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Тема дняЗапретят съемку с беспилотников 9 Мая
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Парад Победы в Новосибирске запретят снимать с беспилотников

К 9 Мая в регионе усилят меры безопасности

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Журналистам запретят снимать парад с беспилотников

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В Новосибирской области усилят меры безопасности к 9 Мая. Парад Победы запретят снимать с беспилотников.

— Сейчас каждое использование беспилотников требует получения отдельного разрешения. Безусловно, меры безопасности будут повышены. В частности, во время проведения парада любое использование БПЛА будет запрещено, в том числе для СМИ, которые будут вести прямую трансляцию, — сообщил НГС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и Правительства Новосибирской области.

Накануне стало известно, что украинские беспилотники в ночь на 3 мая попытались атаковать Кремль. В Москве атаку расценили как спланированный теракт и покушение на президента. Мы собрали в одном материале всё что известно о произошедшем.

НГС поговорил с экспертом по БПЛА, членом Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуардом Багдасаряном. Он ответил на вопрос о том, возможна ли атака беспилотников в Новосибирске.

Беспилотники9 МаяПарад ПобедыПравительство Новосибирской области
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