«Бывали дни, когда поднимал золота на 87 тысяч рублей». Жители Сочи после шторма выходят на охоту за драгоценностями

На днях сочинские паблики опубликовали видео, снятое на одном из городских пляжей.
Две мужские фигуры во время шторма с металлоискателями что-то ищут на пляже, их захлестывают огромные волны, они еле держатся на ногах. Но люди не сдаются. «Золотая лихорадка по-сочински», — так прокомментировали видео телеграм-каналы. В комментариях их, естественно, высмеяли. В ироничной форме написали и некоторые СМИ. Люди с металлоискателями на пляжах Сочи — зрелище привычное, после каждого шторма они атакуют побережье.
Что они там находят? Можно ли разбогатеть на этом занятии? Корреспондент SOCHI1.RU решила познакомиться с сочинскими золотоискателями поближе и отправилась на ближайший пляж. Оказалось, не так-то просто разговорить этих серьезных людей, от повышенного внимания они, видимо, устали. На одном из пляжей Адлерского района бродили двое с металлоискателями. Побережье сейчас пустынное, желающих прогуливаться на холодном пронизывающем ветру мало, поэтому, увидев странную девушку, которая решительно направлялась прямо к ним, они предпочли ретироваться. Ветер доносил до них какие-то обрывки моих фраз: «Стойте! Я журналист! Хочу поговорить с вами». От этих слов незнакомцы припустили еще быстрее и скрылись в одном из закоулков набережной. Почему бежали, так и осталась загадкой, вроде ничего противозаконного золотоискатели не делают. Но журналисты — народ настырный, а пляжей в Сочи много.
На другом пляже, прямо у самой границы с Абхазией, бродил одинокий мужчина с металлоискателем и совковой лопатой. Корреспондент SOCHI1.RU, наученная горьким опытом, сначала сделала вид, что наслаждается прекрасными морскими пейзажами, холодным порывистым ветром, одиноким нырком, который грустно плавал у самого берега. Золотоискатель расслабился и отвлекся, а когда поднял глаза, бежать ему уже было не с руки.
— Что ищем? — спросила я. Он напрягся. Мол, что за вопросы бесцеремонные. А когда узнал, что перед ним журналист, оживился и с удовольствием ответил на все вопросы, правда, просил не называть его фамилию — говорит, что работает в органах. Оказалось, Михаил занимается золотоискательством уже много лет, с 2007 года, и может часами рассказывать о любимом деле. Когда-то он вел тематический блог «Дед Карапет» на «Ютьюбе» и на голубом глазу делился с подписчиками тонкостями золотоискательства. А потом его предали анафеме коллеги. Якобы он пропагандирует это занятие, поэтому стало появляться много конкурентов. Последнее видео было выложено два года назад. Лично его к золотоискательству привела вовсе не жажда наживы, а, как ни странно… больная спина. Да! Доктор посоветовал заняться плаваньем, тем более живет то он на море. А чтобы не зависеть от сезона, ушел под воду. Купил нехитрое оборудование для погружений и поплыл, а там, на дне морском, обнаружил золото, потерянное туристами. Так и плавает под водой в поисках сокровищ, а по берегу ходит иногда для разнообразия, когда море волнуется.
— Я стал заниматься, чтобы вылечить спину, а сейчас уже забыл, что такое грипп. Плаванье лечит многие болезни, мне же запретили подтягиваться и отжиматься из-за грыжи, требовалась операция, но после нее никто не давал никаких гарантий, что буду ходить. Начал плавать. Я по 12 часов под водой плаваю и забыл, что такое спина. Я весил 120 килограммов, сейчас — 90, и то потому что женился, а до этого 84 килограммов весил, — говорит Михаил. Начинал он с простейшей аппаратуры, а сейчас у него металлодетектор Minelab Excalibur 2.
Аппарат серьезный, стоимостью около 100 тысяч рублей. С ним можно погружаться под воду и вести поиск на глубине до 60 метров. На такой глубине мало какая техника может работать. Аппарат издает разные звуки на разный металл, поэтому человек сразу знает, что лежит под толщей гальки: золото, серебро, железо или монеты — их, кстати, много находится, в основном современные, банки их с удовольствием принимают.
Корреспонденту SOCHI1.RU он разрешил протестировать свое дорогостоящее оборудование. И знаете, что я вам скажу: а это правда затягивает. Очень азартное занятие. Даже какой-то гвоздь был обнаружен и откопан. Наверное, надо покупать оборудование и в свободное от работы время заниматься золотоискательством, если не побьют, конечно. Михаил говорит, что конкуренция огромная.
— Когда я начинал в 2007 году, было очень мало таких. И все по суше ходят, под воду всего три человека погружаются. В шторм я тоже хожу по берегу, но в штиль погружаюсь и зимой, у меня гидрокостюм есть, — говорит Михаил. Он не скрывает: заработок у золотоискателей хороший. Бывали такие дни, когда поднимал золота на 87 тысяч рублей и уносил в ломбард, но самые красивые домой, жене. Один раз нашел перстень, в который была вмонтирована пятирублевая монета времен Николая Второго. Бывает, находит настоящие исторические и археологические артефакты.
— На этом пляже я нашел подвеску-шумелку, такие были у финно-угров. Я ее выложил в интернет, просто чтобы обсудить, и мне из Питера начали писать, что эти именно финно-угорская. Но в Сочи их не могло быть. Ладно бы я только нашел, еще один нашел кольцо с утиными лапками. Скорее всего, по Мзымте, где-то наверху, было захоронение чье-то, размыло дождями и именно на этот пляж выбросило. Дома лежит, я думаю отнести подвеску в музей, — говорит Михаил.
Интернет говорит, что финно-угры использовали шумящие украшения с колокольчиками, чтобы отгонять злых духов. Изготавливались подвески в виде утки. Утка в эпоху неолита была промысловой птицей у финно-угров. Но вернемся в наше время. Михаил утверждает, что хлебных мест на побережье нет, никогда не угадаешь, какое сегодня течение, на Черном море оно нестабильное: сегодня из Абхазии, завтра в Абхазию. Конкретно на этом пляже он нашел платиновый «Картье», золотой браслет весом 22 грамма. Кстати, никто не терял?
— Максимально я находил 12 колец за день. Конечно, это лом, в основном обручальные кольца. Дорогие вещи люди, может, и снимают перед купанием, а обручалки никто не снимает. Были такие моменты, когда мужик бежит ко мне: вот только что потерял обручальное кольцо, две недели назад поженились. Из Питера приехали. Я три поднял, но его не нашел. Жена ему говорит: всё, разводимся, — рассказывает Михаил. У него и жена, и теща — все в бриллиантах, такие изделия он сам никогда бы не купил, некоторые стоят сотни тысяч рублей. А с металлодетектором он ходит не только на Черное море, берет его с собой в гости к теще на Кубань.
— Что там делать? Пить — да и всё. А я собрался и пошел на речку, занырнул и достал кольцо с бриллиантом для тещи. Теща в шоке, на следующий день крестик золотой ей достал, потом приехал — уже цепочку с подвеской в виде ключика нашел, — говорит Михаил.
У тещи дар речи попал, конечно, но зятя еще больше зауважала. А еще много гаджетов находит: телефонов, часов, они сейчас практически все водонепроницаемые, просуши хорошо и пользуйся. Даже теща айфон освоила. Сегодня был не очень удачливый день: несколько серебряных колечек. Но Михаил не расстраивается, значит, под водой много, там ему проще искать, море успокоится — уйдет под воду. Но самое лучшее время для золотоискателей — это лето, когда полно отдыхающих. Предпочитает нырять ночью, с подводным фонариком. И вот тебе свежеутопленное золото.
Кстати, золотоискательство на море — занятие вполне законное, пляжный коп не запрещен в России, да и во всём мире. Вот в горы, в леса не сунься, там категорически запрещено копать, даже поисковики, которые откапывают останки солдат, получают специальные разрешения. Под водой искать проще, но, естественно, опаснее: раза три Михаила утаскивали подводные течения, еле спасся. Он с 4 лет плавает, поэтому никакой специальной подготовки по подводному плаванью не проходил, опыта в этом деле достаточно.
— Еще и отдыхающих приходится спасать, купаются в шторм. Именно на этом пляже я одну вытащил. Пьяные лезут, а мне спасай, а все остальные на берегу стоят и снимают. Бывает небольшая волна, но камни и бревна кидает, женщине ногу сломало камнем, решила она на волнах покачаться. Море — это страшно, — говорит Михаил.
Причем он считает, что золотоискательство — занятие индивидуальное, не нужно ни от кого зависеть, покупаешь оборудование — и вперед, когда тебе удобно, и найденное золото ни с кем делить не нужно. Советует сразу брать дорогую технику. И гидрокостюмы, летний и зимний варианты, потому что даже летом по 6–12 часов под водой без гидрокостюма находится невозможно. Ласты, говорит, не нужны, а вот без специальных подводных ботинок не обойтись. Всю амуницию он заказывает на «Алиэкспресс». Китайцы каких только приблуд не придумывают! А еще советует ремень разгрузочный со свинцом приобрести, и обязательная саморазгрузка должна быть, чтобы шею не повредить.
— Мне просто фартит. У нас много ходит, но не все много находят. Я и еще один мужичок очень хорошо находим, я знаю, что после него делать там нечего. Он тоже после меня не идет. Это еще и адреналин и азарт, не только заработки. Слышишь звук, уже знаешь, что там золото, осталось отрыть и увидеть, что это. Копаешь, на глубине 27 сантиметров обычно лежат. Даже если звенит как металл, всё равно копаю, потому что бывает рядом с металлом золото, — говорит Михаил. — Море любит золото. Наверное, все знают это утверждение, но тем не менее всё равно надевают на пляж всё лучшее сразу. Пока есть такие люди, будут и золотоискатели. Ведь если один раз попробовал, остановиться точно не получится. Это я вам как бывалый искатель говорю!