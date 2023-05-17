Жара или дожди с ветром? Какой будет погода на последний звонок в Новосибирске

В Новосибирске 25 мая, в день проведения последних звонков, ожидается прохладная погода, но без осадков.
— Тепло, которое придет в регион в конце этой недели, продержится до 23 мая и постепенно опять начнется похолодание. В третьей декаде мая ожидаем дневные температуры до
Более точный прогноз будет известен уже на следующей неделе.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», выпускникам придется одеваться потеплее, но зонтики не понадобятся. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, утром
Gismeteo обещает более теплую погоду, но так же без дождей. Днем будет около +21 градуса, ночью +9 градусов. Ветер до
В Новосибирской области вторая половина мая будет то баловать жителей, то подмораживать. В регионе ожидаются серьезные перепады температуры.