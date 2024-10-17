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Экономика Кто получит прибавку к пенсии в ноябре — 4 категории, чьи выплаты резко вырастут

Кто получит прибавку к пенсии в ноябре — 4 категории, чьи выплаты резко вырастут

Для некоторых потребуются заявления

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7 комментариев

В 80 лет россияне получают дополнительную поддержку от государства

С 1 ноября многих россиян ждет новая прибавка пенсии. Самые пожилые получат самую существенную сумму. О том, кому стоит ждать денег и что для этого нужно расскажем в материале.

Россияне в возрасте от 80 лет

В составе страховой пенсии каждого пенсионера есть фиксированная выплата. Она составляет 8134,88 рублей в 2024 году. Когда человеку исполняется 80 лет, эта сумма увеличивается в два раза. Тогда пенсионер начнет получать уже 16 268,66 рубля. Никаких заявлений и документов не потребуется. Выплату увеличат автоматически.

Фиксированную выплату получают от государства. Она положена всем получателям страховой пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Те, кто недавно уволился

Если работающий пенсионер уволился, то он начнет получать выплату с учетом всех пропущенных индексации. Через день после расторжения трудового договора работодатель передаст сведения об этом в СФР. В фонде принимают решение, и через месяц на счету можно увидеть непривычно большую пенсию.

В 2025 году россиян ждет сразу несколько индексаций

Члены летных экипажей

Члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации тоже не останутся без прибавки. Для этой категории важен стаж. Если мужчина не прослужил 25 лет, а женщина — 20 в этой отрасли, то о доплате стоит забыть. Есть только одно исключение. Необходимый стаж сократят на пять лет, если службу пришлось оставить позади из-за состояния здоровья.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление, приложить документы о периодах работы, включая сведения о налете часов в Социальный фонд. Также нужно предоставить данные о среднемесячном заработке за последние два года работы, либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Размер доплаты зависит от налета часов и среднего заработка. У каждого итоговая сумма будет индивидуальна.

Сотрудники угольной промышленности

С 1 ноября 2024 года произойдет перерасчет пенсий работников угольной промышленности. Для этого стаж, как и в предыдущей категории, у мужчин должен быть не менее 25 лет, а у женщин — не менее 20 лет. Требования снизят на пять лет, если работу пришлось прекратить по состоянию здоровья.

Для получения перерасчета нужно подать заявление в Социальный фонд. Необходимо предоставить данные о периодах работы, дающей право на доплату к пенсии, среднемесячном заработке за последние два года работы, либо за любые 60 месяцев подряд указанной работы.

Сумма, на которую можно рассчитывать зависит от среднего заработка работника.

Для расчета выплаты для членов летных экипажей и работников угольной промышленности применяется особая формула. Подробнее о том, как выдутся вычисления можно почитать на сайте Социального фонда. Обе категории получат доплату 1 ноября, если подали заявление с 1 июля по 30 сентября.

Также пенсии работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют в январе 2025 года. Раньше, тех кто предпочитал не выходить на заслуженный отдых оставляли без прибавки.

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Комментарии
7
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
23 минуты
резко вырастут это как?? на цельную тысячу?? как у силуанова, что бы старики могли из за рубежа не вылазить, внуков содержать и ни в чем себе не отказывать... на тысячу...)))
styil
23 минуты
что это? один раз в тот год, когда исполняется 80-т лет? моей бабушке 95-й год - не считается? или - опять игра в напёрстки?
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