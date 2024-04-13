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Образование тест Эти 10 слов не знают даже самые начитанные. А вы в курсе, что они значат?

Эти 10 слов не знают даже самые начитанные. А вы в курсе, что они значат?

Ради этого теста придется оставить антимонии

2 900
7 комментариев
Сколько ни изучай русский язык, какие-то непонятные слова всегда останутся

Говорят, если хочется пополнить словарный запас, нужно читать книги. Но некоторые слова настолько редки, что не приходят в голову даже самым умным писателям, потому из великих романов их не почерпнуть. Мы собрали десять таких слов, которые можно встретить разве что в словаре. Вперед угадывать их значения и расширять свой кругозор!

ТЕСТ
1 / 10
Начнем сразу со сложного. Что значит слово «трансцендентный»?
  • Что-то запрещенное в РФ
  • Недоступное пониманию человека
  • Понятие из астрологии
  • Это название одного из легких видов бетона
2 / 10
А «кордегардию» как понимать?
  • Название царской охраны
  • Программа-антивирус во многих современных компьютерах
  • Род войск
  • Помещение для караула
3 / 10
Амикошонство — это плохо или хорошо?
  • Хуже некуда, это вид мошенничества
  • Очень плохо, амикошонство — это панибратство
  • Так себе, ведь это показное поведение
  • Вполне добрый экономический термин
4 / 10
Слово «инсинуация» вам о чем-нибудь говорит?
  • Клевета
  • Принятие присяги президентом
  • Один из этапов судебного разбирательства
  • Неожиданное прозрение
5 / 10
Что значит «цугцванг»?
  • Неразбериха
  • Ситуация в шахматной партии
  • Военная тактика
  • Резкое помутнение сознания
6 / 10
Не подскажете, что такое пантеизм?
  • Направление в искусстве
  • Тип государственного устройства
  • Болезнь
  • Философское учение
7 / 10
Какое значение у слова «антимония»?
  • Пустая болтовня
  • То же, что светобоязнь
  • Философия, противоположная монизму
  • Церковный праздник
8 / 10
Где вы можете встретить пилястру?
  • В публичном доме, так по-другому называют проституток
  • В архитектуре, это плоская декоративная колонна
  • В организме несчастного, который заразился этим паразитом
  • В Большом театре, так называют огромную люстру в его главном зале.
9 / 10
Что вы знаете о караморе?
  • Эта болезнь приводит к слепоте
  • Это безобидное насекомое
  • Это редкий восточный цветок
  • Это древний славянский обряд
10 / 10
Кто или что такое бюретка?
  • Маленькая подзорная труба, которую всегда носит капитан корабля
  • Легкомысленная девушка
  • Химическое приспособление
  • Жук-вредитель
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