Эти 10 слов не знают даже самые начитанные. А вы в курсе, что они значат?

Говорят, если хочется пополнить словарный запас, нужно читать книги. Но некоторые слова настолько редки, что не приходят в голову даже самым умным писателям, потому из великих романов их не почерпнуть. Мы собрали десять таких слов, которые можно встретить разве что в словаре. Вперед угадывать их значения и расширять свой кругозор!
- Что-то запрещенное в РФ
- Недоступное пониманию человека
- Понятие из астрологии
- Это название одного из легких видов бетона
- Название царской охраны
- Программа-антивирус во многих современных компьютерах
- Род войск
- Помещение для караула
- Хуже некуда, это вид мошенничества
- Очень плохо, амикошонство — это панибратство
- Так себе, ведь это показное поведение
- Вполне добрый экономический термин
- Клевета
- Принятие присяги президентом
- Один из этапов судебного разбирательства
- Неожиданное прозрение
- Неразбериха
- Ситуация в шахматной партии
- Военная тактика
- Резкое помутнение сознания
- Направление в искусстве
- Тип государственного устройства
- Болезнь
- Философское учение
- Пустая болтовня
- То же, что светобоязнь
- Философия, противоположная монизму
- Церковный праздник
- В публичном доме, так по-другому называют проституток
- В архитектуре, это плоская декоративная колонна
- В организме несчастного, который заразился этим паразитом
- В Большом театре, так называют огромную люстру в его главном зале.
- Эта болезнь приводит к слепоте
- Это безобидное насекомое
- Это редкий восточный цветок
- Это древний славянский обряд
- Маленькая подзорная труба, которую всегда носит капитан корабля
- Легкомысленная девушка
- Химическое приспособление
- Жук-вредитель