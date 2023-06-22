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Проблема

«В школы придут бесполезные и бесталанные». Учителя ответили на решение Минпросвещения оставить педагогов без высшего образования

Предметникам можно будет окончить колледж, чтобы начать работать в средней школе

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Учителя по-разному отреагировали на возможное нововведение

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Министр просвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ-2023 заявил, что в стране «создается стандарт среднего образования для подготовки учителей-предметников». Фактически это означает, что теперь учителям 5–9-х классов для работы в школе не нужно будет высшее образование — хватит колледжа. Журналист MSK1.RU поговорил с учителями, чтобы узнать, как эта инициатива отразится на образовании.

Дмитрий Лутовинов, учитель истории школы № 16 в Орехово-Зуево и победитель в номинации «Учитель года — 2022», считает, что стоит сначала опробовать новую систему, перед тем как вводить ее по всей стране.

— Я думаю, что сперва стоит запустить это как пилотный проект, посмотреть, как это будет работать. Кроме того, должен быть хороший отбор. Может быть, это будет какое-нибудь тестирование или ЕГЭ, например. Вот если сдал на 80+ баллов, то допускаешься, — отметил Дмитрий в разговоре с корреспондентом MSK.RU.

Дмитрий отмечает, что инициатива может привлечь к профессии больше человек, но есть нюансы.

Дмитрий Лутовинов отмечает, что главное — желание человека стать учителем

Дмитрий Лутовинов отмечает, что главное — желание человека стать учителем

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— Если кто-то действительно хочет работать учителем, если он мотивирован, если ему нравится работать с детьми, он не остановится никогда на том, что он получил в колледже, понимаете? И он будет дальше идти развиваться. Может быть, он поступит в вуз и получит высшее образование, чтобы иметь право преподавать в старших классах. Или, например, пройдет курс профессиональной переподготовки. В принципе, почему бы и нет? — поделился Дмитрий в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.

— Мы с точки зрения учителей — я не против получить таких коллег. Думаю, что они нисколько не будут испытывать какую-то дискриминацию в школе. Я еще раз говорю, что человек, который хочет работать с детьми, который идет к этому с энтузиазмом, — у него всё получится.

Дмитрий вспоминает и тех коллег, у которых нет профильного педагогического образования, хотя они являются отличными специалистами:

— У меня есть товарищ, который работал инженером в научно-исследовательском институте. Он пришел в школу, ему понравилось работать с детьми. Он прекрасный учитель, понимаете? Хоть базового педагогического образования у него и не было. Поэтому я думаю, что главное качество учителя — человек, желание развиваться и работать с детьми.

Аслан Кашежев, преподаватель физики и астрономии из Нальчика, ставший победителем проекта «Классная тема!», выступает категорически против новой инициативы.

— Дело в том, что, во-первых, профессия учителя и так сейчас не в фаворе. И если мы будем понижать планку, то в эту профессию могут начать приходить люди, которым просто нечем заняться. Это неправильно. Мы не должны допускать ситуации «на безрыбье и рак — щука», — рассказал изданию MSK1.RU учитель.

Преподаватель особенно переживает за свою дисциплину и то, как ее будут преподавать:

— Физика — это достаточно сложный предмет, и это нужно понимать. Это не та история, которую нужно выучить и которой можно, грубо говоря, гордиться. И через полгода она может устареть. Нет, физика построена по-другому. Законы, которые были открыты 300 или 500 лет назад, они не стали хуже или лучше, но без знания старой физики невозможно. ХХ век, тем более открытия XXI века, еще более интересные, затрагивающие и сложные. Это же касается и астрономии.

Аслан критикует идею Министерства просвещения, по его мнению, из-за понижения планки упадет и качество школьного образования

Аслан критикует идею Министерства просвещения, по его мнению, из-за понижения планки упадет и качество школьного образования

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По мнению Аслана, важная часть образования учителя — это еще и целый комплекс дисциплин помимо профильных предметов.

— Пока ты учишься в университете на учителя, ты помимо собственно предметных дисциплин проходишь и другие — педагогику, психологию… Это целый комплекс образования. Человек, который получает диплом, который может быть учителем, — это не узкий специалист. Педагог должен быть широко образован, разносторонне образован. Это значит, что, если ты преподаватель физики, ты должен знать и химию, немножко биологию, а не так, что ты только в физике специалист и больше ничего, — рассказал учитель корреспонденту MSK1.RU.

Благодаря новой инициативе, считает преподаватель, в школу придут люди, которые не смогут увлечь школьников своим предметом. И новых ученых в России может не стать.

— В средней школе должен прививаться интерес к предмету. И именно учитель прививает этот интерес. Если этого интереса не появится на ранних этапах, он в старшей школе тоже не появится. Понимаете, чтобы получился один ученый, за ним должны стоять 10 профессоров, за 10 профессорами — 100 доцентов, за ними должны стоять 1000 аспирантов, а за аспирантами — 1 000 000 школьников. Но 1 000 000 школьников не будет, если у нас в школу придет человек, который больше ничего в жизни не умеет. Эту цепочку нельзя запускать.

По мнению учителя, нужно предотвратить замену советских квалифицированных кадров на выпускников колледжа.

— Вы понимаете, что если сейчас вы в школу зайдете, увидите, что сейчас школы укомплектованы. Да, согласен. Но советский ресурс умрет. Мы должны искать возможности находить заинтересованных людей. Это большая работа. Это и государство должно работать, и социальный запрос должен появиться. И сейчас, в Год педагога, наставника, очень много внимания дается всем направлениям педагогической мысли: и среднему, и высшему образованию. Я думаю, нужно искать другое решение.

— Осталось 5–10 лет для тех старых кадров, которые были воспитаны в той системе. В российской системе таких успехов у нас не много. Я не говорю, что их нет. Но очереди из учителей, которые хотят пойти работать, нет. Если мы эту планку понизим, в школы придут левые, ненужные и бесполезные, бесталанные люди. Я не хочу обидеть колледжи ни в коем разе, но мы знаем, какой контингент людей туда идет чаще всего. Да, там есть работающие подростки, дети, которые ответственно относятся к своей жизни, но это они отвечают за себя, за одного себя, а учитель будет отвечать за других, за класс, а поэтому должен быть образован.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, в какой вуз поступить, чтобы потом зарабатывать миллионы, а также публиковали рейтинг школ Москвы, выпускники которых поступают в лучшие вузы.

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