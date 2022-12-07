Пустят ли родителей на детские утренники и елки в Новосибирске: отвечает мэрия

В Новосибирске в этом году на детские утренники и елки будут пускать родителей, но при соблюдении санитарных мер. При этом каждый детский сад и школа могут ввести ограничения самостоятельно.
В этом году департамент образования не получил рекомендаций от регионального Роспотребнадзора по проведению новогодних мероприятий в школах и детских садах. Поэтому общих обязательных ограничений пока нет.
— В соответствии с ФЗ «Об образовании» решение о формате проведения утренников и новогодних елок относится к исключительной компетенции руководителя образовательной организации при условии соблюдения безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся и работников, — ответили на запрос корреспондента НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска. — Требования к проведению утренников и новогодних елок могут корректироваться в зависимости от развития эпидситуации в конкретной образовательной организации (грипп, ОРВИ, кишечные инфекции и пр.) и изменений, вносимых в санитарное законодательство.
Родители смогут посетить в этом году детские утренники и елки в школах, если будут соблюдены санитарные условия. На входе обязательна термометрия, рекомендуется обработка рук антисептиками.
— Помимо соблюдения санитарного законодательства, при организации массовых мероприятий руководитель образовательной организации руководствуется требованиями пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, — добавили в мэрии Новосибирска. — Рекомендованные сроки проведения новогодних елок в школах — до 26 декабря.
Сегодня стало известно, что новосибирские школьники могут отправиться на зимние каникулы уже с 26 декабря. В мэрии рекомендовали школам установить их на 14 дней.