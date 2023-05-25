«Нас просто опозорили!»: выпускницу новосибирского лицея выгнали с последнего звонка

Выпускницу Пушкинского лицея Лизу (имя изменено по ее просьбе) выгнали с торжественной церемонии последнего звонка 25 мая. Об этом корреспонденту НГС рассказала ее мама.



— Мы решили пойти на этот праздник, несмотря на разногласия с директором школы, для нас это важное событие. Торжественная часть на улице вроде нормально проходила, но в самом ее конце к нам подошли и сообщили, что внутрь школы дочь не пропустят. Моя дочь вернулась домой в шоковом состоянии и слезах: нас просто опозорили, — заявила мать выпускницы.

