«ЛГБТ-танец» в престижном лицее: школьный конкурс завершился скандалом
Собрали всю информацию в одном видео
В Екатеринбурге родители школьников собирают подписи за директора лицея
Мальчики выступили на школьном конкурсе с голым торсом и в портупеях. В их движениях некоторые особо внимательные зрители разглядели пропаганду ЛГБТ-движения, их педагогов обвинили в невнимательности. Мы собрали всё, что известно о скандале, в одном видео. Посмотрите его.
Родители школьников во вторник вечером рекой ринулись к лицею, чтобы отдать свой голос за любимого директора.
— Затыкать детям рот? У нас что, Николаевская эпоха будет дальше? Расстрелы? Дети получают достойное воспитание, образование. У меня три дочери выпустились из этого лицея, — рассказала Е1.RU одна из мам. — Я как родитель с большим стажем могу сказать, что у меня только самые положительные отзывы об этом педагогическом коллективе. И о Любови Михайловне как о педагоге, о воспитателе, руководителе.
Юристы объяснили, действительно ли могут уволить директора лицея из-за произошедшего конфликта, и рассказали, могут ли привлечь к ответственности детей. Видео прокомментировал и телеведущий Владимир Соловьев, назвав танец «ельцинцентровским». В мэрии E1.RU пояснили, что ученики сделали пародию на один из молодежных клипов. Тем не менее сейчас в лицее проводится служебное расследование.
А вот чемпиону мира по танцам выступление школьников не понравилось. Он уверен, что это просто треш-пародия. Всю информацию по этой теме мы собираем в специальном сюжете.