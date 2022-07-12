«Раньше мог вывести 1000 долларов, сейчас — всего 40»: блогер — о том, как изменился русский YouTube после ограничений
У канала блогера 2 миллиона подписчиков — он говорит, что работает на Россию
Одна из популярных тем для обсуждения среди блогеров — потеря дохода от монетизации на зарубежных площадках. Деятельность Instagram в России запрещена, а YouTube просто закрыл возможность зарабатывать российским каналам. Новосибирский блогер Алексей Горбунов — автор канала HypeR, который за 7 лет нарастил аудиторию до 1,8 миллиона подписчиков, а просмотры его роликов переваливают за 3 миллиона. Он рассказал НГС, как начал вести канал, о чём рассказывает людям и почему не считает потерю монетизации трагедией. Далее — от первого лица.
Изначально я занимался фотошопом. Потом начал смотреть различных блогеров и понял, что YouTube — интересная площадка. Сказал родителям, что хочу снимать для канала, и они мне купили плату видеозахвата. После этого, лет с 14, я и начал активно развивать свой блог, выкладывал ролики про игры: вцепился в игру GTA — и по ней пошел рост.
Тогда это было не настолько сложно, как сейчас, потому что не было конкуренции, и я вылетал часто в рекомендациях. Конечно, около года мне пришлось усердно заниматься каналом, поэтому я периодически прогуливал учебу, да и на улицу почти не выходил.
Я доучился до 9-го класса и пошел в колледж — боялся, что не потяну экзамены. Но и в колледже долго не задержался: предметы казались слишком легкими. Работать не пошел, вместо этого решил серьезно заняться блогом. В основном у меня игровой контент, но сейчас я буду постепенно переходить на живой материал, потому что дети, которые смотрели меня, выросли. Игры надоели — я во все переиграл.
Монетизация ударила по блогерам, которые не занимались рекламой. Мне с YouTube ничего не капало, потому что я сотрудничал с различными проектами и брал у них рекламу: Rutube, телефонные проекты и другие. Так же у большинства российских блогеров. Мы работаем на Россию, на русские проекты и аудиторию — санкции по нам не ударят.
В основном ограничения затронули выплаты самого YouTube: сейчас есть проблемы с переводом денег, и если ты раньше мог вывести 1000 долларов, то сейчас — всего 40. Если раньше зарабатывали на монетизации 20 тысяч долларов, то сейчас — 8 тысяч. Не думаю, что это настолько сильно ударило, чтобы сидеть и плакать: есть реклама и можно сотрудничать с кем угодно.