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Пустят ли родителей на детские утренники и елки в Новосибирске: отвечает мэрия

Каждый детский сад и школа могут ввести ограничения самостоятельно

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В этом году департамент образования не получил рекомендаций от регионального Роспотребнадзора по детским утренникам и елкам

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В Новосибирске в этом году на детские утренники и елки будут пускать родителей, но при соблюдении санитарных мер. При этом каждый детский сад и школа могут ввести ограничения самостоятельно.

В этом году департамент образования не получил рекомендаций от регионального Роспотребнадзора по проведению новогодних мероприятий в школах и детских садах. Поэтому общих обязательных ограничений пока нет.

— В соответствии с ФЗ «Об образовании» решение о формате проведения утренников и новогодних елок относится к исключительной компетенции руководителя образовательной организации при условии соблюдения безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и работников, — ответили на запрос корреспондента НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска. — Требования к проведению утренников и новогодних елок могут корректироваться в зависимости от развития эпидситуации в конкретной образовательной организации (грипп, ОРВИ, кишечные инфекции и пр.) и изменений, вносимых в санитарное законодательство.

Родители смогут посетить в этом году детские утренники и елки в школах, если будут соблюдены санитарные условия. На входе обязательна термометрия, рекомендуется обработка рук антисептиками.

— Помимо соблюдения санитарного законодательства, при организации массовых мероприятий руководитель образовательной организации руководствуется требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, — добавили в мэрии Новосибирска. — Рекомендованные сроки проведения новогодних елок в школах — до 26 декабря.

Сегодня стало известно, что новосибирские школьники могут отправиться на зимние каникулы уже с 26 декабря. В мэрии рекомендовали школам установить их на 14 дней.

ЕлкаНовый годДетский садУтренникиШкола
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