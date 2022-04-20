MTV уходит из России. Что стало с легендарными ведущими канала, которых мы помним с 90-х

MTV заканчивает работу в России 20 апреля. Решение о «приостановке вещания» своих каналов в РФ приняла студия Paramount, а это, помимо MTV Russia, также Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV Live HD, MTV 00s, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr. Президент и генеральный директор студии Боб Бакиш во внутренней записке для сотрудников объяснил, что это связано с событиями на Украине.

Многие только из этой новости узнали, что MTV Russia всё еще работало, ведь с 2013 года канал можно было смотреть только по платной подписке. Прекращение эфирного вещания девять лет назад многие уже восприняли как конец MTV в России.