«Раньше мог вывести 1000 долларов, сейчас — всего 40»: блогер — о том, как изменился русский YouTube после ограничений

Изначально я занимался фотошопом. Потом начал смотреть различных блогеров и понял, что YouTube — интересная площадка. Сказал родителям, что хочу снимать для канала, и они мне купили плату видеозахвата. После этого, лет с 14, я и начал активно развивать свой блог, выкладывал ролики про игры: вцепился в игру GTA — и по ней пошел рост.



Тогда это было не настолько сложно, как сейчас, потому что не было конкуренции, и я вылетал часто в рекомендациях. Конечно, около года мне пришлось усердно заниматься каналом, поэтому я периодически прогуливал учебу, да и на улицу почти не выходил.

