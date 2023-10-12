«Три часа делаем уроки и ноем вместе с дочерью»: колонка мамы пятиклассницы о том, почему дети ненавидят школу

Совместное выполнение домашних заданий сейчас уже обычная практика. Почему ученики с хорошей успеваемостью не справляются с подготовкой к урокам без помощи родителей? И как непосильный объем домашних заданий убивает желание ходить в школу? Ответы на эти и другие вопросы — в авторской колонке мамы пятиклассницы Елены Касимовой из Тюмени. Она написала ее для наших коллег из 72.RU. Далее — от первого лица.
Учебный год только начался, а мы уже ноем вместе с дочерью от объема домашних заданий по школьным предметам. Одна она не справляется... При условии, что это читающий и увлеченный ребенок. В последнее время я только и слышу: «Ненавижу школу!»
Сегодня я засекла время на выполнение домашних заданий. Совместными усилиями со всеми упражнениями по русскому и английскому языку, географии, основам духовно-нравственной культуры, исписав восемь страниц в тетрадях, мы справились за три часа! Повезло, что не было заданий по математике, так как дети писали контрольную работу. Как при такой системе школьного образования сохранить любовь и интерес к учению?
В начальной школе я, конечно, помогала и сыну, и теперь дочери. Уже в первом классе с них требуют делать презентации, а как делать, не учат. Всё возлагается на плечи родителей или старших детей в семье. Я занималась с дочкой дополнительно, мы обсуждали, как выполнить задание, далее она писала самостоятельно. Сложнее давались задания, где нужно что-то придумать. К четвертому классу доля моего участия в выполнении домашних заданий снижалась, но всё равно приходилось помогать. По математике задавали задачи, по английскому языку занимались всегда вместе, потому что там надо говорить, не только писать, с русским было легче, дочь много читает, кругозор большой для
Сейчас дочь учится в пятом классе. На вопрос, каким способом решать, отвечает — нам этого не говорили. Начиная с первых уроков каждый учитель говорит им в школе — так вы же уже в пятом классе, давайте учите, делайте, вы же не младшие школьники. Нет переходного периода, нет адаптации к новым учителям, расписание «плавает», на уроках шумно, дисциплина страдает, не все учителя способны удержать внимание класса на своем предмете. Всё сводится к фразе — вы должны! Должны сидеть, должны слушать и
По истории задали объяснить понятия... письменно в тетради, дочь исписала три листа, вся в слезах, понимая бессмысленность этого задания, протестуя и не зная зачем.
Вспоминая свои школьные годы, я не могу сказать что-то плохое о тех временах. Считаю, что мне повезло со школой и учителями. Я училась в советской школе. В начальных классах уже стала выделяться на фоне других ребят, соображала быстрее, запоминала легко. Наш учитель, наверное, уже в третьем классе давал разные задания на уроках — для всех и для тех, кто мог больше. У доски шел разбор материала для всего класса, а кто понимал и мог решать, писать самостоятельно, делал это на опережение.
Перечень заданий был написан на доске, в том числе и домашнее задание, которое тоже можно было начинать делать на уроке, если ты уже всё сделал. Таким образом, кто учился на троечки, занимались одновременно с учителем и учениками у доски, а более сообразительные успевали выполнить более сложные задания и даже домашнюю работу. Такой подход, я считаю, обеспечивал интерес у детей и некоторый соревновательный эффект. С отстающими учитель всегда оставался после уроков и занимался дополнительно.
Если задания на дом отличались от той темы, которую изучали на уроке, учитель всегда разбирал их в конце урока, пояснял, как оформить или каким способом решить, на что обратить внимание. Сейчас всё по-другому. Помню, как на первом родительском собрании в первом классе учитель рассказывала нам, сколько клеточек или строчек нужно пропускать или отступать. Я спросила — зачем? Зачем нам это надо знать? Это должны знать наши дети, которых вы должны этому научить. Да, мы можем в это вникать, но всё равно это работа учителя, а не родителя.
Решение проблемы вижу только в поддержке семьи. В школе никто эту проблему не решит, учителей много, все разные, и каждый считает, что его предмет самый важный. Но в любом случае надо говорить об этом: об объеме домашней работы, о целесообразности заданий, образование должно быть гуманным, а не деспотичным. Когда ребенок боится учителя, что он запомнит из урока? Только то, что учитель кричал.