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Образование тест На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

В нем не поможет знание всех столиц мира

879
2 комментария
Каким бы сложным ни был экзамен, приходить на него стоит в хорошем настроении

Судя по средним результатам ЕГЭ последних лет, экзамен по географии — один из самых сложных. Сдающие этот предмет должны и время по часовым поясам уметь считать, и историю планеты знать, и названия всех крупных российских заводов помнить. Если бы за ЕГЭ по географии взялись взрослые, то вряд ли написали бы даже на проходной балл. Или мы ошибаемся? Попробуйте набрать хотя бы 5 из 10 в нашем тесте по вопросам экзамена.

ТЕСТ
1 / 10
Какие два из этих городов России являются центрами производства алюминия?

  • Магадан и Норильск
  • Братск и Красноярск
  • Красноярск и Норильск
  • Магадан и Братск
2 / 10
В дни голосования на выборах в Государственную думу избирательные участки открываются в 8 утра по времени региона. Сколько времени будет в Москве, когда участки откроются в Калининграде?
  • 9 часов утра
  • 7 часов утра
  • 10 часов утра
  • 11 часов вечера
3 / 10
Эта страна — вторая по площади территории на материке, расположена в трех климатических поясах. В течение трех веков она была испанской колонией. Природные ресурсы разнообразны: имеются запасы нефти, природного газа, руд цветных металлов, плодородные степные почвы. Особенностью страны является высокий уровень ее урбанизации (89%). Столица — самый крупный город в стране.

О какой стране речь?
  • США
  • Китай
  • Бразилия
  • Аргентина
4 / 10
Какие два из этих городов России имеют наибольшую численность населения?

  • Уфа и Ростов-на-Дону
  • Петрозаводск и Ростов-на-Дону
  • Ставрополь и Уфа
  • Ставрополь и Петрозаводск
5 / 10
Расположите события в геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.

1. В неогеновом периоде многие древние складчатые области испытали поднятие.
2. В юрском периоде обширные территории покрылись лесами, состоящими из древовидных папоротников.
3. В девонском периоде сформировались самые древние на Земле залежи каменного угля.
  • 1, 3, 2
  • 3, 1, 2
  • 3, 2, 1
  • 2, 1, 3
6 / 10
Определите регион России по описанию.

Автономный округ в составе РФ. Приморская территория омывается морями двух океанов. Рельеф в основном горный, климат субарктический, в северной части арктический. Практически по всей территории распространена многолетняя мерзлота. Разведаны запасы оловянных руд и золота. Крайняя восточная точка территории имеет западную долготу.
  • Ненецкий АО
  • Ханты-Мансийский АО
  • Чукотский АО
  • Ямало-Ненецкий АО
7 / 10
Какие из этих утверждений об Индии верны?

1. Индия по форме правления является республикой.
2. Страна является самой крупной в Азии по численности населения.
3. В общей численности населения Индии преобладает сельское население.
4. Индия обладает значительными запасами каменного угля и железных руд.
  • 1, 2
  • 2, 4
  • 1, 3, 4
  • Все утверждения верны
8 / 10
Расположите моря в порядке понижения их солености

  • Красное, Северное, Средиземное
  • Северное, Средиземное, Красное
  • Красное, Средиземное, Северное
  • Средиземное, Красное, Северное
9 / 10
Расположите эти горные системы с запада на восток в том порядке, в котором они располагаются на карте мира, начиная с самой западной.

  • Аппалачи, Альпы, Памир
  • Памир, Аппалачи, Альпы
  • Альпы, Памир, Аппалачи
  • Альпы, Аппалачи, Памир
10 / 10
На территории какого субъекта РФ находится единственный незамерзающий порт России на Каспии?
  • Астраханская область
  • Республика Калмыкия
  • Чеченская Республика
  • Республика Дагестан

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