Глава Минобрнауки заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в России даже после отказа от Болонской системы



Также Валерий Фальков заявил, что нужно навести «больше порядка» в магистратуре. Он указал на то, что сейчас человек без профильного образования может поступить на совершенно другую магистратуру относительно бакалавриата. По словам Фалькова, нужно сделать так, чтобы бакалавры могли поступать только на «профильно близкие» направления подготовки.



В конце мая в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что Россия постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает уровневую подготовку специалистов. По словам экспертов, работодатели за границей не воспринимали российские дипломы — студентам приходилось получать второе образование уже за границей. Россия полностью перешла на Болонскую систему в 2011 году, до этого в стране действовал 5-летний специалитет.