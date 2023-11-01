История айтишника, который из маленького городка поступил в престижный вуз — ему пришло письмо (почти из Хогвартса)

Сейчас многие школьники и взрослые мечтают стать айтишниками. Истории о силиконовой долине, где вылетевшие из университета молодые гении создают ИТ-стартапы и становятся миллионерами, не дают спокойно спать молодым людям. Но в реальности гораздо проще попасть в мир ИТ и сделать карьеру, если у тебя хорошее образование, полученное в профильном вузе. Выпускник факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Влад Афанасьев рассказал, что дала ему учеба в НГУ и легко ли было начать карьеру.
— Как вы узнали об университете и почему решили поступать именно сюда?
— Я родом из небольшого городка в Алтайском крае под названием Камень-на-Оби, там окончил 10 классов, участвовал в различных олимпиадах. В 10-м классе на региональной олимпиаде по физике я пересекся с людьми из ФМШ, которые приглашали порешать задачки, пока все ребята ждали результатов олимпиады. Я успешно решил их, оставил свои контактные данные и благополучно забыл об этом где-то на полгода.
В конце 10-го класса я получил на почту письмо с приглашением в Летнюю школу ФМШ. Изначально не хотел туда ехать, но решил, что для меня она будет неплохим летним лагерем, некой подготовкой перед началом учебного года после летнего отдыха.
По итогам летней школы я прошел все испытания и получил приглашение в ФМШ. Решил остаться с мыслями «а почему бы и нет». Я всегда мог вернуться назад, и меня бы взяли обратно в своей школе, ведь я там шел на красный аттестат.
Стоит отметить, что во время жизни в Камне-на-Оби я хотел поступать в НГТУ. Тогда известным стереотипом было, что НГУ не для прикладных специальностей, сюда идут только те, кто хотят заниматься наукой. Однако, год, проведенный в ФМШ, изменил мое мнение, и я выбрал для поступления факультет информационных технологий НГУ.
— Почему именно этот факультет?
— Ну, тут все было просто. Мне с детства нравилась информатика, привлекало программирование, поэтому я без раздумий выбрал ФИТ НГУ.
— Сложно было учиться?
— Вообще, сложность обучения - дело сугубо индивидуальное, ведь кому-то оно легко дается, а кто-то дни и ночи учит предмет, но все равно потом получает на экзамене в лучшем случае четыре. Лично у меня особых сложностей с обучением не возникло, только небезызвестный на ФИТе предмет Дополнительные главы математического анализа я сдавал три раза, чтобы получить четверку в итоге.
Я считаю, что самым большим вызовом за время обучение в бакалавриате для меня был первый семестр 3-го курса, предмет «Операционные системы», где для получения итоговой пятерки за семестр мне нужно было сделать и сдать весь огромный перечень из 30+ заданий, и всё из-за того, что в прошлом семестре у меня была четверка. Тем, у кого была пятерка, достаточно было сдать 19 заданий. Разница более чем в 1,5 раза, но я смог сделать это и не пожалел потраченного времени.
— Хватало ли времени на хобби и развлечения?
— Так как учеба мне давалась относительно несложно, свободного времени было много. Я большую его часть проводил за компьютерными играми – это помогало держать себя в эмоционально-стабильном состоянии.
Со второго курса я начал заниматься волонтерской деятельностью. Довольно быстро втянулся, и к концу второго курса уже участвовал почти во всех проводимых на ФИТе мероприятиях в качестве волонтера.
Вообще, в НГУ много разнообразных активностей, нужно лишь желание. Здесь есть и спортивные секции, куда даже можно ходить вместо обязательной физкультуры, и творческие объединения, где можно петь, танцевать или шутки шутить.
— Расскажите подробнее о проектах, где вы участвовали как волонтер.
— НГУ постоянно проводит различные мероприятия. Будь то олимпиада либо прошедший недавно Open Space Picnic, везде нужны волонтеры-добровольцы, которые помогут организаторам. Иногда это были необычные мероприятия, например, «Ночь в НГУ» или «День Открытых Дверей». Для меня как для малообщительного человека это была возможность познакомиться с новыми людьми, попробовать преодолеть некий внутренний барьер. Не обошлось и без материальной составляющей. За участие в подобных мероприятиях выдаются грамоты и благодарности, которые можно использовать для получения повышенной стипендии. Обычная стипендия в университете довольно маленькая, поэтому всегда хотелось найти дополнительный источник дохода.
— Вы получили премию NSU Awards-2022. За что ее вручают?
— Эту премию выдавали активным ребятам с факультетов, объединений за самые разные заслуги. Кто-то получал награды за достижения в области науки, кто-то в области хореографии. Меня на нее номинировали как активного волонтера от Центра Развития Карьеры. Когда мне написали, что меня выбрали, я был в приятном шоке. Вручал награды нам сам ректор НГУ.
— Помог ли вам вуз найти работу после окончания учебы?
— Я уже упоминал, что принимал участие в мероприятиях Центра Развития Карьеры НГУ. Они помогают студентам с поиском работы: публикуют актуальные вакансии, стажировки, помогают с составлением резюме, если в этом есть необходимость.
ЦРК организовывает в НГУ известное карьерное мероприятие - Дни Карьеры. В эти дни самые разные компании из медицины, ИТ, банковских и юридических услуг и других областей собираются в стенах НГУ, чтобы рассказать о себе, дать возможность студентам задать интересующие вопросы, получить на них ответы из первых уст, а также познакомиться с возможным будущим работодателем. Я на свою работу устроился в том числе благодаря Дню Карьеры.
— Расскажите о своей работе.
— В настоящее время я работаю в ИТ-компании, уже почти полтора года. На четвертом курсе бакалавриата у нас появился новый предмет, обучающий разработке на языке программирования C#, который организовывает как раз моя компания. Мне курс очень понравился, язык показался интересным и перспективным. После курса меня позвали на собеседование, которое я успешно прошел, после чего через какое-то время устроился на работу.
Я .NET разработчик, отвечаю за создание серверной части ПО. Моя команда занимается созданием вебсайта для крупной российской авиакомпании.
Ближайшей перспективой для своего развития я считаю изучение фронтенда - той части приложения, которую видит пользователь. Простыми словами, графический интерфейс. Хочу стать специалистом, который может создать полностью рабочее приложение с нуля, которыми можно было бы легко пользоваться любому пользователю.
— Насколько важно хорошее образование для айтишника?
— Без хорошего образования сейчас никуда, особенно, в области информационных технологий. Современный рынок все больше и больше погружается в цифровизацию, появляются множество новых технологий, в связи с чем очень востребованы те люди, которые в данных технологиях способны разобраться.
На самом деле, даже без профильного образования можно устроиться в ИТ-компанию, но от этого, в том числе, будут зависеть занимаемая должность, спектр задач и зарплата. Будет очень проблематично добиться больших успехов, не имея при этом хорошего образования.
— Как вы думаете, бренд НГУ имеет значение для работодателей?
— Да, я считаю, что НГУ имеет некий престиж. При трудоустройстве факт обучения в НГУ может быть неплохим плюсом к резюме, на который работодатели, особенно, такие же выпускники НГУ, обязательно обратят внимание.
Я думаю, что выпускники НГУ широко востребованы у работодателей, в первую очередь, за счет высокого уровня образования. Кроме того, выпускников НГУ охотно берут к себе на работу другие выпускники НГУ. Получается некая такая сеть из выпускников. Выпускников НГУ много по всей стране, и они ценятся во всех областях.
— Какие преимущества есть у НГУ перед столичными вузами?
— На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Зачастую, в НГУ проще поступить на аналогичные специальности по сравнению со столичными вузами, а уровень образования получается примерно тот же. К тому же, лично мне очень нравится сам Академгородок. Он привносит своеобразную атмосферу, равную которой я еще нигде не видел. По сути, ты несколько лет живешь в лесу, дышишь чистым воздухом, смотришь на пробегающих мимо белочек. Академгородок - это отдельный плюс для НГУ.
— В университет приезжает много иностранцев. Удалось ли пообщаться с кем-то из них во время учебы?
— Да, за время обучения мне довелось пообщаться с ребятами из Китая, Ирана, Японии, африканских стран. Почти все они отмечали, что в НГУ есть возможность получить действительно качественное образование.
— Вуз сильно поменялся за последние годы. А что бы вам хотелось еще изменить?
— Хотелось бы больше взаимодействия руководства университета со студентами. Последнее время в эту сторону идут положительные подвижки, но на этом нельзя останавливаться. Чем ближе руководство будет к студентам, тем им обоим будет лучше.
— За что вы любите НГУ?
— За его атмосферу, за тех людей, которых я там встретил, за те возможности, что он мне дал. Я горжусь, что смог сюда поступить. Очень мало людей из моего города смогли поступить в вузы такого уровня.