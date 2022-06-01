«ЛГБТ-танец» в престижном лицее: школьный конкурс завершился скандалом

В Екатеринбурге родители школьников собирают подписи за директора лицея № 12. Любовь Кулеву требует уволить областной министр образования после того, как в Сети опубликовали видео с провокационным танцем ее учеников.



Мальчики выступили на школьном конкурсе с голым торсом и в портупеях. В их движениях некоторые особо внимательные зрители разглядели пропаганду ЛГБТ-движения, их педагогов обвинили в невнимательности. Мы собрали всё, что известно о скандале, в одном видео. Посмотрите его.