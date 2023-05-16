Днем +29 градусов, а потом заморозки: какой будет вторая половина мая в Новосибирской области

В Новосибирской области вторая половина мая будет то баловать жителей, то подмораживать. В регионе ожидаются серьезные перепады температуры.



— Ожидаются колебания температуры. Сейчас идет понижение, а затем к выходным повышение днем до +20... +26 градусов. И на следующей неделе по 23 мая сохраняется тепло. Ночью ожидается +1... +6 градусов, днем +20... +27 градусов. В третьей декаде ожидается понижение температуры ночью местами до 0... -2 градусов, днем от +24... +29 градусов до +12... +17 градусов, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.