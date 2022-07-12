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Алексей Горбунов

блогер HypeR
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Алексей Горбунов

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«Раньше мог вывести 1000 долларов, сейчас — всего 40»: блогер — о том, как изменился русский YouTube после ограничений

У канала блогера 2 миллиона подписчиков — он говорит, что работает на Россию

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Блогер Алексей Горбунов считает, что потеря монетизации от популярных сервисов не такая большая проблема, как говорят

Блогер Алексей Горбунов считает, что потеря монетизации от популярных сервисов не такая большая проблема, как говорят

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Одна из популярных тем для обсуждения среди блогеров — потеря дохода от монетизации на зарубежных площадках. Деятельность Instagram в России запрещена, а YouTube просто закрыл возможность зарабатывать российским каналам. Новосибирский блогер Алексей Горбунов — автор канала HypeR, который за 7 лет нарастил аудиторию до 1,8 миллиона подписчиков, а просмотры его роликов переваливают за 3 миллиона. Он рассказал НГС, как начал вести канал, о чём рассказывает людям и почему не считает потерю монетизации трагедией. Далее — от первого лица.

Изначально я занимался фотошопом. Потом начал смотреть различных блогеров и понял, что YouTube — интересная площадка. Сказал родителям, что хочу снимать для канала, и они мне купили плату видеозахвата. После этого, лет с 14, я и начал активно развивать свой блог, выкладывал ролики про игры: вцепился в игру GTA — и по ней пошел рост.

Тогда это было не настолько сложно, как сейчас, потому что не было конкуренции, и я вылетал часто в рекомендациях. Конечно, около года мне пришлось усердно заниматься каналом, поэтому я периодически прогуливал учебу, да и на улицу почти не выходил.

Я доучился до 9-го класса и пошел в колледж — боялся, что не потяну экзамены. Но и в колледже долго не задержался: предметы казались слишком легкими. Работать не пошел, вместо этого решил серьезно заняться блогом. В основном у меня игровой контент, но сейчас я буду постепенно переходить на живой материал, потому что дети, которые смотрели меня, выросли. Игры надоели — я во все переиграл.

Монетизация ударила по блогерам, которые не занимались рекламой. Мне с YouTube ничего не капало, потому что я сотрудничал с различными проектами и брал у них рекламу: Rutube, телефонные проекты и другие. Так же у большинства российских блогеров. Мы работаем на Россию, на русские проекты и аудиторию — санкции по нам не ударят.

В основном ограничения затронули выплаты самого YouTube: сейчас есть проблемы с переводом денег, и если ты раньше мог вывести 1000 долларов, то сейчас — всего 40. Если раньше зарабатывали на монетизации 20 тысяч долларов, то сейчас — 8 тысяч. Не думаю, что это настолько сильно ударило, чтобы сидеть и плакать: есть реклама и можно сотрудничать с кем угодно.

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