«Три часа делаем уроки и ноем вместе с дочерью»: колонка мамы пятиклассницы о том, почему дети ненавидят школу

Учебный год только начался, а мы уже ноем вместе с дочерью от объема домашних заданий по школьным предметам. Одна она не справляется... При условии, что это читающий и увлеченный ребенок. В последнее время я только и слышу: «Ненавижу школу!»



Сегодня я засекла время на выполнение домашних заданий. Совместными усилиями со всеми упражнениями по русскому и английскому языку, географии, основам духовно-нравственной культуры, исписав восемь страниц в тетрадях, мы справились за три часа! Повезло, что не было заданий по математике, так как дети писали контрольную работу. Как при такой системе школьного образования сохранить любовь и интерес к учению?