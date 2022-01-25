Лучше, чем автомат: 32 льготы для студента

1
Стипендии и пенсии
Стипендия для студента-бюджетника не новость, однако если учащийся попадает в сложную жизненную ситуацию, он может рассчитывать на получение дополнительной социальной стипендии. Ее оформляют по следующим причинам:
- сиротство (для студентов младше 18 лет);
- лишение родителей студента прав на воспитание;
- инвалидность I и II групп, инвалидность с детства;
- инвалидность вследствие военной травмы или воздействия радиации;
- прохождение военной службы по контракту не менее трех лет;
- доход ниже прожиточного минимума.
Социальная стипендия действует с момента оформления и до выпуска студента из учебного заведения. Если за время обучения студент потерял одного или обоих родителей, государство поможет ему деньгами. Это правило относится к студентам с 18 до 23 лет.
При потере кормильца студент может оформить социальную пенсию. Ее размер зависит от трудового стажа родителей. Минимальная сумма выплаты —
Также студент может получить единоразовую выплату на похороны близкого родственника, лечение или при рождении ребенка. В подтверждение ситуации нужно предоставить чек за лечение или свидетельство о смерти / рождении.
Платники могут вернуть часть денег за обучение с помощью налогового вычета. Деньги может получить работающий студент или доверенное лицо, на которое оформлен договор об обучении. Трудоустроенному студенту государство вернет 13% от суммы за один год обучения.
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2
Льготы для работающих студентов
Работающие студенты могут оформить три вида льгот: учебный отпуск, сокращенный рабочий день и оплату проезда до учебного заведения. Заявление на выплаты могут написать только те, кто получает образование впервые.
Учебный отпуск могут оформить как студенты колледжа, так и вуза. Студенты вузов могут уходить в отпуск по 3 раза в год. Для очников сроки следующие:
- 40 дней отпуска на первом и втором курсах;
- 50 дней — на третьем и последующих;
- 15 дней — на сессию;
- месяц — на сдачу госэкзаменов;
- четыре месяца — на подготовку к ВКР и сдачу госэкзаменов.
Зарплату во время отпуска студент-очник получать не будет.
Заочники могут рассчитывать на сохранение среднего заработка, отпуск при сдаче госов и
Работающие студенты, обучающиеся в колледжах и техникумах, имеют право на
- 30 дней отпуска на первом и втором курсах;
- 40 дней — на третьем и четвертом;
- два месяца — на сдачу госэкзаменов;
- единоразовую оплату проезда на место учебы (за счет работодателя).
При оформлении трудовых льгот нужно запросить в деканате специальную справку, где должно быть прописано, сколько дней отпуска студенту нужно и для какой цели. Для успешного оформления льгот нужно:
- иметь удовлетворительную оценку по всем предметам;
- получать образование впервые;
- обучаться в учреждении с государственной аккредитацией;
- иметь официальный трудовой договор.
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3
Льготы на проезд
Студенты, которые не потеряли свой студенческий билет еще в первый день учебы, могут ездить на общественном транспорте по сниженной цене. Льготы на транспорт устанавливаются региональными властями, поэтому точную цену можно узнать на месте обучения, в транспортных кассах и в МФЦ. Льготный проездной оформляется студентом самостоятельно с помощью студенческого билета. Но такая возможность есть не везде.
Зато скидки от РЖД есть в каждом регионе: студенты могут ездить на электричках за полцены и на поездах со скидкой 25%.
Также любой студент до 23 лет может воспользоваться льготами на авиабилеты. Воздушные перелеты возможны в 266 направлениях.
Студенты, которые любят путешествовать, могут оформить международную студенческую карту ISIC. Она дает скидку на транспорт по всему миру, онлайн-подписки, а также право бесплатно посещать музеи и обедать в кафе за полцены.
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4
Льготы на медицину
В каждом учебном заведении можно бесплатно пройти профосмотр, но поликлинику назначает сам университет или колледж. Медицинский осмотр является обязательным. Также студенты, которым 21 год и больше, могут пройти бесплатную диспансеризацию — углубленное медицинское обследование.
В медкабинете учебного заведения или в больнице можно бесплатно вакцинироваться от гриппа, клещевого энцефалита или COVID-19.
Учебное заведение должно бесплатно оказывать студентам необходимую психологическую помощь. А если у студента есть профсоюзный билет, то ему предоставляются льготы для поездки в санаторий (но только по путевке от университета).
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5
Общага и льготы на коммуналку
Иногородним студентам-очникам должны дать место в общежитии. Заочникам — только на время сдачи экзаменов.
Первыми в очереди на общежитие всегда стоят студенты, получающие социальные льготы. Они также освобождаются от арендной платы и оплачивают только коммунальные услуги. Вуз может сделать скидку на общежитие и коммунальные услуги и другим студентам. По закону студент платит за электричество на 10% меньше, за отопление — 50%.
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6
Отсрочка от армии
Вуз предоставляет студентам-очникам отсрочку от армии, она действует с начала срока обучения и до выпуска студента. Отсрочка сохранится, даже если студент уйдет в академический отпуск, но только на год. Если студент ушел в академ по болезни, он может оформить денежную компенсацию от университета — 50 рублей в месяц.
После получения диплома студент имеет право на отсрочку, но только если он пошел в магистратуру или аспирантуру. При отчислении все отсрочки отменяются.
Отсрочку от армии не дадут:
- при получении второго высшего или среднего образования;
- заочникам и тем, кто учится дистанционно;
- если студент учится на программе без государственной аккредитации.
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7
Скидки на театры и музеи
Студенты могут посещать государственные и некоторые частные музеи, театры, зоопарки и образовательные мероприятия со скидками. Многие музеи предоставляют скидки до 50% при покупке билета, а иногда и вовсе пропускают бесплатно. Чтобы получить скидку, нужно показать студенческий билет. В кинотеатрах часто действуют скидки для студенческих групп от 15 человек.
Студенты до 22 лет могут оформить «Пушкинскую карту»: на ней будут лежать
Также студенты могут получить скидку на онлайн-обучение — либо от университета, либо от самой образовательной платформы.
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8
Льготы студентам с детьми
Беременным студенткам и студентам-родителям доступны льготные отпуска и денежные пособия. Студентки-очницы могут уйти в академический отпуск по беременности и родам, а также оформить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком. Пособие на ребенка выплачивается полтора года и составляет 40% от среднего заработка родителя. Минимальная сумма выплаты — 7082,85 рубля. Также можно получить единовременную выплату за ребенка — 18 886,32 рубля.
Академический отпуск по беременности длится 70 дней до родов и 84 дня, если беременность многоплодная. После родов отпуск продолжается 70 дней, а при рождении больше, чем одного ребенка — 110 дней. Если роды прошли с осложнениями, то академ продлевается до 86 дней.
Молодым семьям, чей доход составляет меньше прожиточного минимума, полагаются путинские выплаты на ребенка до 3 лет. Ранее мы писали, как их оформить.
Даже после ухода в академический отпуск студенткам-мамам продолжают выплачивать социальные стипендии и льготы.
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9
Льготы для иностранцев
Иностранные студенты вузов могут рассчитывать на льготный проезд в городском транспорте, а также в пригородных автобусах и поездах. Также им предоставляется скидка на посещение театров, музеев и других культурных мероприятий. Не стоит забывать и о студенческой карте ISIC — она действует как в России, так и за рубежом.
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10
Бесплатный Windows и скидки на технику
В магазинах электроники Apple действует постоянная скидка 8% для студентов на все компьютеры и планшеты. Также компания предоставляет скидку при подписке на Apple Music для студентов. Нужно предоставить студенческий билет.
Также можно получить скидку на скачивание софта или даже получить его бесплатно. Microsoft дает студентам право на бесплатное скачивание ОС Windows 10, пакета программ Office 365 и платформы для программистов Axure. Для получения необходимо использовать учебную почту с доменом университета.
Для студентов-дизайнеров Creative Cloud подготовил скидку 46% на программы Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Adobe InDesign. А те, кто занимается проектированием и 3D-моделированием, могут бесплатно попробовать свои силы в софте от Autodesk.
Органайзер Evernote студенты могут получить со скидкой 50%, а Notion — бесплатно.
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