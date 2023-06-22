«В школы придут бесполезные и бесталанные». Учителя ответили на решение Минпросвещения оставить педагогов без высшего образования

Министр просвещения Сергей Кравцов на ПМЭФ-2023 заявил, что в стране «создается стандарт среднего образования для подготовки учителей-предметников». Фактически это означает, что теперь учителям
Дмитрий Лутовинов, учитель истории школы
— Я думаю, что сперва стоит запустить это как пилотный проект, посмотреть, как это будет работать. Кроме того, должен быть хороший отбор. Может быть, это будет какое-нибудь тестирование или ЕГЭ, например. Вот если сдал на 80+ баллов, то допускаешься, — отметил Дмитрий в разговоре с корреспондентом MSK.RU.
Дмитрий отмечает, что инициатива может привлечь к профессии больше человек, но есть нюансы.
— Если кто-то действительно хочет работать учителем, если он мотивирован, если ему нравится работать с детьми, он не остановится никогда на том, что он получил в колледже, понимаете? И он будет дальше идти развиваться. Может быть, он поступит в вуз и получит высшее образование, чтобы иметь право преподавать в старших классах. Или, например, пройдет курс профессиональной переподготовки. В принципе, почему бы и нет? — поделился Дмитрий в разговоре с корреспондентом MSK1.RU.
— Мы с точки зрения учителей — я не против получить таких коллег. Думаю, что они нисколько не будут испытывать какую-то дискриминацию в школе. Я еще раз говорю, что человек, который хочет работать с детьми, который идет к этому с энтузиазмом, — у него всё получится.
Дмитрий вспоминает и тех коллег, у которых нет профильного педагогического образования, хотя они являются отличными специалистами:
— У меня есть товарищ, который работал инженером в научно-исследовательском институте. Он пришел в школу, ему понравилось работать с детьми. Он прекрасный учитель, понимаете? Хоть базового педагогического образования у него и не было. Поэтому я думаю, что главное качество учителя — человек, желание развиваться и работать с детьми.
Аслан Кашежев, преподаватель физики и астрономии из Нальчика, ставший победителем проекта «Классная тема!», выступает категорически против новой инициативы.
— Дело в том, что, во-первых, профессия учителя и так сейчас не в фаворе. И если мы будем понижать планку, то в эту профессию могут начать приходить люди, которым просто нечем заняться. Это неправильно. Мы не должны допускать ситуации «на безрыбье и рак — щука», — рассказал изданию MSK1.RU учитель.
Преподаватель особенно переживает за свою дисциплину и то, как ее будут преподавать:
— Физика — это достаточно сложный предмет, и это нужно понимать. Это не та история, которую нужно выучить и которой можно, грубо говоря, гордиться. И через полгода она может устареть. Нет, физика построена по-другому. Законы, которые были открыты 300 или 500 лет назад, они не стали хуже или лучше, но без знания старой физики невозможно.
По мнению Аслана, важная часть образования учителя — это еще и целый комплекс дисциплин помимо профильных предметов.
— Пока ты учишься в университете на учителя, ты помимо собственно предметных дисциплин проходишь и другие — педагогику, психологию… Это целый комплекс образования. Человек, который получает диплом, который может быть учителем, — это не узкий специалист. Педагог должен быть широко образован, разносторонне образован. Это значит, что, если ты преподаватель физики, ты должен знать и химию, немножко биологию, а не так, что ты только в физике специалист и больше ничего, — рассказал учитель корреспонденту MSK1.RU.
Благодаря новой инициативе, считает преподаватель, в школу придут люди, которые не смогут увлечь школьников своим предметом. И новых ученых в России может не стать.
— В средней школе должен прививаться интерес к предмету. И именно учитель прививает этот интерес. Если этого интереса не появится на ранних этапах, он в старшей школе тоже не появится. Понимаете, чтобы получился один ученый, за ним должны стоять 10 профессоров, за 10 профессорами — 100 доцентов, за ними должны стоять 1000 аспирантов, а за аспирантами —
По мнению учителя, нужно предотвратить замену советских квалифицированных кадров на выпускников колледжа.
— Вы понимаете, что если сейчас вы в школу зайдете, увидите, что сейчас школы укомплектованы. Да, согласен. Но советский ресурс умрет. Мы должны искать возможности находить заинтересованных людей. Это большая работа. Это и государство должно работать, и социальный запрос должен появиться. И сейчас, в Год педагога, наставника, очень много внимания дается всем направлениям педагогической мысли: и среднему, и высшему образованию. Я думаю, нужно искать другое решение.
— Осталось 5–10 лет для тех старых кадров, которые были воспитаны в той системе. В российской системе таких успехов у нас не много. Я не говорю, что их нет. Но очереди из учителей, которые хотят пойти работать, нет. Если мы эту планку понизим, в школы придут левые, ненужные и бесполезные, бесталанные люди. Я не хочу обидеть колледжи ни в коем разе, но мы знаем, какой контингент людей туда идет чаще всего. Да, там есть работающие подростки, дети, которые ответственно относятся к своей жизни, но это они отвечают за себя, за одного себя, а учитель будет отвечать за других, за класс, а поэтому должен быть образован.
Напомним, что недавно мы рассказывали о том, в какой вуз поступить, чтобы потом зарабатывать миллионы, а также публиковали рейтинг школ Москвы, выпускники которых поступают в лучшие вузы.