Режиссер картины про Янку Дягилеву приехал в Новосибирск «пояснить за фильм», с которого уходят зрители

В новосибирских кинотеатрах идет фильм «На тебе сошелся клином белый свет» режиссера Игоря Поплаухина. Картина вызывала противоречивые эмоции у поклонников новосибирской рок-певицы Янки Дягилевой, которой он посвящен. Режиссер признался: Новосибирск — именно тот город, где он хотел поговорить со зрителями, поклонниками, а может быть, знакомыми певицы. После показа в зале кинотеатра «Победа» разгорелась жаркая дискуссия: одни советовали режиссеру больше не снимать кино, другие трогательно благодарили. О новом фильме, реакции зрителей и объяснениях режиссера — в материале НГС.
Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году. Рок-певица, автор-исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона» и «Великие Октябри». В 80-е годы Янка Дягилева стала ярким представителем музыкального андеграунда. Погибла в 1991 году при не выясненных до конца обстоятельствах. Многие поклонники считают, что был суицид, официальная версия — утопление в результате несчастного случая.
Субъективные впечатления (а какие еще могут быть?)
Фильм как раз о том, что происходило в последние дни жизни Янки Дягилевой. Даже как-то язык не поворачивается произносить что-то обыденное — типа люди собрались на даче пожарить шашлык. В фильме это как-то не похоже на дружеские посиделки. А в чём разница, спрашивает приехавший друг Янки по имени Егор. Поминки или посидели? Егор — то ли воспоминание, то ли галлюцинация, а может, просто нет жизни без него — или она идет, но в другом месте?
Холодные тона, крупные планы. Мысли, короткие диалоги, изматывающая к середине фильма тишина, завывание ветра вместо музыки. Кажется, вот-вот будет завязка, кульминация, потом развязка. Но в жанре артхаус это не принято, поэтому ищем глубже.
Кажется, что режиссер вообще не делает никаких ставок и забывает, что есть зритель. Нужно разобраться в себе и ответить на свои вопросы. Может быть, ответы подскажет сама Янка Дягилева.
Если совсем ничего не знать про биографию рок-певицы, всё это покажется либо чем-то сильно умным, либо просто бредом. Но только в первые две трети фильма, а дальше — как по маслу, будто ты и вправду там же, на той же даче где-то в районе Издревой (съемки, правда, проходили в Ленинградской области).
Исполнительница главной роли Кира Пиевская — непрофессиональная актриса. Но и драматических сложных сцен там играть не пришлось. Всё в каком-то одном настроении, без эмоциональных качелей, но очень искренне. Как будто это и правда Яна — без внешних эмоций, но почти испепелившая себя изнутри.
В некоторых сценах герои, на первый взгляд, делают что попало или как будто тихо сходят с ума. Как позже объяснил режиссер, он замуровал факты из жизни певицы, которые узнал от ее близких. Как обмазывали себя льдом, а влюбленный в нее мужчина улыбался, когда понял, что найденное тело — это и есть Янка.
Режиссер не хотел делать байопик (биографический фильм. — Прим. ред.), поэтому и никаких «нюркиных песен» про женихов с коньячком там не было. Музыку мы слышим только в финальных титрах. Музыка — это для всех, а его история — про Янку, о которой никто не знал.
Приехал «пояснить за фильм»
«Пояснить за фильм», — так пошутил режиссер фильма Игорь Поплаухин (в этом году по его сценарию вышла драма «Время года зима» с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской).
Он рассказал, что было 22 варианта сценария фильма, собрал всё что мог про Янку Дягилеву, из открытых источников, публикаций, воспоминаний ее лучшей подруги, друзей и родственников. Тут же подключились образы из песен и даже свои собственные детские воспоминания из 90-х:
— Этот сценарий как стихотворение. Вот ты рифмуешь, что-то рифмуется, что-то в голову заскакивает.
Дерзкий зритель
— Я считаю, что этот фильм вообще не должен ассоциироваться с Янкой Дягилевой. Потому что персонажи в вашем фильме не раскрыты, — пылко высказался под аплодисменты зрителей студент первого курса Театрального института, представившийся Никитой. — У них нет никаких эмоций, каких-то нитей, которые связывают ваших персонажей.
Он решил оправдать актеров, потому как «если сценаристы и режиссеры не придумывают хорошую историю, то актерам играть нечего»:
— Извините, в течение полутора часов смотреть на то, как они мучаются, может быть, кому-то интересно, я лично к концу засыпать начал, — продолжил зритель. — Я считаю, что если вам продолжать снимать в таком же темпе, то в искусстве вам делать нечего.
Режиссер (скорее) пошутил, что его «просто раздавили», но это боевое крещение и он должен пройти через этот мордобой. Но такого рода мнения ему понятны, и он даже не обижен. А фильм, как позже признался Игорь Поплаухин, стал своего рода избавлением от мучительных переживаний. Как способ через чужую историю решить свои проблемы, использовать ее как проводник своих мыслей и размышлений:
— Не скрою, у меня друг при каких-то схожих обстоятельствах ушел куда-то. Это было в 2017 году. На меня это произвело, по всей видимости, такое неизгладимое впечатление, что как-то хотелось от этого освободиться.
Сцена, в которой обнаженная героиня фильма заходит в ледяную воду и пытается пойти на дно, — длинная, эротичная, невыносимая, захватывающая. Когда она выходит, одевается и безропотно уходит с людьми, которые ее ждали на берегу, зрителю как будто даже чуть легче. Этот момент режиссер тоже взял из воспоминаний близких. Когда влюбленный в нее Сергей улыбается, потому что наконец-то хоть какая-то определенность. Когда он понимает, что в Янке больше нет земной жизни, но, может быть, есть другая.
Некоторые зрители признались, что до этого момента было действительно скучно, а сама ключевая сцена расставила всё по местам:
— Почему она зашла в воду? Вы обратили внимание, в каком состоянии она заходила в воду? И в самый последний момент вы почувствовали? Я это почувствовал.
— Я, наоборот, хотела вам сказать огромное-огромное спасибо, что вы не использовали ее музыку в фильме и не косплеили Летова. Для меня их творчество — это большой миф. Про факты можно долго спорить, а миф — как вы его воспринимаете, так и пытались передать, — подытожила зрительница и поблагодарила режиссера за то, что не побоялся покуситься на святое для новосибирцев.
В этом году Госинспекция по охране культурного наследия Новосибирской области все-таки решила внести в реестр памятников истории и культуры дом, где жила панк-рок-исполнительница Янка Дягилева. Несколько лет назад там поселилась цыганская семья.