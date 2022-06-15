14 детсадов хотят построить в Новосибирской области за три года — в них будет 2500 мест
Это необходимо для выполнения поручения президента о
В Новосибирской области запланировано строительство 14 детских садов на ближайшие три года, об этом 15 июня в пресс-центре ТАСС рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.
— В Новосибирской области работают 1023 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 604 детских сада и 419 групп при школах. У нас сегодня почти
По словам министра, в 2022 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию три детских сада на 450 мест. На 2023 год запланировано завершение строительства детского сада на 320 мест. Всего в регионе за 3 года построят 14 детсадов почти на 2500 мест по нацпроекту.
— Наша цель: к 1 сентября этого года покрыть потребность в местах для детей от 3 до 7 лет в 100%. Согласно поручению президента, детей от 2 месяцев до 3 лет к декабрю 2023 году также нужно обеспечить местами в детских садах на 100%. Не сомневаюсь, что нам удастся выполнить эти задачи, — подытожил Федорчук.
Неделей ранее министр образования НСО поддержал школьного директора, оштрафованного за переполненность классов. Сейчас прокуратура пытается оспорить решение, вынесенное в отношении Надежды Равлюк.