Средняя зарплата новосибирских учителей составила более 70 тысяч — из чего складывается такая сумма

Педагоги получают дополнительные деньги за классное руководство Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Средняя заработная плата учителей в школах Новосибирска за первые пять месяцев 2024 года оставила 73 195,3 рубля. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в мэрии. В муниципалитете отметили, что сумма указана с учетом федеральной доплаты за классное руководство 5 тысяч рублей.



Как отметили в мэрии, также существует ряд доплат учителям. Они начисляются за:



сложность обучения предмету, за обучение одаренных детей в специализированных классах математического, естественно-научного (физики, химии, биологии);

проверку письменных работ;

классное руководство, заведование кабинетами (лабораториями), за методическую работу, внеурочную деятельность (кружковую работу, индивидуальную работу с одаренными и отстающими учащимися, информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» и занятия, посвященные профориентации и т. д.).



— Также учителям могут быть установлены выплаты стимулирующего характера: надбавка за ученую степень, ученое звание, надбавка за почетное звание, надбавка за продолжительность непрерывной работы, надбавка за квалификационную категорию, премии за выполнение важных и особо важных заданий и так далее, — пояснили в мэрии.



Ранее стало известно, что более 750 учителей не хватает в школах Новосибирска.

