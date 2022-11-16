«Современная карательная система»: мама первоклашки резко раскритиковала образование в школах — колонка

После репортажа о «тайной» школе, которую открыли тюменские родители, не согласившись с современной системой образования, читатели начали активно высказываться. Одни видели сплошные плюсы в альтернативном обучении по советским учебникам, другие нет, а кто-то не был категоричен и нашел как достоинства, так и недостатки. В их числе и тюменская мама Екатерина Мальцева. Она не раз задумывалась о том, чтобы перевести дочь в частную школу. А что не так с государственной? Читайте ее аргументы в авторской колонке. Далее от первого лица.
Двери государственной школы закрылись для меня 17 лет назад. В сентябре этого года я снова оказалась здесь, но уже в роли родителя, а не ученика. Прошло всего три месяца, а нам уже довелось встретиться с типичными камнями системы: сравнение учеников друг с другом, манипуляции чувством вины, запугивание соцопекой. Удивительно было обнаружить эти приемы воспитания в 2022 году.
Я понимаю, сравнивать образование «тогда» и «сейчас» бессмысленно. Разное время, разные дети, разные поколения педагогов. Но государственная школа — огромная машина, механизм которой давно не смазан, не проходит ТО, о капремонте и реновации вообще говорить не приходится.
Не так давно в школе
В том числе и поэтому я отдам ребенка в частную школу при первой же возможности, но точно не в ту, где преподают по советским учебникам.
Меня не устраивает современная карательная система образования. Однако прелести в советских учебниках тоже никакой. Образование должно быть гибким и современным, социализировать детей, учить жить в мире технологий, гаджетов, цифровизации, но оставаться человеком индивидуальным, чувствующим, думающим. Мир ушел далеко вперед со времен
Финансовая грамотность — отличный предмет. Не понимаю критики преподавателя из «тайной» школы, заявившей о том, что он бесполезный.
Меньше физики, химии — и слава богу! Сколько сломано нервных систем, разрушено доверия в семьях об эти «нужные в жизни» предметы. Кто действительно интересуется и хочет связать жизнь с точными науками — тот пойдет в этом направлении.
Современным людям нужны soft skills, мягкие навыки — такие, как психология, в том числе психология отношений, семейная психология. Цифровая безопасность. Случай в школе, который я описывала, это доказывает.
Детям нужны уроки сексуальной грамотности. И не в старших классах, а начиная со среднего звена.
Уроки по самообороне. Адаптировать физкультуру — дать выбор, чем заниматься, а не муштровать разных детей под единые нормативы.
Но самое главное, что должна привить школа, — это любовь к учебе. По данным психологов, мы должны переучиваться каждые 2–4 года, чтобы не отстать от прогресса. В жизни важно уметь добывать знания, учиться самоорганизации. Ведь будущее науки и общества в руках сегодняшних школьников.
Как мама я хочу дать ребенку качественное образование. Хочу, чтобы моя дочь стала личностью реализованной, любознательной. Умела анализировать информацию, обладала прочными фундаментальными знаниями за счет практики, а не зубрежек. Знала психологию, умела отстоять свое мнение.
Школе реформа нужна. Но откатиться в совок — это тоже не выход.