Эти 10 слов не знают даже самые начитанные. А вы в курсе, что они значат?

Говорят, если хочется пополнить словарный запас, нужно читать книги. Но некоторые слова настолько редки, что не приходят в голову даже самым умным писателям, потому из великих романов их не почерпнуть. Мы собрали десять таких слов, которые можно встретить разве что в словаре. Вперед угадывать их значения и расширять свой кругозор!

