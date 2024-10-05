«Смотрим платежку и повышаем на 10%». Цены на услуги ЖКХ снова вырастут — рассказываем почему

Часть процентов индексации закладывают на капитальный ремонт труб Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Тарифы ЖКХ с июля 2025 года проиндексируют на 11,9%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на следующие три года. Согласно документу, в среднем по стране газ проиндексируют на 10,3%, а электричество — на 12,6%.

Предполагается, что в следующем году процент изменения тарифа будет самым высоким в ближайшие три года. Так, в 2026 индексация будет в два раза меньше — всего 5,4%, а в 2027 — 4%.

Так, цены на коммунальные услуги для россиян взлетят минимум на 10%, рассказал MSK1.RU эксперт по жилищному праву и вопросам ЖКХ Виктор Федорук. Причин такого роста цен несколько.

«Работаем там, где терпеть невозможно»

По данным документа, индексация тарифов ЖКХ в 2025 году будет зависеть от инфляции и изменения цен в сферах газоснабжения и электроэнергетики.

Резкий скачок тарифов ЖКХ Виктор Федорук в том числе объяснил тем, что в эту сумму закладывают средства на ремонт отопительных систем.

— Инфляцию мы пока никак остановить не можем, поэтому растут цены. Также в индексацию вводят дополнительные проценты — около 1,5% — на капитальный ремонт и модернизацию труб и других систем, через которые мы получаем отопление, газ и электричество, — рассказал Виктор Федорук.

Эксперт отметил, что ремонт отопительных систем в России проводят по мере необходимости — тогда, когда уже ждать никак нельзя.

— Например, прошло 25 лет с момента установки трубы. Ее сразу меняют, так как подошел срок, так работает планово-предупредительный ремонт. У нас такого понятия нет. Есть «аварийные трубы» — те, на которых уже рвануло. Тогда оперативно копают канавы и меняют систему. Эти 1,5% — на то, чтобы заменить то, что уже рвануло или вот-вот рванет, — пояснил Виктор Федорук.

Заранее починить все трубы, чтобы избежать аварий, не получится. По словам эксперта, нет на это денег.

Для того чтобы полностью заменить всю систему, нужны триллионы рублей, это всё просчитано, и таких денег нет. Виктор Федорук эксперт по жилищному праву и вопросам жилищно-коммунального хозяйства

— Мы как пожарная команда — работаем там, где терпеть невозможно, или там, где уже прорвало. У нас нет понятия «планово-предупредительный ремонт», к сожалению, — пояснил эксперт.

Кроме инфляции и затрат на капитальный ремонт, в индексацию входят цены на топливо и затраты на логистику, которые с каждым годом также растут.

— Топливо входит в понятие себестоимости этого ресурса. Растет себестоимость — растет цена на коммунальные услуги. Для того чтобы было тепло, надо купить воду и нагреть ее до нужной температуры — газом или углеводородом. И дальше нужна электроэнергия, которая пойдет на то, чтобы насосы гоняли по кругу получившийся пар, — объяснил Виктор Федорук.

Как изменятся цены на коммунальные услуги?

По словам Виктора Федорука, летом 2025 года повышение цен на коммунальные услуги почувствуют все.

Смотрим свою платежку и минимум на 10% повышаем стоимость. Виктор Федорук эксперт по жилищному праву и вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Ощутимее всего, по мнению эксперта, повышение цен ударит по пенсионерам.

— Пенсионеры — самые аккуратные платежники в ЖКХ. Они стараются не задерживать платежи, чтобы пени не насчитывались. Надеемся, что пенсии им тоже, как минимум, повысят на эти 10%, — высказался Виктор Федорук.

Повышать пенсии в 2025 году россиянам будут дважды — в феврале и апреле. Зимой проиндексируют всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год, а с 1 апреля вырастет только та часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их еще называют пенсионными баллами.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала проконтролировать изменение стоимости коммунальных услуг. Во всех регионах России установлен свой индекс платы граждан, а также допустимое отклонение по отдельным городам.

В июле 2024 года индексацию тарифов ЖКХ провели впервые за полтора года — тарифы повысились на 9,8%. В Москве тарифы изменились на 11%, в Московской области — на 10,7%.

В 2023-м тарифы по всей стране не меняли из-за того, что в 2022-м индексацию проводили дважды — в июле и декабре. Такое решение так же, как и в планах на 2025 год, объяснили необходимостью капитального ремонта и инфляцией.