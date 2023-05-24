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«Я уже нарядилась, а мне запретили приходить»: выпускницу не пускают на последний звонок из-за ковида двухлетней давности

Девушка не может доказать школе, что не заразна после перенесенной болезни

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Девушка более полугода пытается доказать, что не опасна для одноклассников. До последнего звонка решить проблему так и не удалось

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Выпускнице одиннадцатого класса Пушкинского лицея в Новосибирске Лизе (имя изменено по ее просьбе) отказали в допуске на последний звонок. Девушка болела коронавирусом в девятом классе с 2020 по 2021 год, а после справлялась с его последствиями, и сейчас она не может доказать руководству школы, что не опасна для окружающих.

— Я подхватила ковид от одноклассника, он эту заразу распространил. Наш класс даже на карантин на месяц переводили из-за этого. Сейчас этот парень спокойно идет на последний звонок, а мне отказали в этом праве, — рассказала НГС Лиза.

В августе 2022 года девушка получила справку от областной туберкулезной больницы, где указано, что она допускается к учебе (справка есть в распоряжении НГС). Однако этот документ так и не позволил ей вернуться в школу.

— Мама предоставила справку завучу школы перед первым сентября прошлого года. Я уже нарядилась на праздник, однако нам позвонили и запретили приходить на линейку. Весь последний учебный год я провела на домашнем обучении, экзамены сдавала индивидуально. Было тяжело, но всё получилось благодаря занятиям с репетитором и огромному желанию поступить в хороший университет, — добавила Лиза.

Директор Пушкинского лицея Галина Коротько подтвердила, что на завтрашний последний звонок ученица не допущена.

— Решением медицинского учреждения Лиза сдавала экзамены на дому и в индивидуальном порядке. Справку о том, что Лиза допущена до занятий, нам не предоставляли. Могу сказать, что семья ученицы подала в суд, сейчас судебный процесс приостановлен до уточнения диагноза. Я только сегодня попросила у мамы справку от фтизиатра, без нее на последний звонок мы допустить Лизу не можем. Отмечу, что позиция школы отражает интересы других детей, о здоровье которых мы печемся, — заявила Коротько.

Оказалось, что перед сдачей итоговых экзаменов Лиза проходила еще одно обследование в областной туберкулезной больнице. Врач действительно рекомендовал ей сдавать экзамены в индивидуальном порядке.

Представитель семьи Лизы Владимир Захаров подчеркивает, что несколько последних обследований легких девушки показали, что она не опасна для окружающих.

— Коронавирус для многих не проходит бесследно, у выздоровевших людей остаются проблемы с легкими, как и у Лизы. Но нет ни одной объективной причины для недопуска ее к одноклассникам. Она не является бациловыделителем, что подтверждается множеством обследований за последний год. Когда мы начали судиться с лицеем и туберкулезной больницей, представитель медицинского учреждения попросил признать недействительным августовское заключение о допуске Лизы к учебе. Мы считаем незаконным решение руководства лицея, а позицию медиков — неоднозначной, — сообщил Захаров.

Решение по иску Лизы к школе и туберкулезной больницы не вынесено. Девушка сказала, что завтра всё равно пойдет на последний звонок и расскажет НГС, что из этого выйдет.

Последние звонки в новосибирских школах начались сегодня, а закончатся 26 мая. На одной из торжественных линеек побывал журналист НГС.

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