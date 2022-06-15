14 детсадов хотят построить в Новосибирской области за три года — в них будет 2500 мест

В Новосибирской области запланировано строительство 14 детских садов на ближайшие три года, об этом 15 июня в пресс-центре ТАСС рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.



— В Новосибирской области работают 1023 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе 604 детских сада и 419 групп при школах. У нас сегодня почти 100-процентная обеспеченность местами в детских садах, но всегда есть вопрос удобства для родителей — часть из них ждет очереди в наиболее удобный детсад, фактическая посещаемость детьми садов за 2021/2022 учебный год в среднем составила 65–70%, — сказал Федорчук.

