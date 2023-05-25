«Нас просто опозорили!»: выпускницу новосибирского лицея выгнали с последнего звонка

Выпускницу Пушкинского лицея Лизу (имя изменено по ее просьбе) выгнали с торжественной церемонии последнего звонка 25 мая. Об этом корреспонденту НГС рассказала ее мама.
— Мы решили пойти на этот праздник, несмотря на разногласия с директором школы, для нас это важное событие. Торжественная часть на улице вроде нормально проходила, но в самом ее конце к нам подошли и сообщили, что внутрь школы дочь не пропустят. Моя дочь вернулась домой в шоковом состоянии и слезах: нас просто опозорили, — заявила мать выпускницы.
Накануне НГС рассказал о конфликте Лизы с руководством школы. Девушка болела коронавирусом в девятом классе, с 2020-го по 2021 год, а после справлялась с его последствиями, с тех пор она не может доказать руководству школы, что не опасна для окружающих.
В школах начали звенеть последние звонки 23 мая, торжественные мероприятия будут идти 4 дня. Смотрите первые фото с новосибирских линеек.