В школу не идти? Морозы продержатся в городе до конца недели — кому можно из-за этого прогулять уроки

Всю неделю в Новосибирске ожидаются крепкие морозы — температура даже в городе может опускаться по ночам до -33 градусов, а в пригороде до -36 градусов. В такой холод дети могут не ходить на занятия.
В мэрии Новосибирска приводят критерии, на которые могут ориентироваться родители. При морозе -25 градусов в учебные заведения могут не идти дошкольники и дети 1–4-х классов, при температуре -30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов. И при температуре -35 градусов и ниже — ученики 10–11-х классов.
Окончательное решение, отправить школьника на учебу или нет, принимают родители. При этом о пропуске занятий они должны предупредить классного руководителя.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области больше 3 тысяч школьников не были подвезены до учебных заведений из-за морозов.