Глава Минобрнауки заявил, что бакалавриат и магистратура останутся в России даже после отказа от Болонской системы
Университеты смогут сами выбрать, переходить ли на специалитет или оставить прежнюю схему обучения
Министр образования и науки Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту» заявил о том, что отказ от Болонской системы в России не означает запрета бакалавриата и магистратуры. По словам главы ведомства, университеты самостоятельно смогут отказаться от них в пользу специалитета. Сейчас же есть три причины для того, чтобы сохранить бакалавриат и магистратуру:
- российские выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования»;
- многие россияне получили степень бакалавра, однако без степени магистра они не смогут продвигаться дальше, поскольку к должностям есть квалификационные требования;
- это понятный формат образования для иностранных студентов, которые могут приезжать учиться в Россию, а затем возвращаться к себе, чтобы продолжить обучение.
Тем не менее реформа предусматривает, что на некоторых направлениях будет действовать только специалитет: это врачи и инженеры (были на специалитете и ранее), а также новые направления — медицинская микробиология, фундаментальная и синтетическая биология, специальные химические технологии.
Также Валерий Фальков заявил, что нужно навести «больше порядка» в магистратуре. Он указал на то, что сейчас человек без профильного образования может поступить на совершенно другую магистратуру относительно бакалавриата. По словам Фалькова, нужно сделать так, чтобы бакалавры могли поступать только на «профильно близкие» направления подготовки.
В конце мая в Министерстве науки и высшего образования сообщили, что Россия постепенно будет выходить из Болонской системы, которая подразумевает уровневую подготовку специалистов. По словам экспертов, работодатели за границей не воспринимали российские дипломы — студентам приходилось получать второе образование уже за границей. Россия полностью перешла на Болонскую систему в 2011 году, до этого в стране действовал 5-летний специалитет.