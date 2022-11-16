20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 60.31
eur 62.63
Тема дняВандал ногой разбил стекло в ЖК «Венеция»
Все новости
Все новости
Мнение

«Современная карательная система»: мама первоклашки резко раскритиковала образование в школах — колонка

Екатерина Мальцева при первой же возможности заберет дочь из государственного образовательного учреждения. И вот почему

3 619
ds

Молодая мама объяснила, что плохого в современной школе и почему нельзя возвращаться к советским учебникам, за которые так активно выступают некоторые родители

Поделиться

После репортажа о «тайной» школе, которую открыли тюменские родители, не согласившись с современной системой образования, читатели начали активно высказываться. Одни видели сплошные плюсы в альтернативном обучении по советским учебникам, другие нет, а кто-то не был категоричен и нашел как достоинства, так и недостатки. В их числе и тюменская мама Екатерина Мальцева. Она не раз задумывалась о том, чтобы перевести дочь в частную школу. А что не так с государственной? Читайте ее аргументы в авторской колонке. Далее от первого лица.

Двери государственной школы закрылись для меня 17 лет назад. В сентябре этого года я снова оказалась здесь, но уже в роли родителя, а не ученика. Прошло всего три месяца, а нам уже довелось встретиться с типичными камнями системы: сравнение учеников друг с другом, манипуляции чувством вины, запугивание соцопекой. Удивительно было обнаружить эти приемы воспитания в 2022 году.

Я понимаю, сравнивать образование «тогда» и «сейчас» бессмысленно. Разное время, разные дети, разные поколения педагогов. Но государственная школа — огромная машина, механизм которой давно не смазан, не проходит ТО, о капремонте и реновации вообще говорить не приходится.

Не так давно в школе № 88, прославившейся благодаря скандалу с хиджабом, случился еще один. В чат детей, созданный для общения друзей моей дочери, пробрался старшеклассник. Он переименовал название беседы в непристойное и стал писать разную похабщину, в том числе с сексуальным подтекстом, мат и прочие вещи. Когда мне стало об этом известно, я сразу вычислила того самого мальчика, обратилась в школу с просьбой разобраться в ситуации. Но школа вместо того, чтобы помочь, сделала виноватой меня. Это я виновата, что дочь общается с друзьями в чате. Ситуация спорная и наверняка вызовет полярные мнения у родителей — кто виноват. Но меня больше возмущает в этой истории позиция школы. Когда я сообщила об опасном поведении ребенка, меня же и обвинили в «создании условий» для этого. Это как предъявить Цукербергу и Дурову, что они виноваты в миллионах историй обманутых и оскорбленных пользователей, потому что в их соцсетях сидят мошенники.

В том числе и поэтому я отдам ребенка в частную школу при первой же возможности, но точно не в ту, где преподают по советским учебникам.

Меня не устраивает современная карательная система образования. Однако прелести в советских учебниках тоже никакой. Образование должно быть гибким и современным, социализировать детей, учить жить в мире технологий, гаджетов, цифровизации, но оставаться человеком индивидуальным, чувствующим, думающим. Мир ушел далеко вперед со времен СССР-овских пособий. Что даст сталинский букварь ребенку? Разве что чувство ностальгии старшим поколениям родственников. Эти дети выйдут из школы и будут взаимодействовать с «обычными» детьми, а не выросшими в коконе гиперопеки.

Финансовая грамотность — отличный предмет. Не понимаю критики преподавателя из «тайной» школы, заявившей о том, что он бесполезный.

Меньше физики, химии — и слава богу! Сколько сломано нервных систем, разрушено доверия в семьях об эти «нужные в жизни» предметы. Кто действительно интересуется и хочет связать жизнь с точными науками — тот пойдет в этом направлении.

Современным людям нужны soft skills, мягкие навыки — такие, как психология, в том числе психология отношений, семейная психология. Цифровая безопасность. Случай в школе, который я описывала, это доказывает.

Детям нужны уроки сексуальной грамотности. И не в старших классах, а начиная со среднего звена.

Уроки по самообороне. Адаптировать физкультуру — дать выбор, чем заниматься, а не муштровать разных детей под единые нормативы.

Но самое главное, что должна привить школа, — это любовь к учебе. По данным психологов, мы должны переучиваться каждые 2–4 года, чтобы не отстать от прогресса. В жизни важно уметь добывать знания, учиться самоорганизации. Ведь будущее науки и общества в руках сегодняшних школьников.

Как мама я хочу дать ребенку качественное образование. Хочу, чтобы моя дочь стала личностью реализованной, любознательной. Умела анализировать информацию, обладала прочными фундаментальными знаниями за счет практики, а не зубрежек. Знала психологию, умела отстоять свое мнение.

Школе реформа нужна. Но откатиться в совок — это тоже не выход.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

ОбразованиеШколаСистема образования
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2