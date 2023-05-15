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Тысячу беспилотников запустят в небо Новосибирской области — объясняем, когда и зачем

Правительство НСО исполняет поручение президента по развитию беспилотных авиационных систем

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В полетах дронов будут соревноваться 1,5 тысячи операторов

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1000 беспилотников взлетит в небо над Новосибирской областью во время проекта «Архипелаг 2023» с 28 июня по 7 августа. Об этом сообщили в правительстве региона.

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2023» включит себя две сотни различных соревнований по производству и управлению беспилотными авиасистемами. Участвовать в них будут школьники, студенты и профессионалы.

— Это около 1,5 тысячи человек разных возрастных групп: авиамоделисты и операторы дронов, команды от регионов, спасатели, представители технологических кружков, кванториумов и так далее. Соревнования состоятся по пяти тематическим направлениям: спортивное, технологическое, популярное, школьное и военно-тактическое, — сообщили в правительстве Новосибирской области.

Власти подчеркнули: главная задача «Архипелага 2023» — исполнение поручения Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем.

В пресс-службе правительства пока не называют место проведения соревнований.

К 9 Мая в Новосибирской области усиливали безопасность: парад Победы запрещали снимать с беспилотников.

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