, цели или свой проект. Это уже решит сам Андрей, — отметила Наталья.
Мы уже писали об умных и талантливых подростках из Новосибирска. Например, Назим Мустафин, выпускник СУНЦ НГУ (ФМШ) выиграл золотую медаль на международной биологической олимпиаде, а Всеволод Нагибин получил золотую медаль на международной олимпиаде по информатике в Индонезии.