Режиссер картины про Янку Дягилеву приехал в Новосибирск «пояснить за фильм», с которого уходят зрители

Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году. Рок-певица, автор-исполнитель, участница панк-рок-групп «Гражданская оборона» и «Великие Октябри». В 80-е годы Янка Дягилева стала ярким представителем музыкального андеграунда. Погибла в 1991 году при не выясненных до конца обстоятельствах. Многие поклонники считают, что был суицид, официальная версия — утопление в результате несчастного случая.

Субъективные впечатления (а какие еще могут быть?)

Фильм как раз о том, что происходило в последние дни жизни Янки Дягилевой. Даже как-то язык не поворачивается произносить что-то обыденное — типа люди собрались на даче пожарить шашлык. В фильме это как-то не похоже на дружеские посиделки. А в чём разница, спрашивает приехавший друг Янки по имени Егор. Поминки или посидели? Егор — то ли воспоминание, то ли галлюцинация, а может, просто нет жизни без него — или она идет, но в другом месте?