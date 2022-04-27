Детсад в Новосибирске планирует парад Победы, где войсками будут дети. Что об этом думает Минобразования

Один из муниципальных детских садов Новосибирска предложил родителям к 9 Мая провести в учреждении парад Победы, нарядив каждую группу в определенный род войск, — не всем родителям эта идея понравилась. Об этом журналисту НГС рассказала одна из мам, пожелавшая остаться анонимной.



По ее словам, в саду предупредили родителей о готовящемся параде Победы, где каждая старшая группа представляет определенный род войск, и попросили подготовиться.

— Нужна определенная одежда: брюки или юбка, черные туфли, одинаковые для всех пилотки. Мы сами не согласны, что детей нужно наряжать в форму: они не военные, это не их выбор. И это не детский праздник выходит. Я думаю, что детям в старших группах садика можно рассказать о войне, о подвигах, о том же параде, но не учить их маршировать и строиться в форме, — рассуждает мама.

