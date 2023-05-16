Днем +29 градусов, а потом заморозки: какой будет вторая половина мая в Новосибирской области

В Новосибирской области вторая половина мая будет то баловать жителей, то подмораживать. В регионе ожидаются серьезные перепады температуры.
— Ожидаются колебания температуры. Сейчас идет понижение, а затем к выходным повышение днем до
По данным сервиса «Яндекс.Погода», с 18 по 21 мая в городе будет ясно и жарко. Днем до +21 градуса. Затем придет похолодание и более пасмурная погода. В конце месяца ожидается дождь.
Gismeteo дает цифры ниже. Потепление стоит ожидать только с пятницы и до +18 градусов. Сервис предполагает, что будет очень дождливая погода во всей третьей декаде. Ночью температура может понизиться до +1 градусов.
В Новосибирской области в ближайшие два дня ожидаются серьезные заморозки. Температура может понизиться до -6 градусов.