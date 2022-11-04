«Этнографический диктант»: спорим, вы не ответите на эти
10 вопросов об истории России и ее народах?
Но не переживайте — даже не ответив ни на один, вы узнаете много интересного
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4 ноября в России отмечается День народного единства. В честь этого праздника у вас (и у нас) появился один дополнительный выходной и этот тест, который вам предстоит пройти. В нем мы собрали вопросы, связанные с историей России, и вопросы из «Этнографического диктанта» (да, есть и такая акция). Проверьте, на сколько из них вы сможете ответить.