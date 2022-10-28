«Ехал с настроем на победу»: 17-летний подросток из Новосибирска выиграл миллион в конкурсе личных качеств

17-летний Андрей Чумаков из Новосибирска выиграл в конкурсе по личностным качествам среди подростков. Парень получил один миллион рублей и специальную путевку в один из регионов России. О победе Андрея рассказали в пресс-службе всероссийского движения «Вдохновители».

Андрей Чумаков выиграл в конкурсе «Большая перемена», где подростков оценивают по качествам личности: интеллектуальному и организационному лидерству, креативности, коммуникации, сотрудничеству и альтруизму. Финал конкурса проходил в «Артеке», где подростки провели несколько дней, а первый этап конкурса начался несколько месяцев назад.