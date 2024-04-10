Мост через забор возвел семиклассник: мэрия посоветовала новосибирской гимназии усилить охрану

Речь идет о гимназии № 4 на улице Сибирской Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Новосибирской гимназии № 4 порекомендовали усилить пропускной режим и повысить бдительность охранников. Это потребовалось потом, что на прошлой неделе ученик соорудил на территории школы мост через забор.



Опасная забава попала на видео: к забору возле гимназии оказались приставлены деревянные доски. На кадрах с места видно, как некий ребенок поднимался по шаткой деревянной конструкции, как по горке, до верха ограждения. В это время из-за огромной лужи был закрыт вход — в приемной учебного заведения корреспонденту НГС объясняли, что ученики решили сократить путь до школы. По версии учреждения, они сделали это, чтобы попадать к ближайшему киоску, где продаются булочки и сладости.



В мэрии отмечают, что на время закрытия этого входа был открыт другой, на расстоянии 100 метров. В ответе уточняется: на большой перемене 3 апреля доски к забору приставил ученик седьмого класса.



— Нарушение обнаружил охранник с помощью видеонаблюдения. Об это незамедлительно сообщили директору гимназии. Деревянный настил был убран, калитка открыта. Директору даны соответствующие рекомендации об усилении пропускного и внутриобъектного режимов, повышению бдительности охраны. С обучающимися в ближайшее время, на классных часах будет проведена разъяснительная работа, — говорится в ответе на запрос.



На этой неделе отличились и ученики гимназии №1 - на видео попал публичный спарринг двух школьников. Мальчики состязались в боксерских перчатках.

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