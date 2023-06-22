«В школы придут бесполезные и бесталанные». Учителя ответили на решение Минпросвещения оставить педагогов без высшего образования

— Мы с точки зрения учителей — я не против получить таких коллег. Думаю, что они нисколько не будут испытывать какую-то дискриминацию в школе. Я еще раз говорю, что человек, который хочет работать с детьми, который идет к этому с энтузиазмом, — у него всё получится.



Дмитрий вспоминает и тех коллег, у которых нет профильного педагогического образования, хотя они являются отличными специалистами:

— У меня есть товарищ, который работал инженером в научно-исследовательском институте. Он пришел в школу, ему понравилось работать с детьми. Он прекрасный учитель, понимаете? Хоть базового педагогического образования у него и не было. Поэтому я думаю, что главное качество учителя — человек, желание развиваться и работать с детьми.