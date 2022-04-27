Детсад в Новосибирске планирует парад Победы, где войсками будут дети. Что об этом думает Минобразования
Части родителей эта идея не понравилась
Один из муниципальных детских садов Новосибирска предложил родителям к 9 Мая провести в учреждении парад Победы, нарядив каждую группу в определенный род войск, — не всем родителям эта идея понравилась. Об этом журналисту НГС рассказала одна из мам, пожелавшая остаться анонимной.
По ее словам, в саду предупредили родителей о готовящемся параде Победы, где каждая старшая группа представляет определенный род войск, и попросили подготовиться.
— Нужна определенная одежда: брюки или юбка, черные туфли, одинаковые для всех пилотки. Мы сами не согласны, что детей нужно наряжать в форму: они не военные, это не их выбор. И это не детский праздник выходит. Я думаю, что детям в старших группах садика можно рассказать о войне, о подвигах, о том же параде, но не учить их маршировать и строиться в форме, — рассуждает мама.
По ее словам, родители в основном возмущались, что нужно что-то покупать, а в целом идею с парадом большая часть поддержала. Пару человек написали, что участвовать не будут, не объясняя причин.
Журналист НГС отправил запрос в Министерство образования Новосибирской области, чтобы узнать, были ли какие-либо рекомендация по формату празднования 9 Мая для детских садов.
— Действительно, дошкольные образовательные организации Новосибирской области не остаются в стороне от празднования Дня Победы. В детских садах ежегодно проводятся тематические мероприятия, конкурсы рисунков, оформление стендов и фотоальбомов, oбзop и чтение художественной литературы, подготовка праздничных открыток ветеранам и так далее. Эти мероприятия отражены в перспективном и календарном планах работы, в образовательной программе учреждения, которая утверждается на педагогическом совете с учетом мнения родительской общественности, — ответили в пресс-службе.
При этом, уточнили в министерстве, формат мероприятия, методы и формы проведения Дня Победы выбираются образовательной организацией самостоятельно (согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
— Родители (законные представители) в основном охотно поддерживают данную инициативу. Однако есть те, кто против подобных мероприятий. Для разрешения спорных вопросов им необходимо обратиться непосредственно к заведующему учреждением, тогда детям, родители которых отказались от участия в праздновании Дня Победы, организовывается иной вид деятельности, — ответили в пресс-службе.
В Министерстве образования Новосибирской области добавили, что рекомендуют учредителям дошкольных образовательных учреждений организовывать деятельность по патриотическому воспитанию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детской психики, а также с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся.
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