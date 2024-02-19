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В школу не идти? Морозы продержатся в городе до конца недели — кому можно из-за этого прогулять уроки

Больше всех повезло младшеклассникам

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Рано утром в городе может быть очень холодно

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Всю неделю в Новосибирске ожидаются крепкие морозы — температура даже в городе может опускаться по ночам до -33 градусов, а в пригороде до -36 градусов. В такой холод дети могут не ходить на занятия.

В мэрии Новосибирска приводят критерии, на которые могут ориентироваться родители. При морозе -25 градусов в учебные заведения могут не идти дошкольники и дети 1–4-х классов, при температуре -30 градусов и ниже — учащиеся 5–9-х классов. И при температуре -35 градусов и ниже — ученики 10–11-х классов.

Запоминаем при каких показателях можно не отправлять ребенка в школу

Запоминаем при каких показателях можно не отправлять ребенка в школу

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Окончательное решение, отправить школьника на учебу или нет, принимают родители. При этом о пропуске занятий они должны предупредить классного руководителя.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области больше 3 тысяч школьников не были подвезены до учебных заведений из-за морозов.

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