«Я уже нарядилась, а мне запретили приходить»: выпускницу не пускают на последний звонок из-за ковида двухлетней давности

В августе 2022 года девушка получила справку от областной туберкулезной больницы, где указано, что она допускается к учебе (справка есть в распоряжении НГС). Однако этот документ так и не позволил ей вернуться в школу.



— Мама предоставила справку завучу школы перед первым сентября прошлого года. Я уже нарядилась на праздник, однако нам позвонили и запретили приходить на линейку. Весь последний учебный год я провела на домашнем обучении, экзамены сдавала индивидуально. Было тяжело, но всё получилось благодаря занятиям с репетитором и огромному желанию поступить в хороший университет, — добавила Лиза.

