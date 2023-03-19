Здание для музыкальной школы построят в Советском районе — на него выделили 620 миллионов

Управление капитального строительства Новосибирска объявило аукцион на строительство здания музыкальной школы
Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ составляет 618,9 миллиона рублей. Подрядчик должен подготовить территорию, обустроить фундамент, стены, утепление, изоляцию, проложить и наладить инженерные сети, выполнить остальные этапы строительства.
Начало работ запланировано на 24 апреля. Их должны завершить до 20 июня 2025 года.
В 2019 году для музыкальной школы