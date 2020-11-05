Принцесса фарта: как Лера Кондратьева в 9 лет стала чемпионкой России по бильярду

Стандартная высота стола для русского бильярда — от 80 до 82 сантиметров . И во время занятий над сукном было видно только макушку девочки. Уменьшать стол нельзя. Значит, нужно искать другой вариант. Если нельзя приблизить стол к спортсмену, значит нужно приподнять игрока. Отец придумал и собрал для Леры специальную подставку. Правил игры этот девайс не нарушает (одна нога игрока обязательно должна полностью касаться пола).

Следующий шаг — кий. С ним возникли сложности. Даже самый маленький инструмент был бы намного длиннее самой Леры. Для девочки заказали специальный кий, который идеально подходил бы под ее рост. И только после этого юная спортсменка начала тренировки.

