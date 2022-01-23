«Бывали дни, когда поднимал золота на 87 тысяч рублей». Жители Сочи после шторма выходят на охоту за драгоценностями

— Мне просто фартит. У нас много ходит, но не все много находят. Я и еще один мужичок очень хорошо находим, я знаю, что после него делать там нечего. Он тоже после меня не идет. Это еще и адреналин и азарт, не только заработки. Слышишь звук, уже знаешь, что там золото, осталось отрыть и увидеть, что это. Копаешь, на глубине 27 сантиметров обычно лежат. Даже если звенит как металл, всё равно копаю, потому что бывает рядом с металлом золото, — говорит Михаил. — Море любит золото. Наверное, все знают это утверждение, но тем не менее всё равно надевают на пляж всё лучшее сразу. Пока есть такие люди, будут и золотоискатели. Ведь если один раз попробовал, остановиться точно не получится. Это я вам как бывалый искатель говорю!