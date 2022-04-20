MTV уходит из России. Что стало с легендарными ведущими канала, которых мы помним с 90-х
Кто-то родил четверо детей, а кто-то работал на MTV до последнего дня
MTV заканчивает работу в России 20 апреля. Решение о «приостановке вещания» своих каналов в РФ приняла студия Paramount, а это, помимо MTV Russia, также Paramount Channel, Paramount Comedy, MTV Live HD, MTV 00s, Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr. Президент и генеральный директор студии Боб Бакиш во внутренней записке для сотрудников объяснил, что это связано с событиями на Украине.
Многие только из этой новости узнали, что MTV Russia всё еще работало, ведь с 2013 года канал можно было смотреть только по платной подписке. Прекращение эфирного вещания девять лет назад многие уже восприняли как конец MTV в России.
Хотя «золотая» эпоха MTV закончилась еще раньше, в 2002 году, когда основатель канала в России Борис Зосимов продал свою долю акций владельцу бренда MTV, компании Viacom, и покинул телеканал. Вслед за своим боссом ушло большинство ярких ведущих, которых большинство 30–40-летних россиян помнит до сих пор. Мы решили узнать, что происходит в жизни прошлых кумиров спустя 20 лет.
Александр Анатольевич
Был первым лицом, которое увидели зрители MTV Russia в октябре 1998 года. Он вел на канале свой авторский новостной проект «News Блок». Александр Белоногов единственный из первого состава виджеев проработал на MTV до 2013 года.
В 2019 году Александр Анатольевич неожиданно вернулся на MTV. Параллельно он выступал в качестве диджея на мероприятиях и продолжает это делать. Ведущий трижды был женат, и у него есть 31-летний сын Ярослав, который также работал на MTV как Ярослав Александрович с 2005 по 2013 год.
Тутта Ларсен
Официально проработала на MTV с 1998 по 2008 год, хотя вынуждена была сделать долгий перерыв в начале нулевых после выкидыша и серьезных проблем со здоровьем. За годы работы на канале Татьяна Романенко (настоящее имя Тутты) вела множество разных программ, в том числе «Дневной каприз», «Поцелуй навылет» и другие.
Сейчас у Тутты многодетное семейство: вместе с мужем Валерием Колосковым она воспитывает троих детей: сыновей Луку и Ивана и дочь Марфу. Она вела шоу «Девчата» на канале «Россия 1», работала на радиостанциях «Весна FM», «Вера» и «Столица FM», где она вела передачи в основном на тему семьи и материнства. В 2017 году Тутта Ларсен стала ведущей на канале «Карусель», где вместе с дочерью Марфой ведет кулинарную передачу. Также она активно ведет блоги на разных площадках и зарабатывает там на рекламе.
Лика Длугач
Еще одна многодетная нынче мама. На MTV Тутта и Лика работали в ежедневной передаче «Дневной каприз» посменно, и среди поклонников разворачивались жаркие баталии, кто же из девушек делает это лучше.
Сейчас у Лики четверо детей, она позиционирует себя в соцсетях как эксперта по питанию. При этом у нее самое скромное число подписчиков в Instagram (запрещенная на территории РФ соцсеть) среди всех бывших коллег по MTV — 6000 человек.
Антон Комолов и Ольга Шелест
Парочка, которую и тогда, и сейчас воспринимают как единое целое. На MTV они в паре вели «Бодрое утро» и «Правило Буравчика», а также постоянно вдвоем работали на множестве спецпроектов.
Они так же «хором» ушли с MTV в 2002 году, и так же вместе ненадолго возвращались на него в 2010-м. Однако их до сих пор зовут парой проводить мероприятия и даже озвучивать мультфильмы, хотя они всегда заявляли о том, что лишь друзья. Ольга с мужем воспитывает двоих дочерей Музу и Айрис, а Антон с женой — сына Андрея.
Яна Чурикова
Единственная из ведущих первой волны, кто работает на канале по сей день. На рубеже веков она вела культовое шоу «12 злобных зрителей», а также программу «Большое кино».
Яна, как и большинство героев этого текста, уволилась с MTV в 2002-м, но вернулась в 2013-м уже в качестве руководителя каналов молодежного и музыкального вещания холдинга Paramount Global и занимает эту должность по сей день. В своем телеграм-канале она настаивает, что сейчас произошла лишь приостановка вещания каналов студии, а не окончательное прекращение.
Василий Стрельников
Он вел программы «Weekend Каприз», «Итак, 90-е» и «Тихий час», а также был голосом канала — озвучивал рекламные и проморолики. В 2001 году трек группы ППК с его участием «Лох — это судьба» стал бешено популярным по всей стране.
Василий живет один, с 2015 года ведет программы «Иновещание» и «Клуб Завтрак» на радио «Маяк» и признается, что очень счастлив, что его больше не узнают на улицах.
Татьяна Геворкян
Татьяна вела преимущественно программы о моде и стиле — «Стилиссимо» и «Гид по стилю». Хотя с 2003 подхватила передачу «12 злобных зрителей», а в 2003–2004 годах вместе с Иваном Ургантом была ведущей вечернего шоу «Экспрессо». В то время между ними были романтические отношения.
После ухода с MTV Татьяна работала на «3 канале», «России-1», «Культуре», «Ю» и НТВ. В 2008 году она даже выпустила коллекцию обуви под маркой Tanya Gevorkyan.
По соцсетям бывших виджеев (в последние годы это слово не использовалось на MTV) понятно, что они до сих пор дружны и постоянно участвуют в общих проектах.
Какие еще гиганты из сферы развлечений (и других отраслей) покинули Россию, можно почитать в нашей подборке.