Принцесса фарта: как Лера Кондратьева в 9 лет стала чемпионкой России по бильярду

Когда Лера Кондратьева впервые взяла в руки кий, никто и не предполагал, что девочка покорит бильярдный олимп. Ее не было видно из-за стола, да и кий для нее пришлось подрезать. Но это взрослое увлечение поглотило ее с головой.
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Автор: Алексей Ногинский / 63.RU
Метр с кием в прыжке
На соревнования по русскому бильярду Лера впервые попала в шесть лет. Тогда она вместе со своим отцом болела за крестного. Игра настолько увлекла девочку, что после турнира она буквально пристала к взрослым, чтобы они научили и ее. Но тренер не сразу согласился заниматься с девочкой.
Русский бильярд (пирамида) — распространенная в России разновидность бильярда, отличающаяся от, например, американского бильярда более узкими лузами и рядом правил.
— Я долго думал, брать ее или не брать. Так как таких юных детей в русский бильярд еще никто не приводил, тем более девочек. И главный вопрос: она физически не дотягивается до бильярдного стола. Даже в прыжке, — говорит тренер Леры Артём Зотов.
СЮЖЕТ
Стандартная высота стола для русского бильярда — от 80 до
Следующий шаг — кий. С ним возникли сложности. Даже самый маленький инструмент был бы намного длиннее самой Леры. Для девочки заказали специальный кий, который идеально подходил бы под ее рост. И только после этого юная спортсменка начала тренировки.
По правилам минимальная длина кия для русского бильярда —
«Шпиндик восьмилетний» с серьезным лицом
Каждый день по несколько часов Лера упорно изучала стойки и «ставила» пальцы. Когда девочка усвоила азы, то ей разрешили работать с шарами. А затем начались и соревнования, где соперниками были дети значительно старше нее.
— Мальчиков было много, и их делили на две категории: до 13 и до
Вторые соревнования закончились для девочки триумфом — с областного чемпионата Лера увезла золотую медаль. Через месяц юная бильярдистка снова отправилась на эти состязания. Но на этот раз заняла второе место.
— Игра в бильярд похожа на жизнь. Ты сам отвечаешь за свои ошибки. Пока игрок у стола, соперник ничего не может сделать и как-то вмешаться. Но как только спортсмен расслабился и потерял концентрацию, то рискует проиграть, — поделился своим мнением отец девочки Роман.
По словам папы, к игре Лера относится по-взрослому. Во время соревнований она предельно собранна и на ее лице нельзя увидеть ни одной эмоции: ни радости, ни огорчения.
— Это одна из главных ее черт — она умеет контролировать эмоции. Иногда даже чересчур. Там, где надо порадоваться, да так, чтобы все видели, она на автомате скрывает. Есть такое выражение — poker face, каменное лицо. По нему ничего не прочитаешь. Проиграла, выиграла — ничего не видно, — рассказал Роман Кондратьев
Усердные тренировки и трудолюбие в результате принесли свои плоды. В 2018 году, когда ей было
«Всё дело в фарте»
За 6 лет занятий бильярдом у Леры сложились своя философия и особое отношение к игре.
— Бильярд дисциплинирует. На соревнованиях мы в парадной форме. Надо играть честно. Но всё равно есть какая-то доля фарта, что ли. Если честно себя ведешь, то игра может за тебя заступиться, — считает Лера.
«Хороший игрок вежлив не только со своими соперниками по столу, но и с другими людьми, и это начинает их притягивать»
Валерия Кондратьева, юная бильярдистка
Дисциплина, которую девочка выработала на тренировках, помогает ей и в школе.
— Я однажды зашла в класс на перемене перед уроком физкультуры. Мальчики ушли в раздевалку, а девочки в кабинете переодевались. Звонок только прозвенел, а Лера уже была в форме и застегнута на все пуговицы. Другие девочки только начинали переодеваться, а она за
Еще она вспомнила такой случай. Перед началом занятий в пятом классе учительница собирала справки и узнавала, кто из ребят в какие секции ходит. Один мальчик сказал, что ничем не занимается. Так вот, Лера поговорила с ним и убедила записаться в бассейн.