«Меня рано списывать»: новосибирский пенсионер через суд обличил банк в дискриминации — как получить кредит, если тебе 60+

Пожилые люди — не самая любимая банками категория заемщиков Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Преклонный возраст — не синоним финансовой безответственности, но банки, похоже, так не думают. Житель Новосибирска Михаил Вырвич хотел получить кредитную карту, но получил отказ — ему 71 год. Почему банки отказывают пенсионерам в предоставлении кредитов и кредитных карт? Корреспондент НГС задал этот вопрос самим банкам и пообщался с экспертами, чтобы разобраться в ситуации.

Дискриминация по возрасту

73-летний пенсионер Михаил Вырвич, как он сам отмечает, всегда отличался активным образом жизни: увлекался спортом, любил путешествовать, открывая для себя новые горизонты. В какой-то момент он решил оформить кредитную карту банка «ВТБ» с лимитом в 100 тысяч рублей, но, к его большому удивлению, получил отказ. В банке ему сообщили, что кредитные карты могут оформлять только те, кому от 21 до 69 лет. Мужчине же на тот момент был 71 год.

— Это было настолько ошеломляющим! Я веду активный образ жизни, меня рано списывать куда-то. Это всё очень обидно, — рассказывал НГС Михаил Вырвич.

Не желая мириться с этой ситуацией, пенсионер решил взять дело в свои руки. Он обратился к судебной практике и рекомендациям Центробанка, которые, как оказалось, подтвердили его правоту — отказ банкиров был дискриминацией. С полным обоснованием своих требований Михаил вышел в Центральный суд Новосибирска, который встал на его сторону: банк «ВТБ» обязали выдать «кредитку» и выплатить Михаилу 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Я выиграл суд первой инстанции, но апелляционный суд отказал в выдаче кредитной карты, хотя признал факт дискриминации, — возмутился Михаил Вырвич.

Большинство банков, опрошенных НГС, комментировать щекотливый вопрос отказались Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В пресс-службе банка НГС объяснили, что основным критерием для одобрения кредитов является платежеспособность клиента, но признали, что возраст тоже учитывается. Требования к минимальному и максимальному возрасту заемщиков могут варьироваться в зависимости от типа кредита, и каждое решение принимается индивидуально, добавили в «ВТБ».

НГС решил понять, как охотно банки кредитуют пенсионеров. Корреспондент редакции отправил запросы в четыре новосибирских банка с просьбой предоставить статистику по оформленным пенсионерами кредитным продуктам.

Оказалось, что заёмщики-пенсионеры — больная и неприятная тема для банков. «Совкомбанк» и Сбербанк полностью отказались от комментариев, а из «ВТБ» прислали маленькое сообщение, фактически не ответив ни на один из вопросов.

— Принимая решение о выдаче средств, мы всегда анализируем персональную и финансовую информацию о клиенте и индивидуально оцениваем его платежеспособность, чтобы не допустить его закредитованности. Именно поэтому каждое решение принимается персонально для каждого потребителя. На данный момент кредитными картами ВТБ пользуются более 600 тысяч пенсионеров, — ответили корреспонденту НГС представители организации.

Единственным банком, который предоставил редакции полноценные данные, стал «Россельхозбанк». Его специалисты отметили, что к моменту возврата кредита человеку должно быть не более 75 лет.

— В 2024 году людьми пенсионного возраста оформлено более 15 тысяч кредитов и более 14 тысяч кредитных карт. В Новосибирской области — 224 кредита и 178 кредитных карт, — рассказали в банке.

По состоянию на 30 сентября задолженность клиентов пенсионного возраста перед «Россельхозбанком» по потребительским кредитам и кредитным картам составляет около 20 миллиардов рублей.

Зона риска

Экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что какой-то намеренной дискриминации пенсионеров за стороны банков нет, но кредитные организации понимают, что себестоимость работы с пожилыми людьми довольно высокая.

— Думаю, общее ужесточение кредитной политики, диктуемое Центральным банком в рамках борьбы с инфляцией, не обошло стороной и пенсионеров. Доходы у них небольшие, поэтому суммы кредитов маленькие, себестоимость работы с ними, соответственно, высокая, — рассуждает экономист.

По словам специалистов, банки считают пенсионеров довольно рискованной категорией заемщиков Источник: Дарья Пона / 74.RU











При этом Эдуард Коложвари отмечает, что пенсионеры — это очень надёжная категория заемщиков, которая практически всегда выплачивает долги. Но есть и другие подводные камни, которые банки учитывают при принятии решений.

— Средний срок жизни мужчин в стране — 66 лет, в Новосибирской области — 69 лет. Математически пенсионеры попадают в зону риска. Проблему можно решить, предложив заёмщику застраховать жизнь и здоровье в страховой компании, но это дополнительные расходы, которые могут быть немаленькими, — объяснил специалист.

Он добавил, что общий процент одобрения кредитов в стране сейчас находится на уровне 18% — взять деньги в долг у банков сложно не только пенсионерам, но и обычным россиянам.

Рост пенсий не успевает за ростом ставок

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева предполагает, что нежелание банков кредитовать пенсионеров обусловлено ростом ключевой ставки ЦБ, что, в свою очередь, привело к увеличению ставок по кредитным продуктам.

— Высокая ключевая ставка привела к росту ставки по кредитам, но пенсии такими темпами не растут. Как результат — у пенсионеров доля выплат по кредитам в общих расходах просто сильно вырастет. И это может привести к обнищанию целого класса пенсионеров-заемщиков и их банкротству, — предупреждает эксперт.

Экономист подчеркнула, что пенсионеры находятся в более высокой категории риска, так как у них, как правило, нет дополнительных источников дохода.

А что с ипотекой?

Как рассказал НГС специалист по ипотечному кредитованию агентства недвижимости «Квадротека» Александр Евдокимов, ипотеку пенсионерам выдают, но есть нюанс: на момент выплаты кредита заемщику должно быть не больше 70–75 лет — обычно такой порог устанавливают банки.

— Как правило, это ипотека на короткий срок. Банки обычно просят страховать жизнь и здоровье, а если заемщик отказывается, поднимают процентную ставку, — объяснил Александр Евдокимов.

Специалист отметил, что пенсионеры берут ипотеку в двух случаях: когда переезжают в другой город и продают своё имущество с целью покупки нового, либо же становятся созаемщиками для детей или внуков.

— Я бы не сказал, что банки пенсионеров как-то дискриминируют. Наоборот, есть наблюдения, что эта категория граждан — наиболее ответственные и надёжные заемщики, — подчеркнул Александр Евдокимов. — Но у всех банков разная политика. Есть организации, которые кредитуют пенсионеров и до 85 лет.