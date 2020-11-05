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Принцесса фарта: как Лера Кондратьева в 9 лет стала чемпионкой России по бильярду

Когда она начала заниматься, ее было еле видно из-за стола

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Лера посвятила бильярду большую часть своей жизни

Лера посвятила бильярду большую часть своей жизни

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Когда Лера Кондратьева впервые взяла в руки кий, никто и не предполагал, что девочка покорит бильярдный олимп. Ее не было видно из-за стола, да и кий для нее пришлось подрезать. Но это взрослое увлечение поглотило ее с головой.

Посмотрите видеоисторию юного вундеркинда.

Метр с кием в прыжке

На соревнования по русскому бильярду Лера впервые попала в шесть лет. Тогда она вместе со своим отцом болела за крестного. Игра настолько увлекла девочку, что после турнира она буквально пристала к взрослым, чтобы они научили и ее. Но тренер не сразу согласился заниматься с девочкой.

Русский бильярд (пирамида) — распространенная в России разновидность бильярда, отличающаяся от, например, американского бильярда более узкими лузами и рядом правил.

— Я долго думал, брать ее или не брать. Так как таких юных детей в русский бильярд еще никто не приводил, тем более девочек. И главный вопрос: она физически не дотягивается до бильярдного стола. Даже в прыжке, — говорит тренер Леры Артём Зотов.

СЮЖЕТ

Юные надежды

Стандартная высота стола для русского бильярда — от 80 до 82 сантиметров. И во время занятий над сукном было видно только макушку девочки. Уменьшать стол нельзя. Значит, нужно искать другой вариант. Если нельзя приблизить стол к спортсмену, значит нужно приподнять игрока. Отец придумал и собрал для Леры специальную подставку. Правил игры этот девайс не нарушает (одна нога игрока обязательно должна полностью касаться пола).

Следующий шаг — кий. С ним возникли сложности. Даже самый маленький инструмент был бы намного длиннее самой Леры. Для девочки заказали специальный кий, который идеально подходил бы под ее рост. И только после этого юная спортсменка начала тренировки.

Первые несколько лет Лера играла, стоя на подставке

Первые несколько лет Лера играла, стоя на подставке

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По правилам минимальная длина кия для русского бильярда — 158–164 сантиметра. Рекомендуется подбирать его по росту — если упереть кий в пол, наконечник должен находиться между носом и подбородком игрока.

«Шпиндик восьмилетний» с серьезным лицом

Каждый день по несколько часов Лера упорно изучала стойки и «ставила» пальцы. Когда девочка усвоила азы, то ей разрешили работать с шарами. А затем начались и соревнования, где соперниками были дети значительно старше нее.

— Мальчиков было много, и их делили на две категории: до 13 и до 16 лет. А девочек было мало. И вот я привез этого маленького шпиндика восьмилетнего, и на первом же чемпионате она заняла 10-е место! — поделился воспоминаниями отец Леры Роман.

Юная Лера вместо кукол и платьев выбрала кий и шары

Юная Лера вместо кукол и платьев выбрала кий и шары

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Вторые соревнования закончились для девочки триумфом — с областного чемпионата Лера увезла золотую медаль. Через месяц юная бильярдистка снова отправилась на эти состязания. Но на этот раз заняла второе место.

— Игра в бильярд похожа на жизнь. Ты сам отвечаешь за свои ошибки. Пока игрок у стола, соперник ничего не может сделать и как-то вмешаться. Но как только спортсмен расслабился и потерял концентрацию, то рискует проиграть, — поделился своим мнением отец девочки Роман.

По словам папы, к игре Лера относится по-взрослому. Во время соревнований она предельно собранна и на ее лице нельзя увидеть ни одной эмоции: ни радости, ни огорчения.

— Это одна из главных ее черт — она умеет контролировать эмоции. Иногда даже чересчур. Там, где надо порадоваться, да так, чтобы все видели, она на автомате скрывает. Есть такое выражение — poker face, каменное лицо. По нему ничего не прочитаешь. Проиграла, выиграла — ничего не видно, — рассказал Роман Кондратьев

Усердные тренировки и трудолюбие в результате принесли свои плоды. В 2018 году, когда ей было 9 лет, Лера выиграла чемпионат России по русскому бильярду и стала самой молодой чемпионкой в этом виде спорта. Повторить это достижение очень трудно: почти во всех секциях начинают заниматься с детьми только с 9 лет.

В 8 лет Лера завоевала золото чемпионата России

В 8 лет Лера завоевала золото чемпионата России

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«Всё дело в фарте»

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За 6 лет занятий бильярдом у Леры сложились своя философия и особое отношение к игре.

— Бильярд дисциплинирует. На соревнованиях мы в парадной форме. Надо играть честно. Но всё равно есть какая-то доля фарта, что ли. Если честно себя ведешь, то игра может за тебя заступиться, — считает Лера.

«Хороший игрок вежлив не только со своими соперниками по столу, но и с другими людьми, и это начинает их притягивать»

Валерия Кондратьева, юная бильярдистка

Девчонки всегда остаются девчонками

Девчонки всегда остаются девчонками

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Чтобы добавить зрелищности своему выступлению, Лера учит и сложные удары. Например, из-за спины

Чтобы добавить зрелищности своему выступлению, Лера учит и сложные удары. Например, из-за спины

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Дисциплина, которую девочка выработала на тренировках, помогает ей и в школе.

Прилежная ученица в школе

Прилежная ученица в школе

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— Я однажды зашла в класс на перемене перед уроком физкультуры. Мальчики ушли в раздевалку, а девочки в кабинете переодевались. Звонок только прозвенел, а Лера уже была в форме и застегнута на все пуговицы. Другие девочки только начинали переодеваться, а она за 45 секунд оделась, — рассказала классный руководитель Леры Татьяна Самаркина.

— Куда бы она ни уезжала, у нее всегда и написаны сочинения, и выучены стихи, — рассказывает про Леру ее классный руководитель

— Куда бы она ни уезжала, у нее всегда и написаны сочинения, и выучены стихи, — рассказывает про Леру ее классный руководитель

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Еще она вспомнила такой случай. Перед началом занятий в пятом классе учительница собирала справки и узнавала, кто из ребят в какие секции ходит. Один мальчик сказал, что ничем не занимается. Так вот, Лера поговорила с ним и убедила записаться в бассейн.

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русский бильярдВалерия Кондратьева
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