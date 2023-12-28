«Это история про свободу»: новосибирским студентам начали преподавать историю русской рок-музыки — что они изучают

Если бы вам кто-то сказал, что в учебном заведении будут преподавать рок-музыку, наверное, самое приличное, что можно было бы подумать про этого человека: он сказочный фантазер. Но в одном новосибирском частном колледже решили, что это пойдет на пользу их студентам, и ввели спецкурс по истории отечественного рока. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал на первом занятии.
В новосибирском «Новоколледже» ввели спецкурс по отечественной рок-музыке. Руководство частного учебного заведения решило, что предмет может быть достаточно интересными и полезным для учеников. Директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов заметил, что их учебное заведение, в отличие от государственных, может позволить себе делать такие необычные, но вместе с тем важные занятия.
— Русский рок — это история про свободу, про независимость. История русского рока — важная страница в развитии общественной мысли. Это очень важно для понимания, кто мы и почему стали такими. Нам кажется, что русский рок пока все еще недостаточно изучен. И мы хотели бы воспитать такое поколение исследователей, которые смогут посмотреть на эту музыку более объективно и отстраненно. Особенно на мало исследован сибирский панк, сибирский рок, — рассказал журналисту Юрий Лобанов.
Спецкурс для студентов «Новоколледж» организовал совместно с Новосибирским рок-клубом на территории арт-пространства «Цоколь». Своеобразной аудиторией стал один из концертных залов «Цоколя», где можно показать на экране слайды и организовать потом музыкальное выступление. Раз в неделю студенты будут собираться здесь на трехчасовое занятие, состоящее из лекции, интерактивного общения (конкурсы, обсуждение текстов песен, мемов о роке) и концерта новосибирских музыкантов. Ходить на спецкурс может любой студент, начиная со второго курса.
Ведут спецкурс преподаватели-филологи: поэт Иван Полторацкий и Алиса Паутова. Иван родом с алма-атинской улицы Тулебаева, где снимали последние кадры фильма с Виктором Цоем «Игла». Он считает лидера группы «Кино» важной для себя фигурой. А у Алисы в 1980–1990-е годы родители занимались записями и распространением аудио-кассет через киоски звукозаписи.
— Моя мама была и остается фанатом «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Наутилуса». Я с детства погружена в этот контекст. Помню, сидела и записывала с магнитофона в тетрадку слова песен, которые невозможно было разобрать. А муж меня потом познакомил с сибирским панком. Сейчас я интересуюсь роком как важным явлением в плане восприятия нашей ментальности, — сообщила Алиса Паутова.
Первое занятие началось с выяснения, что для учащихся значит русский рок, и чего они ждут от спецкурса. После начался интерактив: преподаватели включали фрагменты вступлений из песен отечественных рок-групп — буквально несколько секунд — и предлагали назвать исполнителя. Надо заметить, отгаданы были многие, но вот на вступительном 15-секундном проигрыше песни «От Кореи до Карелии» группы «Пикник» срезались все: даже присутствовавший лидер рок-группы «Ильвинги» Евгений Малков и сам корреспондент НГС, выросший на русском роке.
После своеобразной «разминки» Иван Полторацкий рассказал о зарождении отечественной рок-музыки в эпоху позднего СССР, закрытого от мира железным занавесом.
— В детстве меня дразнили «дэдэтэшником»: Юрий Шевчук был для меня морально-нравственным ориентиром, остается и до сих пор. Еще я у него учился писать стихи, потому что это была сложная поэзия, которую я не понимал. Дальше я слушал «Гражданскую оборону», «Аквариум», «Аукцион», «Звуки Му»… А сейчас — нестандартный русский рок: «Вежливый отказ», например. Из совсем современных нравятся «Дайте танк (!)», «Операция Пластилин», «Порнофильмы», — пояснил Иван Полторацкий.
Студенты, пришедшие на спецкурс по русскому року, знали представителей этого музыкального жанра по-разному. Одни перечисляли почти всех старых рокеров, а другие увлекались этим форматом исключительно по современным проектам: например, слушали группу «Кис-кис», но совсем не представляли, что такое «Машина времени».
— Мне казалось, рок — это такой злой музыкальный жанр, и к нему лучше вообще не прикасаться. Но со временем появлялось все больше и больше групп, о которых я узнавала. И русский рок стал значительной частью моей жизни. Чаще всего в роке поднимаются темы, которые в поп-музыке обходят стороной. Рокеры не боятся в открытую говорить о каких-то проблемах, которые полностью игнорируются другими, — рассказала студентка Анастасия Белоконь.
— Мне кажется, от всего негативного, что происходит в твоей жизни, можно избавиться, выплеснув это в музыку. Ты просто слушаешь рок — там такая энергия — и потом расслабляешься, — заметил журналисту Тимофей Ермаков.
На, казалось бы, простой, но вместе с тем и сложный вопрос: «Почему в вашей жизни появился рок?» ответили и преподаватели. Полторацкий заметил, что постоянно искал свободу, но нигде, кроме рока, ее не находил.
— Рок — это серьезные и сложные тексты. Это то, что активизирует новые смыслы. Это сложная музыка… Это целый мир, в который хочется погружаться, — заметила преподаватель Алиса Паутова.
В декабре 2022 года НГС рассказал о художественном фильме про новосибирскую рок-певицу Янку Дягелеву.