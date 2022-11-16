«Современная карательная система»: мама первоклашки резко раскритиковала образование в школах — колонка

Двери государственной школы закрылись для меня 17 лет назад. В сентябре этого года я снова оказалась здесь, но уже в роли родителя, а не ученика. Прошло всего три месяца, а нам уже довелось встретиться с типичными камнями системы: сравнение учеников друг с другом, манипуляции чувством вины, запугивание соцопекой. Удивительно было обнаружить эти приемы воспитания в 2022 году.



Я понимаю, сравнивать образование «тогда» и «сейчас» бессмысленно. Разное время, разные дети, разные поколения педагогов. Но государственная школа — огромная машина, механизм которой давно не смазан, не проходит ТО, о капремонте и реновации вообще говорить не приходится.