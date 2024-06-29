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Образование Средняя зарплата новосибирских учителей составила более 70 тысяч — из чего складывается такая сумма

Средняя зарплата новосибирских учителей составила более 70 тысяч — из чего складывается такая сумма

Для педагогов предусмотрены доплаты

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63 комментария
Педагоги получают дополнительные деньги за классное руководство

Средняя заработная плата учителей в школах Новосибирска за первые пять месяцев 2024 года оставила 73 195,3 рубля. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в мэрии. В муниципалитете отметили, что сумма указана с учетом федеральной доплаты за классное руководство 5 тысяч рублей.

Как отметили в мэрии, также существует ряд доплат учителям. Они начисляются за:

  • сложность обучения предмету, за обучение одаренных детей в специализированных классах математического, естественно-научного (физики, химии, биологии);

  • проверку письменных работ;

  • классное руководство, заведование кабинетами (лабораториями), за методическую работу, внеурочную деятельность (кружковую работу, индивидуальную работу с одаренными и отстающими учащимися, информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» и занятия, посвященные профориентации и т. д.).

— Также учителям могут быть установлены выплаты стимулирующего характера: надбавка за ученую степень, ученое звание, надбавка за почетное звание, надбавка за продолжительность непрерывной работы, надбавка за квалификационную категорию, премии за выполнение важных и особо важных заданий и так далее, — пояснили в мэрии.

Ранее стало известно, что более 750 учителей не хватает в школах Новосибирска.

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Комментарии
64
котичек
29 июня 2024, 10:30
"Средняя заработная плата учителей в школах Новосибирска за первые пять месяцев 2024 года оставила 73 195,3 рублей." "Ранее стало известно, что более 750 учителей не хватает в школах Новосибирска." Еще бы зарплату учителей считали без зарплаты директора... Была бы такая зарплата в реальности, нехватка учителей была бы меньше. Хотя, конечно, 73 тысячи - отнбдь не предел мечтаний! Особенно, если в семье дети имеются... Да, есть нюанс - в мэрии не уточнили, за сколько ставок эта зарплата учителя... А зарплату следовало бы указывать ЗА ОДНУ СТАВКУ!!!
Кофеварка
29 июня 2024, 10:47
Такой должна быть пенсия у вставшей с колен граждан страны при нынешних то ценах , которые повышаются чуть ли не каждый квартал ,а зарплата минимум в два раза больше. А то у нас величие какое то странное ....
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