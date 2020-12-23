В Краеведческом музее открыли огромную выставку елочных игрушек. Рассматриваем 20 атмосферных фото

В Новосибирском краеведческом музее сегодня, 23 декабря, открылась самая новогодняя выставка — сотни елочных игрушек расположились в трех залах, чтобы поднять настроение горожанам. Мы побывали на выставке и сделали фото некоторых экспонатов.

Как рассказала корреспонденту НГС хранитель коллекции фарфора и стекла Валерия Дружинина, в коллекции краеведческого музея сейчас более 800 игрушек, елочных украшений, подставочных фигур и гирлянд. Ее начали собирать с 2012 года — что-то закупал музей, что-то приносили люди.