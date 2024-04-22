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Образование подробности В России утвердили новое расписание ЕГЭ

В России утвердили новое расписание ЕГЭ

В этом году впервые появились дни для пересдачи экзаменов

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До экзаменов осталась всего пара месяцев

Появилась информация о том, в какие дни школьники будут сдавать государственные экзамены в 2024 году. Минпросвещение РФ и Рособрнадзор утвердили новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.

Согласно документу, выпускники 11-х классов пойдут на экзамены:

  • 23 мая (четверг) — география, литература, химия;

  • 28 мая (вторник) — русский язык;

  • 31 мая (пятница) — математика базового и профильного уровня;

  • 4 июня (вторник) — обществознание, физика;

  • 7 июня (пятница) — иностранные языки (устная часть), информатика;

  • 8 июня (суббота) — иностранные языки (устная часть), информатика;

  • 11 июня (вторник) — иностранные языки (письменная часть), биология, история.

Резервные дни для сдачи ЕГЭ в 2024 году:

  • 13 июня (четверг) — география, литература, обществознание, физика;

  • 17 июня (понедельник) — русский язык;

  • 18 июня (вторник) — иностранные языки (устная часть), история, химия;

  • 19 июня (среда) — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

  • 20 июня (четверг) — математика базового и профильного уровня;

  • 21 июня (пятница) — по всем учебным предметам.

В документе также указаны дни для пересдачи одного из экзаменов:

  • 4 июля (четверг) — иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

  • 5 июля (пятница) — биология, география, иностранные языки (устная часть), история, литература.

Напомним, что идею дать школьникам «второй шанс» озвучил Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Это поможет школьнику попытаться повторно сдать экзамен до приемной компании в вузы.

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ЕГЭ Экзамены Школьники Выпускники Сдача экзаменов
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