Тысячу беспилотников запустят в небо Новосибирской области — объясняем, когда и зачем

1000 беспилотников взлетит в небо над Новосибирской областью во время проекта «Архипелаг 2023» с 28 июня по 7 августа. Об этом сообщили в правительстве региона.
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» включит себя две сотни различных соревнований по производству и управлению беспилотными авиасистемами. Участвовать в них будут школьники, студенты и профессионалы.
— Это около 1,5 тысячи человек разных возрастных групп: авиамоделисты и операторы дронов, команды от регионов, спасатели, представители технологических кружков, кванториумов и так далее. Соревнования состоятся по пяти тематическим направлениям: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое, — сообщили в правительстве Новосибирской области.
Власти подчеркнули: главная задача «Архипелага 2023» — исполнение поручения Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем.
В пресс-службе правительства пока не называют место проведения соревнований.
К 9 Мая в Новосибирской области усиливали безопасность: парад Победы запрещали снимать с беспилотников.