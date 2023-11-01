История айтишника, который из маленького городка поступил в престижный вуз — ему пришло письмо (почти из Хогвартса)

— Как вы узнали об университете и почему решили поступать именно сюда?



— Я родом из небольшого городка в Алтайском крае под названием Камень-на-Оби, там окончил 10 классов, участвовал в различных олимпиадах. В 10-м классе на региональной олимпиаде по физике я пересекся с людьми из ФМШ, которые приглашали порешать задачки, пока все ребята ждали результатов олимпиады. Я успешно решил их, оставил свои контактные данные и благополучно забыл об этом где-то на полгода.



В конце 10-го класса я получил на почту письмо с приглашением в Летнюю школу ФМШ. Изначально не хотел туда ехать, но решил, что для меня она будет неплохим летним лагерем, некой подготовкой перед началом учебного года после летнего отдыха.

