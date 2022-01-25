Лучше, чем автомат: 32 льготы для студента

Стипендия для студента-бюджетника не новость, однако если учащийся попадает в сложную жизненную ситуацию, он может рассчитывать на получение дополнительной социальной стипендии. Ее оформляют по следующим причинам:

сиротство (для студентов младше 18 лет);

лишение родителей студента прав на воспитание;

инвалидность I и II групп, инвалидность с детства;

инвалидность вследствие военной травмы или воздействия радиации;

прохождение военной службы по контракту не менее трех лет;

доход ниже прожиточного минимума.



Социальная стипендия действует с момента оформления и до выпуска студента из учебного заведения. Если за время обучения студент потерял одного или обоих родителей, государство поможет ему деньгами. Это правило относится к студентам с 18 до 23 лет.



При потере кормильца студент может оформить социальную пенсию. Ее размер зависит от трудового стажа родителей. Минимальная сумма выплаты — 5796,76 рубля в месяц при потере одного родителя и 11 593,58 рубля — при потере обоих. Если студент — сирота, то выплачивается 11 593,58 рубля . В северных регионах к пенсии добавляется районный коэффициент. Пенсию платят студентам-очникам до 23 лет, при этом они не должны быть официально трудоустроены — в этом случае в выплате откажут.

Также студент может получить единоразовую выплату на похороны близкого родственника, лечение или при рождении ребенка. В подтверждение ситуации нужно предоставить чек за лечение или свидетельство о смерти / рождении.



Платники могут вернуть часть денег за обучение с помощью налогового вычета. Деньги может получить работающий студент или доверенное лицо, на которое оформлен договор об обучении. Трудоустроенному студенту государство вернет 13% от суммы за один год обучения.

