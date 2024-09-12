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Экономика Кризис-2024 Обесценивание денег. Что такое инфляция и кто от нее страдает — простое объяснение

Обесценивание денег. Что такое инфляция и кто от нее страдает — простое объяснение

Разбираемся с экономистами

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3 комментария

В этом видео экономисты отвечают на главные вопросы об инфляции

Каждый из вас замечал, что несколько лет назад на 5000 рублей можно было купить продуктов больше, чем сейчас. Это называется инфляция. Деньги обесцениваются. В этом видео экономисты подробнее рассказывают об этом, а также объясняют, кто больше всего страдает от инфляции.

— В меньшей степени проигрывают люди с высоким уровнем доходов, потому что у них есть возможность это как-то компенсировать. Они это могут компенсировать путем более квалифицированного вложения денег, больших возможностей использовать, скажем, какие-то инструменты финансовые, то есть у них с этим возможностей больше. Значит, сильнее всего проигрывают люди с фиксированной зарплатой, госбюджет и пенсионеры. Вот всем им, как правило, платят меньше, чем уровень инфляции, — объясняет Николай Кульбака, экономист.

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Комментарии
3
Гость
12 сентября 2024, 17:32
гарант конституции и прав и свободы граждан обещал что у нас все будет хорошо. много раз обещал. но потом даже саму конституцию поменял .... так что чего он там теперь гарантирует я даже не понимаю , а инфляция это следствие плохой работы гаранта . Показатель эффективности.
Гость
12 сентября 2024, 17:33
/Внучок/ Работать Нужно там Где Платят Отлично, например Там на Новых Территориях... Работа на Свежем Воздухе, Бесплатное Питание, Экипировка, Проезд, Льготы... Не Работа, а Заглядение...
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