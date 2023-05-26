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«На подготовку потратила 3 года». В Новосибирске выпускники начали сдавать ЕГЭ — что происходило в одной из школ

НГС побывал в школе, где сдают экзамен по химии, и пообщался с учениками

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Школьники признаются, что готовятся к экзаменам более года

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В Новосибирске школьники начали сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Журналисты НГС побывали в школе № 20 и пообщались с выпускниками, которые мечтают стать врачами.

Сегодня, 26 мая, 11-классники сдают первый экзамен, в школу № 20 пришли школьники, которые сдают химию, одни из них чувствуют себя уверенно, другие — переживают.

— Настроение нормальное, абсолютно не переживаю. Химию выбрала, потому что решила поступить в медицинский, в направлении пока определяюсь. На подготовку к экзамену потратила 3 года, — рассказала Валерия из школы № 56.

Среди будущих студентов есть и те, кто хочет стать стоматологом, хирургом и патологоанатомом. В среднем ребята потратили на подготовку к экзамену от 1,5 года до 3 лет.

В школе № 20 специально оборудовали кабинет для выпускницы с ограниченными возможностями

В школе № 20 специально оборудовали кабинет для выпускницы с ограниченными возможностями

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Как сообщила журналисту НГС директор школы № 20 Тамара Федорчук, в учебном заведении сдают ЕГЭ 98 школьников, одна ученица с ограничениями по здоровью, для нее приготовили специальный кабинет на третьем этаже.

Учеников на экзаменах сопровождают родители и учителя из их школ. Для сопровождающих выделили отдельный кабинет, также в школе работает медицинский кабинет, на случай, если подросткам станет плохо.

— Сопровождаю дочь, она хочет стать врачом. Я и сама училась в медицинском университете, каждый год предпочтения менялись: новый предмет начинается и становится интересно. Готовилась к экзамену начиная с 9-го класса. Знания дочери прекрасные, я верю в нее, — сообщила мама выпускницы Ирина.

Всего в Новосибирске в этом году сдают ЕГЭ <nobr class="_">15 тысяч</nobr> школьников

Всего в Новосибирске в этом году сдают ЕГЭ 15 тысяч школьников

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На входе обязательно проверяют персональные данные

На входе обязательно проверяют персональные данные

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В этом году, по словам министра образования, химию выбрали сдавать больше школьников, чем в прошлом году

В этом году, по словам министра образования, химию выбрали сдавать больше школьников, чем в прошлом году

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Сергей Федорчук, министр образования области, отметил, что готовность к проведению экзаменов — высокая. Процедуру ЕГЭ несколько раз репетировали.

— В основном никаких сбоев в работе не было, а которые были, мы решали на региональных репетициях. Сейчас около 15 тысяч ребят будут сдавать ЕГЭ, из них почти 13,5 тысячи — выпускники этого года. В этом году ребят, которые сдают химию, чуть больше, чем в прошлом, — объяснил Сергей Федорчук.

Министр отметил, что чаще всего будущие студенты выбирают обществознание. Из новшеств в ЕГЭ этого года — школьники могут подать апелляцию дистанционно

Министр отметил, что чаще всего будущие студенты выбирают обществознание. Из новшеств в ЕГЭ этого года — школьники могут подать апелляцию дистанционно

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На входе всех ребят проверяют с помощью металлоискателя. Кроме того, сдающим измеряли температуру

На входе всех ребят проверяют с помощью металлоискателя. Кроме того, сдающим измеряли температуру

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В школе № 20 ЕГЭ по химии сдают <nobr class="_">98 школьников</nobr>

В школе № 20 ЕГЭ по химии сдают 98 школьников

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Сегодня, 26 мая, сдают ЕГЭ по литературе, химии и географии

Сегодня, 26 мая, сдают ЕГЭ по литературе, химии и географии

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На экзамене по химии можно использовать калькулятор

На экзамене по химии можно использовать калькулятор

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Первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) для учеников 11-х классов начался 26 мая по географии, литературе и химии. Завершится ЕГЭ 1 июля. Для выпускников обязательными предметами для сдачи экзамена также являются русский язык, который пройдет 29 мая, и математика — 1 июня.

Вчера НГС в режиме онлайн следил, как школьники празднуют последний звонок.

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