На 10 из 10 ответить невозможно: рискнете пройти тест по географии с вопросами из ЕГЭ?

Судя по средним результатам ЕГЭ последних лет, экзамен по географии — один из самых сложных. Сдающие этот предмет должны и время по часовым поясам уметь считать, и историю планеты знать, и названия всех крупных российских заводов помнить. Если бы за ЕГЭ по географии взялись взрослые, то вряд ли написали бы даже на проходной балл. Или мы ошибаемся? Попробуйте набрать хотя бы 5 из 10 в нашем тесте по вопросам экзамена.
- Магадан и Норильск
- Братск и Красноярск
- Красноярск и Норильск
- Магадан и Братск
- 9 часов утра
- 7 часов утра
- 10 часов утра
- 11 часов вечера
О какой стране речь?
- США
- Китай
- Бразилия
- Аргентина
- Уфа и Ростов-на-Дону
- Петрозаводск и Ростов-на-Дону
- Ставрополь и Уфа
- Ставрополь и Петрозаводск
1. В неогеновом периоде многие древние складчатые области испытали поднятие.
2. В юрском периоде обширные территории покрылись лесами, состоящими из древовидных папоротников.
3. В девонском периоде сформировались самые древние на Земле залежи каменного угля.
- 1, 3, 2
- 3, 1, 2
- 3, 2, 1
- 2, 1, 3
Автономный округ в составе РФ. Приморская территория омывается морями двух океанов. Рельеф в основном горный, климат субарктический, в северной части арктический. Практически по всей территории распространена многолетняя мерзлота. Разведаны запасы оловянных руд и золота. Крайняя восточная точка территории имеет западную долготу.
- Ненецкий АО
- Ханты-Мансийский АО
- Чукотский АО
- Ямало-Ненецкий АО
1. Индия по форме правления является республикой.
2. Страна является самой крупной в Азии по численности населения.
3. В общей численности населения Индии преобладает сельское население.
4. Индия обладает значительными запасами каменного угля и железных руд.
- 1, 2
- 2, 4
- 1, 3, 4
- Все утверждения верны
- Красное, Северное, Средиземное
- Северное, Средиземное, Красное
- Красное, Средиземное, Северное
- Средиземное, Красное, Северное
- Аппалачи, Альпы, Памир
- Памир, Аппалачи, Альпы
- Альпы, Памир, Аппалачи
- Альпы, Аппалачи, Памир
- Астраханская область
- Республика Калмыкия
- Чеченская Республика
- Республика Дагестан