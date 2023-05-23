В школах начали звенеть последние звонки — первые фото с новосибирских линеек

В Новосибирске сегодня, 23 мая, в школах начали проводить последние звонки. Торжественные линейки будут проходить по всему городу четыре дня, до 26 мая. Дату выбирает администрация школы.
Одними из первых последний звонок провели в школе
Как раньше сообщали в Министерстве образования по Новосибирской области, с 24 мая начнется основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х классов. В этот день школьники будут сдавать экзамен по истории, физике и биологии. Завершится ГИА по всем предметам 1 июля. Первый экзамен ЕГЭ пройдет 26 мая. Завершится ЕГЭ 1 июля.
В этом году впервые с начала пандемии пройдет общегородской выпускной. Его проведут 23 июня на Михайловской набережной.