Пол-Европы за 800 рублей: российские студенты осваивают жизнь на Западе за его счет

«Ты можешь сделать прививку и жить, как белый человек, или ждать»



— Вы переехали в самый разгар пандемии. Насколько серьезные ограничения действовали в Будапеште?



— Тут всё было максимально серьезно. Сначала я даже думал, что дело в людях и просто венгры настолько ответственные, потому что в магазинах нельзя было встретить вообще ни одного человека без маски. Ее все носили строго на носу, а если кто-то пытался спустить, через 30 секунд к нему уже подходили сотрудники магазина. Однако моя уверенность в осознанности венгров пошатнулась в день отмены масочного режима. СИЗы сняли все. Если днем ранее все люди безоговорочно были в масках, то всего за сутки жители переобулись кардинально. Оказалось, всё дело в больших штрафах, которые реально работают. Поблажек нет ни для кого.



— А если конкретно, как именно жили венгры в разгар пандемии?



— Сначала в городе Будапеште действовал масочный режим, затем объявили комендантский час, штрафовали всех, кто находился на улице после 8 вечера. Мне было особенно удивительно, как справлялись работающие люди. Магазины закрывались в 7, и после 6 там выстраивались огромные очереди, многие не успевали ничего купить. Потом наступил тотальный локдаун. Закрыли вообще всё, кроме продуктовых и аптек. Когда появилась вакцина, ситуация в стране существенно улучшилась. Венгрия — одна из немногих стран, где есть практически все препараты, в том числе «Спутник» и «Синофарм». Власти закупили разные прививки, чтобы как можно больше людей поставили вакцину. В Венгрии не заставляют делать прививки. Тут очень классная система с ограничениями. Что-то вроде челенджа. Когда набирается определенное число привитых, власти снимают часть ограничений. Так, когда набрали 2 миллиона привитых в стране, ослабили комендантский час до 11. На 4 миллиона открыли развлекательные учреждения, 6 — сняли масочный режим везде. Ты можешь просто ждать, а можешь поставить укол, получить бумажку и жить, как белый человек. В Венгрии ситуация относительно стабильная, осенью был подъем заболеваемости, но власти снова ввели масочный режим, и всё быстро пошло на спад.



«Выходишь из метро, и ты на Дунае»



— Как вы сейчас можете описать Будапешт и самих венгров?



— На самом деле они очень похожи на русских. Венгрия все-таки относится к восточной Европе, хотя сами жители и очень обижаются на это, причисляя себя к центральной. Здесь нет такого раздолбайства, как в России, но и сильной толерантностью не пахнет. Сам город очень похож на Самару и даже имеет официальный статус европейского города-курорта. Он тоже базируется на реке, здесь также есть исторический центр, просто он не рассеян по территории, как у нас, а сконцентрирован в одном месте. В Венгрии очень развитый общественный транспорт. В Самаре доехать до набережной можно разве что на автобусе, и то потом придется еще идти. Тут ты выходишь из метро и сразу оказываешься на берегу Дуная. Сеть трамваев очень продуманная и охватывает все районы. От кондукторов в Венгрии отказались, но есть контролеры, которые проходят и проверяют наличие билетов у пассажиров.

В общественном транспорте Будапешта есть разные системы билетов: с пересадками или нет. Одни действуют на определенное время, другие — на количество станций, например, если брать в расчет метро. Билет на 60-минутную дневную поездку или 120-минутную ночную, который покупается у водителя автобуса, стоит примерно 101 рубль. Если вы хотите сделать одну пересадку и взять билет на 90 минут, то он обойдется вам в 119 рублей, а три станции на метро можно проехать за 67.