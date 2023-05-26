«На подготовку потратила 3 года». В Новосибирске выпускники начали сдавать ЕГЭ — что происходило в одной из школ

В Новосибирске школьники начали сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Журналисты НГС побывали в школе
Сегодня, 26 мая,
— Настроение нормальное, абсолютно не переживаю. Химию выбрала, потому что решила поступить в медицинский, в направлении пока определяюсь. На подготовку к экзамену потратила
Среди будущих студентов есть и те, кто хочет стать стоматологом, хирургом и патологоанатомом. В среднем ребята потратили на подготовку к экзамену от 1,5 года до
Как сообщила журналисту НГС директор школы
Учеников на экзаменах сопровождают родители и учителя из их школ. Для сопровождающих выделили отдельный кабинет, также в школе работает медицинский кабинет, на случай, если подросткам станет плохо.
— Сопровождаю дочь, она хочет стать врачом. Я и сама училась в медицинском университете, каждый год предпочтения менялись: новый предмет начинается и становится интересно. Готовилась к экзамену начиная с
Сергей Федорчук, министр образования области, отметил, что готовность к проведению экзаменов — высокая. Процедуру ЕГЭ несколько раз репетировали.
— В основном никаких сбоев в работе не было, а которые были, мы решали на региональных репетициях. Сейчас около
Первый единый государственный экзамен (ЕГЭ) для учеников
Вчера НГС в режиме онлайн следил, как школьники празднуют последний звонок.