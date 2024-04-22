В России утвердили новое расписание ЕГЭ

Появилась информация о том, в какие дни школьники будут сдавать государственные экзамены в 2024 году. Минпросвещение РФ и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.
Согласно документу, выпускники 11-х классов пойдут на экзамены:
23 мая (четверг) — география, литература, химия;
28 мая (вторник) — русский язык;
31 мая (пятница) — математика базового и профильного уровня;
4 июня (вторник) — обществознание, физика;
7 июня (пятница) — иностранные языки (устная часть), информатика;
8 июня (суббота) — иностранные языки (устная часть), информатика;
11 июня (вторник) — иностранные языки (письменная часть), биология, история.
Резервные дни для сдачи ЕГЭ в 2024 году:
13 июня (четверг) — география, литература, обществознание, физика;
17 июня (понедельник) — русский язык;
18 июня (вторник) — иностранные языки (устная часть), история, химия;
19 июня (среда) — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;
20 июня (четверг) — математика базового и профильного уровня;
21 июня (пятница) — по всем учебным предметам.
В документе также указаны дни для пересдачи одного из экзаменов:
4 июля (четверг) — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;
5 июля (пятница) — биология, география, иностранные языки (устная часть), история, литература.
Напомним, что идею дать школьникам «второй шанс» озвучил Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Это поможет школьнику попытаться повторно сдать экзамен до приемной компании в вузы.