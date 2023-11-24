Пушкину пора на пенсию? Преподаватели — о том, действительно ли нужны уроки литературы в школе

Пора отказаться от Пушкина?

Вопрос «обветшавшего памятника» Пушкина и его устаревших для современных реалий произведений всё еще остается открытым. Филолог Царегородцева считает, что проблема заключается не столько в устаревших классиках, сколько в том, что некоторые произведения могут оказаться просто «не по зубам» школьникам.

— Дело в том, что современную школьную программу надо пересматривать. Те произведения, которые мы сейчас преподаем в школе, могут быть не по силам нашей молодежи. Может быть, вместо «Котлована» Платонова надо дать «Песчаную учительницу»? А вместо «Преступления и наказания» — «Белые ночи»? — предположила она. — Для детей сложен образ Раскольникова. Необходимо хотя бы сначала преподавать ранние произведения Достоевского, а потом уже «Преступление и наказание». То есть постепенно погружать в творчество, как и с Пушкиным.