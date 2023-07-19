«Украина — неонацистское государство», «Россия — страна героев»: о чём расскажет новый учебник истории

Ранее Минпросвещения утвердило федеральную основную общеобразовательную программу по истории, в которую включили модуль «Введение в новейшую историю». Сообщалось, что в рамках него школьники будут изучать тему «Воссоединение Крыма с Россией». Также в министерстве просвещения сообщали, что в единых учебниках истории для 10–11-х классов история России и всеобщая история будут представлены единым курсом. В ведомстве подчеркивали, что все школы должны привести учебные планы в соответствие с федеральной основной общеобразовательной программой не позднее 1 сентября 2023 года.