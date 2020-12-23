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В Краеведческом музее открыли огромную выставку елочных игрушек. Рассматриваем 20 атмосферных фото

В трех залах показывают самые красивые и редкие игрушки

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Сказочные персонажи были очень популярны, но наборы делали по тем сказкам, которые одобряла советская цензура

Сказочные персонажи были очень популярны, но наборы делали по тем сказкам, которые одобряла советская цензура

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На выставке елочных игрушек в Новосибирске собрали более 800 украшений

В Новосибирском краеведческом музее сегодня, 23 декабря, открылась самая новогодняя выставка — сотни елочных игрушек расположились в трех залах, чтобы поднять настроение горожанам. Мы побывали на выставке и сделали фото некоторых экспонатов.

Как рассказала корреспонденту НГС хранитель коллекции фарфора и стекла Валерия Дружинина, в коллекции краеведческого музея сейчас более 800 игрушек, елочных украшений, подставочных фигур и гирлянд. Ее начали собирать с 2012 года — что-то закупал музей, что-то приносили люди.

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— Особенно редкие сейчас украшения — ватные, конца 30-х годов, с советской символикой. Также ценны украшения 40-х годов, военного времени. Во время войны, конечно, материалов не хватало. Но люди всё равно продолжали наряжать елку. В первую очередь для детей. Украшения изготавливались из самых разных материалов — например, из отходов производства, гильз, ампул, — объяснила Валерия Дружинина.

Украшения 40-х годов. В них прослеживается тема войны&nbsp;

Украшения 40-х годов. В них прослеживается тема войны 

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В советские годы были специальные рекомендации по украшению елки — нужно было обязательно сделать уголок севера

В советские годы были специальные рекомендации по украшению елки — нужно было обязательно сделать уголок севера

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Гномики из ГДР

Гномики из ГДР

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Тема зимних забав и спорта была очень популярна

Тема зимних забав и спорта была очень популярна

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— Сказочные персонажи были очень популярны, но наборы были по тем сказкам, которые одобряла советская цензура. Например, басни Крылова, сказки Пушкина и другие. Конечно, все хотели купить набор «Чиполлино». У нас он не полный, но много редких украшений. Одна из самых редких фигур — сеньор Горошек, — объяснила Валерия Дружинина.

В основном сказочные персонажи были на специальных прищепках. Причем достаточно крепких.

Набор «Чиполлино» был одним из самых желаемых

Набор «Чиполлино» был одним из самых желаемых

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Такие игрушки делались вручную — даже самые мелкие детали

Такие игрушки делались вручную — даже самые мелкие детали

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Гигантские игрушки также были желанны и популярны

Гигантские игрушки также были желанны и популярны

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Монтированные украшения собирались из самых разных материалов

Монтированные украшения собирались из самых разных материалов

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Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?

Какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки?

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Это, скорее всего, фигурка Деда Мороза, который 1 января немного устал от своей работы&nbsp;

Это, скорее всего, фигурка Деда Мороза, который 1 января немного устал от своей работы 

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Все носики и ручки этих симпатичных самоваров и чайников делались вручную

Все носики и ручки этих симпатичных самоваров и чайников делались вручную

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Картонажные украшения были очень разнообразны

Картонажные украшения были очень разнообразны

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В коллекции представлены бусы, гирлянды и другие украшения для елки.

— Гирлянды и бусы появились в окрестностях Клина изначально. Крестьяне изготавливали их кустарным способом у себя дома, — объяснила специалист.

В коллекции музея есть и флажки, и гирлянды, и бусы

В коллекции музея есть и флажки, и гирлянды, и бусы

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Очень популярный шарик из пластмассы. Бабочка внутри крутится&nbsp;

Очень популярный шарик из пластмассы. Бабочка внутри крутится 

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Набор игрушек-малюток&nbsp;

Набор игрушек-малюток 

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Под выставку задействованы три зала. И на нее можно легко потратить час, а то и больше

Под выставку задействованы три зала. И на нее можно легко потратить час, а то и больше

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Попадаются очень необычные игрушки

Попадаются очень необычные игрушки

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Ватные игрушки — одни из самых ценных

Ватные игрушки — одни из самых ценных

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Техника выполнения некоторых фигурок впечатляет

Техника выполнения некоторых фигурок впечатляет

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В ноябре в Новосибирске открылся музей сибирского валяния. Мы побывали в гостях у его создателя и посмотрели на 140-летние валенки и другие интересные экспонаты.

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