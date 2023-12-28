«Это история про свободу»: новосибирским студентам начали преподавать историю русской рок-музыки — что они изучают

В новосибирском «Новоколледже» ввели спецкурс по отечественной рок-музыке. Руководство частного учебного заведения решило, что предмет может быть достаточно интересными и полезным для учеников. Директор «Новоколледжа» Юрий Лобанов заметил, что их учебное заведение, в отличие от государственных, может позволить себе делать такие необычные, но вместе с тем важные занятия.



— Русский рок — это история про свободу, про независимость. История русского рока — важная страница в развитии общественной мысли. Это очень важно для понимания, кто мы и почему стали такими. Нам кажется, что русский рок пока все еще недостаточно изучен. И мы хотели бы воспитать такое поколение исследователей, которые смогут посмотреть на эту музыку более объективно и отстраненно. Особенно на мало исследован сибирский панк, сибирский рок, — рассказал журналисту Юрий Лобанов.