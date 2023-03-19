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Здание для музыкальной школы построят в Советском районе — на него выделили 620 миллионов

Сейчас ученики занимаются в цоколе

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Здание должны достроить в 2025 году

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Управление капитального строительства Новосибирска объявило аукцион на строительство здания музыкальной школы № 10 в Советском районе. Оно будет расположено на улице Терешковой.

Информацию об этом разместили на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ составляет 618,9 миллиона рублей. Подрядчик должен подготовить территорию, обустроить фундамент, стены, утепление, изоляцию, проложить и наладить инженерные сети, выполнить остальные этапы строительства.

Начало работ запланировано на 24 апреля. Их должны завершить до 20 июня 2025 года.

В 2019 году для музыкальной школы № 10 уже собирались построить здание. Сейчас ученикам приходится заниматься в цоколе лицея № 130 на улице Ученых. Реализовать проект не получилось. НГС выяснил, почему так произошло.

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Музыкальная школаСоветский районУлица ТерешковойГосзакупки
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