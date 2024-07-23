Цены растут, а меры не работают. Повысит ли Центробанк ключевую ставку?

В этом тексте рассказываем, что означает повышение ключевой ставки. Вас это тоже может коснуться, если соберетесь, например, брать кредит Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Центральный банк на ближайшем заседании совета директоров 26 июля повысит ключевую ставку. В этом уверены эксперты. Вопрос только заключается в том, на сколько процентов. В этом тексте наши коллеги из 72.RU разбираются, почему ЦБ впервые с декабря решится на такой шаг, почему, несмотря на большие ставки, не удается побороть инфляцию и главное — что нам всем с этого.



В этом видео экономисты говорят, что будет с ключевой ставкой Источник: Надежда Александрова / Городские порталы

Семен Громов / 72.RU

Рост потребительских цен остается высоким

В ЦБ еще в июне, когда сохранили ключевую ставку на уровне 16%, допускали, что на ближайшем заседании ее повысят. За это время ситуация заметно не улучшилась. Как отметили на прошлой неделе в Центробанке, рост потребительских цен остается высоким.



— В июне текущая инфляция с учетом сезонности немного снизилась, но осталась выше, чем в первом квартале. Годовая инфляция увеличилась до 8,6%. Рост цен на услуги туризма и транспорта замедлился после всплеска в мае, а овощи и фрукты, напротив, стали дорожать быстрее, — сказано в комментарии Центрального банка в комментарии «Динамика потребительских цен».



Цены в магазинах продолжают расти Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Там отмечают, что в целом инфляционное давление пока не демонстрирует устойчивого снижения. В ЦБ констатируют, что для этого необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле. Тогда предполагалось, что при жесткой ДКП годовая инфляция снизится до 4,3–4,8% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.



В бюллетене «О чем говорят тренды» ЦБ констатирует, что продолжается ускоренный рост экономики.



— В мае-июне экономическая активность заметно выросла, при этом спрос продолжает увеличиваться темпами, превышающими текущие возможности экономики. Темпы роста потребительских цен также повысились, — отмечают там.



В документе также говорится, что потребление продолжило существенный рост, ускорилось кредитование.



— Такая динамика в экономике в сочетании с повышением роста цен как минимум указывает, что предложение товаров и услуг все еще отстает от совокупного спроса. Для возвращения к балансу требуется дополнительное охлаждение кредитной активности, — констатируют в ЦБ.



Что будет со ставкой? Ее, вероятно, повысят

В ближайшую пятницу совет директоров Центрального банка повысит ключевую ставку. Сейчас она равняется 16%. Этот показатель ЦБ не менял с декабря прошлого года. Теперь же пойдет на изменения. В этом уверены все опрошенные корреспондентом 72.RU эксперты. По их прогнозам, регулятор повысит ставку до 17–18%. Не исключают и более резкого увеличения — до 19–20%.



— Мы полагаем, что Банк России на ближайшем заседании будет рассматривать только повышение ключевой ставки и будет выбирать шаг. Основными вариантами, на наш взгляд, будут повышение ставки до 17 и 18%. Допускаем, что некоторые управляющие будут высказываться и за повышение до 19–20%. В базовом сценарии — субъективная вероятность 60% — мы ожидаем, что Банк России повысит ключевую ставку на 200 б. п., до 18%, — говорит Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка».



Эксперты уверены, что ЦБ повысит ключевую ставку в конце июля Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Там полагают, что годовая инфляция сейчас в июле проходит свой пик в районе 9,3%, а затем будет снижаться. В «Совкомбанке» прогнозируют на конец года замедление инфляции до 7%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений.



— Надежда ЦБ и рынка на замедление инфляции сейчас во многом связана с тем, что отмена массовой льготной ипотеки с 1 июля поможет охладить кредитование и спрос. Также замедлить инфляцию поможет дополнительное ужесточение монетарной политики 26 июля, — отмечает Васильев.



Проинфляционными факторами остаются: острый дефицит кадров на рынке труда, быстрый рост зарплат, мягкая бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания, значительное число льготных программ кредитования.



По мнению Ильи Федорова, главного экономиста «БКС Мир инвестиций», ставка 17% «станет соломоновым решением» Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По мнению Ильи Федорова, главного экономиста «БКС Мир инвестиций», любое решение ЦБ является рискованным в текущей ситуации. Сохранение ставки на прежнем уровне — недооценка достаточной жесткости ДКП, если инфляция продолжит расти майско-июньский рост цен окажется не всплеском, а повышательным трендом, или же замедление инфляции будет недостаточно быстрым осенью.



— Рост ставки до 18–20% или выше будет опасен передавливанием экономики на фоне все еще накатывающих эффектов от ужесточения денежно-кредитных условий и отмены льготного кредитования. Повышение ставки до 20% и выше будет оправданно, если рост номинальных заработных плат останется в диапазоне 15–20%. Такой рост зарплат будет стимулировать спрос на кредиты, замедление инфляции и инфляционных ожиданий будет длительным процессом и приведет к заякореванию инфляционных ожиданий на высоком уровне. В таком случае борьба ЦБ с инфляцией потребует более длительного периода высоких ставок, — рассуждает Федоров.



По его мнению, ставка 17% «станет соломоновым решением».



Также уверены, что ЦБ повысит ключевую ставку экономисты Николай Кульбака и Константин Селянин.



— Практически единодушное здесь мнение среди всех аналитиков, что повысят. Называется [ставка] 18% как наиболее вероятное. Некоторые говорят — 20%. Действительно ли сейчас в России достаточно повышать учетную ставку, ставку Центрального банка для того, чтобы сбить инфляцию? Мы видим, что это не помогает, — отмечает Селянин.



Почему не удается сдерживать инфляцию? Все дело в госрасходах и массовом кредитовании

Экономисты объясняют, что Центробанк не может бороться с растущей инфляцией из-за увеличения государственных расходов.



— Одновременно с этим идет увеличение денег в экономике, которые осуществляет Минфин через госрасходы. Центральный банк пытается замедлить влияние этого на экономику. Я думаю, что если бы не действия Центробанка, инфляция была бы намного больше, — высказывает свое мнение Кульбака.



Несмотря на высокие ставки, россияне продолжают брать кредиты Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Селянин отмечает еще одну причину — массовое кредитование.



— Мы здесь тоже видим удивительную вещь, что, несмотря на уже крайне высокую степень закредитованности, кредитование бьет все рекорды. [В июне] 1,7 триллиона рублей выданных кредитов. Это тоже те деньги, которые вываливаются в покупку потребительских товаров в том числе. Если продолжать увеличивать госрасходы в той мере, как это происходит в 2023-м и в текущем году, и при этом еще и кредитование наращивать, то никаких иных последствий, помимо роста инфляции, получить невозможно. И ставка здесь не играет практически никакой сдерживающей роли, — объясняет экономист.



Что значит грядущее повышение ключевой ставки? Кредиты подорожают, а банковские вклады станут еще выгоднее

Михаил Васильев отмечает, что вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину, вероятно, возрастут ставки по депозитам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. В то же время, добавляет он, вырастут ставки по кредитам.



— В целом заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими ещё долго, а, вероятно, и ещё подорожают. Поэтому стоит тщательно планировать свои финансовые возможности, — советует Васильев.



Кульбака говорит, что повышение ключевой ставки означает подорожание кредитов и выгодность банковских вкладов. То же самое отмечает и Селянин, но он добавляет, что в таком случае замедлится предпринимательская активность.



— Банковский вклад становится супер- и супервыгодным. Никогда инфляция так не расходилась с ключевой ставкой. Обычно это одного порядка величины. Сейчас в 2,5 раза, в 3 практически будет. Это означает следующее. Те люди, у кого есть деньги, те же предприниматели, они не будут строить новых заводов, развивать новый бизнес. Учитывая российские риски — от санкционных до изъятия собственности — они будут тупо класть деньги в банк, получать свои 20% годовых и прекрасно существовать, получая — ну то есть опережая (вроде бы) — инфляцию втрое. Понятно, что это цифра лукавая по инфляции, но тем не менее, — рассуждает Константин Селянин.



Что дальше? Какой будет ключевая ставка к концу года?

В «Совкомбанке» не ожидают снижения ключевой ставки. Они не исключают, что к концу года регулятор ее повысит до 19–20%. В «БКС Мир инвестиций» от ЦБ в пятницу ждут сохранения жесткого сигнала и повышения прогноза по ставке и инфляции на конец 2024 года и весь 2025 год.



— Если Центральный банк продолжит, несмотря на то, что, очевидно, что это не помогает, тенденцию борьбы с инфляцией за счет повышения ставки, — то я не исключаю, что к концу года она будет и 20%, и 22%, — прогнозирует Селянин.

