Пол-Европы за 800 рублей: российские студенты осваивают жизнь на Западе за его счет

Студенчество — пора молодости, когда сидеть на месте особенно не хочется. А что, если всё бросить и уехать в другую страну? Так решила молодая семья из Самары. Ребята получили корочки Самарского университета и укатили в Венгрию. Мы поговорили с ними, чтобы узнать, как работает система обмена студентами и почему выпускникам российского вуза, переехавшим, готовы оплатить большую часть расходов.
«Нам помог ковид»
Данис познакомился со своей избранницей в Самарском университете имени Королева, молодые люди вместе учились по специальности «информационная безопасность», начали встречаться, а после получения диплома поженились.
— На тот момент мы оканчивали последний курс бакалавриата в Самарском университете и думали о том, где бы отучиться на магистра. О программе обмена Stipendium Hungaricum узнала моя, теперь уже жена, совершенно случайно. Во время учебы в вузе мы постоянно были в активностях и состояли в местном медиа: небольшой интернет-журнал, где работают ребята на чистом энтузиазме. Сначала оно называлось «Радио СГАУ», а теперь «Самокат». Однажды наша коллега по СМИ попала на такую программу обмена и уехала в Будапешт. Оля наткнулась на ее истории в социальных сетях и решила изучить вопрос. Изучила сайт программы. Там всё было на английском, однако разобраться оказалось не так сложно. Ограничений для подачи документов не было, кроме наличия документа о наличии программы бакалавриата где-либо. Это произошло в ноябре, и с декабря мы начали собирать необходимые документы.
— Были ли до этого мысли уехать из России?
— Нет. Более того, когда я выбирал свой первый вуз, то смотрел, чтобы никуда не уезжать, не то, что из страны, а даже из своего города. У меня как раз в год моего поступления закрылся вуз, в котором учился мой брат, и чтобы доучиться, ему срочно пришлось уехать в Волгоград. Я видел, как это тяжело.
— Как происходил набор на программу?
— Очень просто. Ты собираешь документы о том, что учишься в российском вузе, составляешь сопроводительное письмо на тему, какой ты хороший, собираешь творческое досье со всеми дипломами, что получил за время студенчества. Всё это уходит в российское Министерство образования, где составляют список из 200 лучших студентов, плюс резервный список на случай, если кто-то откажется или не сможет. На успеваемость и средний балл, как мне кажется, не смотрят, так как за время обучения я схлопотал две тройки, но очень важен английский язык. Его знание придется подтвердить документально. Это самое сложное, но нам с Олей очень повезло. Мы занимались у репетиторов, да и в университете старались больше говорить, однако сдать международный тест TOEFL для подтверждения знания языка не так-то просто. Дело в том, что каждая попытка прохождения экзамена стоит 260 долларов США, примерно 19 тысяч рублей, то есть, если с первого раза сдать не получится, придется вложиться снова за дополнительную попытку. Более того, удалить с экзамена могут за любую попытку списывания, а в период коронавируса дистанционная система сдачи предполагает полный показ комнаты перед экзаменом и запрет поворота головы в принципе. Мы сослались на то, что нынешние условия организации экзамена практически невыполнимые. Ну вы представьте, показывать экзаменаторам всю комнату и не иметь возможности лишний раз отводить глаза от монитора как минимум тяжело. В комиссии университетов вошли в наше положение и согласились принять нас на обучение со справкой из университета о прослушивании курса и знании языка на уровне B2 по международной системе.
В2 — средне-продвинутый уровень английского языка. Словарный запас — 3250–3750 слов.
— Что происходит после подачи документов?
— Долгое ожидание. Потом, если все документы собраны и заполнены верно, то по программе Stipendium Hungaricum тебя допускают до диалога с вузом. При подаче заявки можно выбрать только 2 приоритетные магистерские программы в одном университете или разных городах. Мы оба выбрали первым направлением бизнес-информатику в Corvinus University of Budapest, а вторым — Computer science в ELTE (Eötvös Loránd University). Дальше идут вступительные экзамены в вузах, все они проходят в два этапа. Каким будет первый — каждый университет определяет сам, а вот второй — стандартное собеседование, оно проходило онлайн, по скайпу. Экзаменационные задания в наших универах отличались кардинально. В первом, Corvinus, — эссе о коронавирусе за 2 часа, естественно, на английском. Сочинение я не сдал. Во втором, выбранном нами, университете — ELTE — нужно было написать программный код за 3 недели на любом из существующих языков програмирования, главное, чтобы был результат и сервер работал. Из-за моей неудачи мы поступили в разные вузы. Ей о том, что она прошла, сказали сразу, во время собеседования, а вот я не знал до последнего, мне просто пришло приглашение от университета в середине июля, при условии, что первые занятия начинаются в сентябре.
— Как вы готовились к переезду?
— Второпях. Нам срочно нужна была учебная виза, а получить ее можно только в Казани, при том онлайн этого сделать не выйдет. Мы собрались и поехали подавать документы. Нам сразу сказали, что процесс этот не быстрый и, скорее всего, затянется минимум на 3 недели. Я уже морально готовился подключаться к онлайн-парам из Самары, однако уже через неделю всё было готово и нам снова пришлось ехать забирать документы. Следом был самолет. Прямых рейсов из-за коронавируса не было, и нам пришлось лететь через Турцию 18 часов с пересадками. Дороже всего обошлись билеты туда. Мы брали последние до Турции, и если бы мы покупали их одновременно, вышло бы еще дороже, цены менялись каждую минуту, а так, взяв по отдельности, мы смогли сэкономить хоть что-то. Первый раз я слушал пару в аэропорту, но из-за коронавируса мы учились полностью онлайн. Появиться в вузе и посмотреть на свой университет я смог только в мае следующего года, и то только потому, что мне нужно было донести часть документов. Очно на парах я был только 3 раза, в сентябре. У нас гибридный формат, можно ходить, а можно учиться онлайн.
«Мы жили на нулевом этаже»
— Почему именно Будапешт?
— Потому что только здесь не просто полностью перекрывают стоимость обучения, но и платят стипендию. Мы получаем примерно по
— Где вы остановились на первое время?
— Мы снимали квартиру. Делали это онлайн и не смогли до конца оценить апартаменты. Квартира была очень маленькой и находилась на нулевом этаже, дом сделан колодцем, то есть света там не было практически совсем, зимой лишь полчаса в день мы могли не использовать электричество. Однако мы прожили там 5 месяцев. Сейчас переехали в другую студию, на этот раз с большими окнами. Тут значительно светлее. Квартирка маленькая, но есть второй этаж, где стоит кровать.
Вообще недвижимость в Венгрии очень дорогая, и цены на ее покупку начинаются от
— На какие деньги вы сейчас живете?
— Стипендия, помощь родителей и постоянные подработки. Устроиться на постоянную работу местному студенту очень сложно. Учеба здесь не для галочки, и посещать через раз вряд ли получится. Первый год лекции были настолько плотными, что я не мог даже выйти куда-либо на стажировку. Сейчас нахожусь в поиске работы и берусь за всякие небольшие проекты. Моя жена уже нашла работу в IT-сфере, по специальности. Конечно, помогают и родители, иначе просто никак, но мы надеемся, что это временная необходимость. Вообще жить в Венгрии не очень дорого, цены на продукты плюс-минус как в России, рестораны немного дороже.
— Как решили вопрос с языковым барьером?
— Слушать пары на английском в реальности действительно оказалось не так сложно. Огромный плюс, что для преподавателей университета этот язык тоже не родной, поэтому они произносят слова с акцентом, который понятен. Конечно, первую лекцию, пока ты не знаешь педагога и его манеры диалога, непонятно ничего, но ко второй или третьей паре уже привыкаешь. Единственная особенность — слушать вполуха не выйдет. Если пары в России можно включить вполуха и заниматься своими делами, то тут если хоть немного потерял нить повествования, то будет очень трудно. Сложнее с венгерским, это официальный язык страны. Он относится к финно-угорской группе. Венгерский язык не похож на английский с русским. У нас его преподают в университете и по нему сдается экзамен. Мы сдали на отлично, но не могу сказать, что суперски владеем языком. Допустим, в магазине я смогу объясниться с венгром, но продолжить диалог после его ответа вряд ли. Они говорят очень непонятно, вычленить слова в их речи иностранцу сложно. Придется извиняться и быстренько сматываться.
— В Венгрии много русских?
— В последнее время — да. Русских ребят всегда можно вычленить по незабываемому акценту. Венгрия — одна из первых стран, которая открыла авиасообщение с Россией, поэтому теперь, проходя по центральным улицам, ты не раз встретишь родную речь. Ну и в целом небольшое комьюнити есть. Сюда регулярно приезжают учиться.
«Ты можешь сделать прививку и жить, как белый человек, или ждать»
— Вы переехали в самый разгар пандемии. Насколько серьезные ограничения действовали в Будапеште?
— Тут всё было максимально серьезно. Сначала я даже думал, что дело в людях и просто венгры настолько ответственные, потому что в магазинах нельзя было встретить вообще ни одного человека без маски. Ее все носили строго на носу, а если кто-то пытался спустить, через 30 секунд к нему уже подходили сотрудники магазина. Однако моя уверенность в осознанности венгров пошатнулась в день отмены масочного режима. СИЗы сняли все. Если днем ранее все люди безоговорочно были в масках, то всего за сутки жители переобулись кардинально. Оказалось, всё дело в больших штрафах, которые реально работают. Поблажек нет ни для кого.
— А если конкретно, как именно жили венгры в разгар пандемии?
— Сначала в городе Будапеште действовал масочный режим, затем объявили комендантский час, штрафовали всех, кто находился на улице после 8 вечера. Мне было особенно удивительно, как справлялись работающие люди. Магазины закрывались в 7, и после 6 там выстраивались огромные очереди, многие не успевали ничего купить. Потом наступил тотальный локдаун. Закрыли вообще всё, кроме продуктовых и аптек. Когда появилась вакцина, ситуация в стране существенно улучшилась. Венгрия — одна из немногих стран, где есть практически все препараты, в том числе «Спутник» и «Синофарм». Власти закупили разные прививки, чтобы как можно больше людей поставили вакцину. В Венгрии не заставляют делать прививки. Тут очень классная система с ограничениями. Что-то вроде челенджа. Когда набирается определенное число привитых, власти снимают часть ограничений. Так, когда набрали 2 миллиона привитых в стране, ослабили комендантский час до 11. На 4 миллиона открыли развлекательные учреждения, 6 — сняли масочный режим везде. Ты можешь просто ждать, а можешь поставить укол, получить бумажку и жить, как белый человек. В Венгрии ситуация относительно стабильная, осенью был подъем заболеваемости, но власти снова ввели масочный режим, и всё быстро пошло на спад.
«Выходишь из метро, и ты на Дунае»
— Как вы сейчас можете описать Будапешт и самих венгров?
— На самом деле они очень похожи на русских. Венгрия все-таки относится к восточной Европе, хотя сами жители и очень обижаются на это, причисляя себя к центральной. Здесь нет такого раздолбайства, как в России, но и сильной толерантностью не пахнет. Сам город очень похож на Самару и даже имеет официальный статус европейского города-курорта. Он тоже базируется на реке, здесь также есть исторический центр, просто он не рассеян по территории, как у нас, а сконцентрирован в одном месте. В Венгрии очень развитый общественный транспорт. В Самаре доехать до набережной можно разве что на автобусе, и то потом придется еще идти. Тут ты выходишь из метро и сразу оказываешься на берегу Дуная. Сеть трамваев очень продуманная и охватывает все районы. От кондукторов в Венгрии отказались, но есть контролеры, которые проходят и проверяют наличие билетов у пассажиров.
В общественном транспорте Будапешта есть разные системы билетов: с пересадками или нет. Одни действуют на определенное время, другие — на количество станций, например, если брать в расчет метро. Билет на 60-минутную дневную поездку или 120-минутную ночную, который покупается у водителя автобуса, стоит примерно 101 рубль. Если вы хотите сделать одну пересадку и взять билет на 90 минут, то он обойдется вам в 119 рублей, а три станции на метро можно проехать за 67.
— Планируете ли в будущем возвращаться в Россию?
— Мне бы очень хотелось обосноваться здесь, получить рабочую визу и устроиться по специальности. Я не могу сказать, что в Самаре очень плохо, там просто по-другому. Это другая жизнь. Европа дает свободу, если так можно сказать. В какое путешествие получится отправиться в Самаре за 800 рублей? До Сызрани или до набережной туда и обратно в дождь. А тут за эти деньги я смогу посетить другие страны без мороки с документами и лишних трат. Как только ситуация с ковидом поутихла, мы с Олей отправились в путешествие по Европе. Просто в четверг брали билеты на пятницу и уезжали на все выходные. Мы уже побывали в Германии, Греции, Италии и не только. Я с легкостью могу представить, что этого переезда просто не было и мы так же бы продолжили жить в Самаре, но, когда видишь другую жизнь, взгляды меняются. Мне кажется, что нужно не бояться пробовать новое, особенно в период студенчества.