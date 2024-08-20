Инфляция и ничего личного. Пивовары заявили об очередном повышении цен

Пенный напиток реагирует на инфляцию Источник: Ирина Акишева / NGS55.RU











Производители пива и слабоалкогольных напитков снова сообщили о намерении поднять цены. Ретейлеры наращивают запасы по старой стоимости, рассчитывая сгладить подорожание.



О намерении повысить отпускные цены с 1 сентября сообщили два из тройки крупнейших отечественных производителей — ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и АО «АБ ИнБев Эфес». В письме сетям (есть в распоряжении «Фонтанки») обе компании не называют конкретные позиции и точный процент индексации, но обещают вскоре представить новые прайс-листы. По словам топ-менеджера одного из ретейлеров, получивших такое послание, оптовая стоимость продукции «Балтики» увеличится примерно на 10%, за исключением наиболее ходовых «Балтика 3» и «Балтика 7». Однако они уже дорожали в мае на те же 10%, говорит собеседник «Фонтанки».



В линейке «АБ ИнБев Эфес» сильнее всего подорожают иностранные бренды. Так, по словам представителя розничной сети, стоимость Efes и Bud вырастет сразу на 17%, Hoegaarden — на 15%, Velkopopovicky Kozel — на 12%. Остальные позиции — на 5–10%.

— Среднее подорожание составит процентов 10–12, — отмечает он.



Третий участник большой пивной тройки — «Объединенные пивоварни» (ранее Heineken), по словам участников рынка, писем об изменении цен пока не присылал. Но аналогичные сообщения поступают от производителей и поставщиков другой слабоалкогольной продукции. К примеру, ООО «Маркет-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор коктейлей Red Devil, Jaguar, Trophy, Papa Cid, «Черный Русский», «Казанова», Hunter) уже с 15 августа поднял цены на весь ассортимент слабоалкогольных напитков от 24% до 32%.

— Данное повышение вступит в силу для всех партнеров на всю отгружаемую продукцию с 15.08.2024, вне зависимости от сроков размещения заказов, — подчеркивает компания.



Как производители объясняют подорожание

— Пивоваренная компания «Балтика» изменение цен называет плановым. Корректировка производится «как следствие инфляционных и других объективных процессов в России», — отмечает производитель.

В числе факторов, непосредственно влияющих на подорожание готовой продукции, компания назвала рост стоимости упаковки (бутылка +8%, банка +25%), услуг логистических провайдеров (+40%), а также годовой уровень инфляции +6,6% в среднем за 2024 год. «АБ ИнБев Эфес» объясняет подорожание «потребностью в изменении подходов к рыночному позиционированию некоторых товарных позиций для более эффективного управления портфелем продукции».



Совладелец пивоваренной Bakunin Group Александр Романенко отмечает, что издержки растут и у небольших пивоварен.

— Сильно дорожает рабочая сила. Фонд оплаты труда у некоторых игроков удвоился, в среднем это плюс 30–40%», — говорит он. В логистическом звене малые компании, которые работали на упрощенке, готовятся к переходу на НДС: цены надо поднять сейчас, чтобы не умереть весной следующего года. Дефицит кадров в этой сфере тоже вносит вклад в инфляцию. «Водителями работают мигранты, которые уже не хотят получать меньше наших сограждан, либо низшее звено линейного персонала, которым чаще проще поехать на СВО за большие деньги, чем работать там, где сейчас. Поэтому ставка сильно растет, — рассказал предприниматель.



— Картон дорожает всегда, сколько я произвожу пиво. Это небольшие изменения, но они происходят постоянно», — комментирует Александр Романенко.

Влияет на цены и маркировка товаров.

— Сам по себе «Честный знак», QR-код с бумажкой стоит 87 копеек, но человек, который будет с этим работать, тоже стоит сколько-то денег, выходит уже 2–2,5 рубля на банку, — уточнил он.

С 1 октября маркировке будет подлежать также безалкогольное пиво.



Стоимость пива в собственных барах Bakunin Group в ближайшее время повысится, причем третий раз за год.

— В январе мы подняли аккуратно на 5%, потом на 10%, сейчас снова на 10 или на 15%, — говорит предприниматель.



«Маркет-Трейд» отмечает, что причиной подорожания ее коктейлей стало существенное повышение ставки акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9%, а также изменение принципа налогообложения для таких напитков: с 1 мая 2024 года акциз рассчитывается исходя только из объема готовой продукции, вне зависимости от ее крепости. Компания подчеркивает, что не стала повышать цены сразу после 1 мая и частично взяла на себя покрытие дополнительных расходов.



Что говорят ретейлеры

Розничные сети, получившие письма пивоваров о предстоящем повышении цен, напоминают, что весной пенное уже дорожало. К примеру, тогда «Балтика» сообщала об увеличении цены на 8%, отмечая, что компенсирует возросшие издержки лишь частично.



По словам представителей сетей, они намерены прибегнуть к традиционному инструменту сдерживания инфляции: запасти продукцию на складе на два–три месяца и на это время приостановить закупки по новым ценам. Не исключено, что, столкнувшись с падением продаж, пивовары будут как минимум более щедрыми на акции. При этом небольшие игроки отмечают, что им становится всё сложнее добиваться у производителей тех же условий, что у крупных игроков: закупочные цены для них могут оказаться выше, чем на полках у федералов. В одной из региональных сетей рассказали, что после предыдущего повышения цен на пиво приостановили на несколько месяцев закупки у производителей и покупали продукцию у «Метро Кэш энд Керри», где на нее была акция.



Новые драйверы подорожания

В 2025 году снова вырастут акцизы на пиво, впрочем, как и на всю алкогольную продукцию. Вместе с общей инфляцией это может запустить следующую волну подорожания на 7–8%, ранее оценивали участники рынка.



Цены на зарубежные напитки могут подняться сильнее. Ранее Минфин предложил производителям пива оценить целесообразность сразу десятикратного повышения пошлин на импортное пиво до конца 2024 года. С такой инициативой выступили отечественные пивовары. По их мнению, это позволит нарастить выпуск их продукции, в том числе крафтовой. Правда, есть опасения, что в ответ европейские поставщики, в первую очередь Германия и Чехия, могут увеличить цены на хмель, от импорта которого всё еще остро зависят российские заводы.



В январе — июне 2024 года производство пива в России выросло на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 451,4 тыс. декалитров. Это максимальный показатель за 11 лет. В Петербурге рост составил 12,4% — до 29,8 тыс. декалитров. При этом импорт пива в Россию, по данным ЦРПТ, вырос в 2024 году еще больше — сразу на 18%. Кроме того, согласно NielsenIQ, с начала мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж пива в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении — на 28%.



По мнению экспертов, результатом повышения пошлин для импортного пива может стать сокращение ассортимента, а снижение конкуренции приведет к росту цен и на отечественные напитки.