Парад Победы в Новосибирске запретят снимать с беспилотников

В Новосибирской области усилят меры безопасности к
— Сейчас каждое использование беспилотников требует получения отдельного разрешения. Безусловно, меры безопасности будут повышены. В частности, во время проведения парада любое использование БПЛА будет запрещено, в том числе для СМИ, которые будут вести прямую трансляцию, — сообщил НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и Правительства Новосибирской области.
Накануне стало известно, что украинские беспилотники в ночь на
НГС поговорил с экспертом по БПЛА, членом Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуардом Багдасаряном. Он ответил на вопрос о том, возможна ли атака беспилотников в Новосибирске.