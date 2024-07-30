Нужна охрана: Минобр — о том, зачем вводят повышенную готовность из-за шести школ в Новосибирске

Когда возобновят работы по строительству — неизвестно Источник: Анна Н / 2ГИС











В министерстве образования Новосибирской области объяснили, зачем хотят ввести режим повышенной готовности из-за шести недостроенных школ по концессии. Работы на объектах остановили из-за задержания учредителя компании концессионера.



Как сообщили НГС в пресс-службе Минобра, руководитель компании концессионера Отто Сопроненко, с которыми заключили договор на строительство школ, попал под уголовное дело. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценивается в 3,1 миллиарда рублей.

Работы временно остановили, а для стройки нужна охрана, поэтому решили ввести режим повышенной готовности. Когда документ подпишет мэр, найти охрану можно будет быстро и без конкурса. В Минобре добавили, что охрана на объекте нужна, чтобы взрослые или дети не проникали на стройплощадку и не пострадали.

Карта школ по концессии, строительство которых сейчас остановили Источник: «Яндекс.Карты»

Сроки возобновления работ, отмечают в министерстве, пока неизвестны. Правительство сейчас принимает меры, чтобы решить ситуацию и прорабатывает варианты возобновления работ. Ранее вице-губернатор Новосибирской области Сергей Нелюбов говорил, что концессионера могут заменить.



Школы планировали построить по концессии, министерство образования заключило соглашения с ООО «Инфраструктура детства» (ООО «Школа на Пролетарской», ООО «Школа на Спортивной», ООО «Школа в Кировском районе», ООО «Школа в Ленинском районе», ООО «Школа в Октябрьском районе») и ООО «Школа на Николая Сотникова».

По данным сервиса «Контур.Фокус», всеми компаниями владеет ООО «Сб Капитал», образованное в 2020 году в Москве. Генеральный директор — Наталья Фирсова, учредители Отто Сопроненко (46,5%) и Алексей Шаповалов (7%), остальная часть в уставном капитале компании. На конец 2023 года компания зафиксировала убыток в 3,6 миллиона рублей.

Все объекты должны были построить в конце 2023 года, но в конце марта этого года министр образования Мария Жафярова заявила, что школы могут не закончить и в 2024 году.