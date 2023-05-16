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Днем +29 градусов, а потом заморозки: какой будет вторая половина мая в Новосибирской области

Нужно будет оперативно менять гардероб

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Новосибирцам не привыкать к капризам погоды

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В Новосибирской области вторая половина мая будет то баловать жителей, то подмораживать. В регионе ожидаются серьезные перепады температуры.

— Ожидаются колебания температуры. Сейчас идет понижение, а затем к выходным повышение днем до +20... +26 градусов. И на следующей неделе по 23 мая сохраняется тепло. Ночью ожидается +1... +6 градусов, днем +20... +27 градусов. В третьей декаде ожидается понижение температуры ночью местами до 0... -2 градусов, днем от +24... +29 градусов до +12... +17 градусов, — объяснила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», с 18 по 21 мая в городе будет ясно и жарко. Днем до +21 градуса. Затем придет похолодание и более пасмурная погода. В конце месяца ожидается дождь.

Ночью ожидается до +6 градусов

Ночью ожидается до +6 градусов

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Gismeteo дает цифры ниже. Потепление стоит ожидать только с пятницы и до +18 градусов. Сервис предполагает, что будет очень дождливая погода во всей третьей декаде. Ночью температура может понизиться до +1 градусов.

Ясных дней во второй половине мая будет всего два

Ясных дней во второй половине мая будет всего два

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В Новосибирской области в ближайшие два дня ожидаются серьезные заморозки. Температура может понизиться до -6 градусов.

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