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Экономика Осенняя прибавка: кому и на сколько повысят пенсии в октябре

Осенняя прибавка: кому и на сколько повысят пенсии в октябре

Выплаты проиндексируют не всем

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2 комментария

В октябре индексация положена только отдельным категориям пенсионеров

Массовое повышение пенсий в России традиционно происходит в начале года, однако в течение года пенсия тоже может расти. Например, в августе прибавку получили работающие пенсионеры. Есть и те, кто может рассчитывать на рост пенсий осенью.

С 1 октября проиндексируют выплаты военным пенсионерам. Вместе с бывшими военнослужащими прибавку получают и экс-силовики, служившие в ФСБ, полиции, Следственном комитете, Росгвардии, ФСИН, пограничных войсках, внешней разведке, противопожарной службе и других формированиях, созданных по закону. Планировалось, что индексация составит 4,5%, однако в июле был принят закон, который ее увеличил. Как сообщали в Госдуме, в итоге пенсии бывших военных и силовиков в октябре вырастут на 5,1%.

Массовая индексация страховых пенсий запланирована на февраль 2025 года

Пенсионеры, которые к силовым структурам отношения не имели, в октябре могут рассчитывать только на индивидуальные прибавки. Например, в связи с 80-летием: после этого юбилея удваивается фиксированная выплата, которая составляет часть пенсии. В 2024 году ее размер 8134 рубля 88 копеек — на такую сумму и вырастет пенсия юбиляра (если в регионе действует районный коэффициент, он будет учтен). Повышение происходит автоматически.

Также на повышение выплат могут рассчитывать работавшие, но уволившиеся в начале лета пенсионеры. Через три месяца после ухода на заслуженный отдых им начинают выплачивать пенсию с учетом всех индексаций, которые были пропущены во время работы, с 2016 года индексация пенсий работающих пенсионеров была заморожена. Теперь ее разморозили, но первое повышение пенсии по общим правилам ждет их только в 2025 году, но и тогда пропущенные повышения всё равно досчитают только после увольнения.

Кроме того, повышение может быть связано с личным заявлением: сумму могли пересчитать, например, если нашелся потерянный ранее стаж. Кроме того, дополнительные выплаты могут быть связаны с семейными обстоятельствами: если у пенсионера появились иждивенцы из числа близких родственников. Размер повышения составляет треть от величины фиксированной выплаты, максимальное число иждивенцев, за которых будут доплачивать — трое.

Также пенсия может измениться у получателей набора социальных услуг — это участники ВОВ, инвалиды, пострадавшие от радиации и другие федеральные льготники. До 1 октября им нужно определиться хотят они получать сам набор (лекарства, путевки в санаторий и бесплатный проезд в электричках) или денежную компенсацию. Она составит 1 578 рублей 50 копеек в месяц.

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Комментарии
2
Гость
17 сентября 2024, 14:10
Надо было всем в силовики идти, хрен с ним, с образованием, с медициной, с сельским хозяйством, с ВВП, в конце концов.
Гость
17 сентября 2024, 14:09
у меня сосед по улице бывший генерал погран войск . дом купил по военной ипотеке , пенсия 160 000 руб.
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