«На подготовку потратила 3 года». В Новосибирске выпускники начали сдавать ЕГЭ — что происходило в одной из школ

Сегодня, 26 мая, 11-классники сдают первый экзамен, в школу № 20 пришли школьники, которые сдают химию, одни из них чувствуют себя уверенно, другие — переживают.

— Настроение нормальное, абсолютно не переживаю. Химию выбрала, потому что решила поступить в медицинский, в направлении пока определяюсь. На подготовку к экзамену потратила 3 года , — рассказала Валерия из школы № 56 .