В Краеведческом музее открыли огромную выставку елочных игрушек. Рассматриваем 20 атмосферных фото

На выставке елочных игрушек в Новосибирске собрали более 800 украшений
В Новосибирском краеведческом музее сегодня, 23 декабря, открылась самая новогодняя выставка — сотни елочных игрушек расположились в трех залах, чтобы поднять настроение горожанам. Мы побывали на выставке и сделали фото некоторых экспонатов.
Как рассказала корреспонденту НГС хранитель коллекции фарфора и стекла Валерия Дружинина, в коллекции краеведческого музея сейчас более 800 игрушек, елочных украшений, подставочных фигур и гирлянд. Ее начали собирать с 2012 года — что-то закупал музей, что-то приносили люди.
— Особенно редкие сейчас украшения — ватные, конца 30-х годов, с советской символикой. Также ценны украшения 40-х годов, военного времени. Во время войны, конечно, материалов не хватало. Но люди всё равно продолжали наряжать елку. В первую очередь для детей. Украшения изготавливались из самых разных материалов — например, из отходов производства, гильз, ампул, — объяснила Валерия Дружинина.
— Сказочные персонажи были очень популярны, но наборы были по тем сказкам, которые одобряла советская цензура. Например, басни Крылова, сказки Пушкина и другие. Конечно, все хотели купить набор «Чиполлино». У нас он не полный, но много редких украшений. Одна из самых редких фигур — сеньор Горошек, — объяснила Валерия Дружинина.
В основном сказочные персонажи были на специальных прищепках. Причем достаточно крепких.
В коллекции представлены бусы, гирлянды и другие украшения для елки.
— Гирлянды и бусы появились в окрестностях Клина изначально. Крестьяне изготавливали их кустарным способом у себя дома, — объяснила специалист.
В ноябре в Новосибирске открылся музей сибирского валяния. Мы побывали в гостях у его создателя и посмотрели на 140-летние валенки и другие интересные экспонаты.