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В школах начали звенеть последние звонки — первые фото с новосибирских линеек

Торжественные мероприятия будут идти 4 дня

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Школьники надели парадную форму в честь праздника

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В Новосибирске сегодня, 23 мая, в школах начали проводить последние звонки. Торжественные линейки будут проходить по всему городу четыре дня, до 26 мая. Дату выбирает администрация школы.

Одними из первых последний звонок провели в школе № 96 с углубленным изучением английского языка. Там сейчас проходит концерт, а после будет торжественная линейка.

В школе № 96 начался концерт

В школе № 96 начался концерт

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Как раньше сообщали в Министерстве образования по Новосибирской области, с 24 мая начнется основной этап государственной итоговой аттестации (ГИА) для учеников 9-х классов. В этот день школьники будут сдавать экзамен по истории, физике и биологии. Завершится ГИА по всем предметам 1 июля. Первый экзамен ЕГЭ пройдет 26 мая. Завершится ЕГЭ 1 июля.

В этом году впервые с начала пандемии пройдет общегородской выпускной. Его проведут 23 июня на Михайловской набережной.

Последний звонокШкола
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