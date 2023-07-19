«Украина — неонацистское государство», «Россия — страна героев»: о чём расскажет новый учебник истории

В новом учебном году старшеклассникам будут преподавать историю по новому единому учебнику, авторами которого стали помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В «Ведомостях» ознакомились с содержанием учебника и рассказали, что в нём есть отдельная глава, посвященная специальной военной операции.
Последняя глава, под названием «Россия сегодня. Специальная военная операция», рассказывает, в частности, об отношениях России с Западом в XXI веке, «давлении на Россию со стороны США», «возрождении нацизма» и «фальсификации истории». Детальный обзор современной истории авторы учебника дают в 17 параграфах.
По мнению авторов учебника, противостояние России и Запада особенно обострилось в начале 2020-х годов, во время президентства Джо Байдена. В пособии отмечено, что в ответ на предложения России о новых соглашениях «Запад ответил отказом в издевательской форме».
Школьникам расскажут и о том, как СВО сплотила российское общество, вызвав «культ гордости за бойцов СВО», в то время как ВСУ «использует своих граждан как живой щит».
— Такая изуверская тактика никогда не применялась ранее на своей территории ни одной армией мира в истории, — подчеркнуто авторами нового учебника истории.
Итогом главы стал параграф, посвященный новым героям России. В нём перечисляются биографии участников СВО с комментариями.
В учебнике отмечается, что «главным результатом изучения курса должно стать формирование у учащихся российской гражданской идентичности и патриотизма».
Ранее Минпросвещения утвердило федеральную основную общеобразовательную программу по истории, в которую включили модуль «Введение в новейшую историю». Сообщалось, что в рамках него школьники будут изучать тему «Воссоединение Крыма с Россией». Также в министерстве просвещения сообщали, что в единых учебниках истории для 10–11-х классов история России и всеобщая история будут представлены единым курсом. В ведомстве подчеркивали, что все школы должны привести учебные планы в соответствие с федеральной основной общеобразовательной программой не позднее 1 сентября 2023 года.