«Не лезем, а потом гробы детские несем на кладбище». Учитель — о причинах стрельбы в брянской школе

Не сработали и психологи. Как выяснилось позже, девочка была жертвой насмешек одноклассников. Об этой и других причинах трагедии в своей колонке для портала E1.RU рассуждает школьный учитель истории и обществознания из Екатеринбурга Виктор Якушев. Далее — от первого лица.

Трагические случаи с применением стрельбы в российских школах происходят всё чаще и чаще. Последний случай в Брянске. Каждый раз общественность возмущается, родители, дети и учителя паникуют, ответственные лица из госорганов обещают навести порядки. Но почему всё остается неизменным и «кровавые» инциденты повторяются? Наступит этому уже конец или нет? Выскажу свое скромное учительское мнение.

