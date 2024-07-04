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Экономика Кризис-2024 «Я на мужа наорала — он по 70 рублей купил»: в Новосибирске резко поднялись цены на картофель — изучаем прилавки

«Я на мужа наорала — он по 70 рублей купил»: в Новосибирске резко поднялись цены на картофель — изучаем прилавки

В магазинах, которые обошел НГС, картошка в городе стоит от 44 до 109 рублей за килограмм

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129 комментариев
Сейчас в магазинах появляется новый урожай картофеля

В Новосибирской области почти в два раза подорожал картофель. Такую статистику показал Новосибирскстат по данным за прошлую неделю.

Как отмечается в еженедельной статистике потребительских цен, на 24 июня картофель в регионе в среднем стоил 54,15 рубля за килограмм. За неделю до этого, 17 июня, стоимость картофеля была 35,7 рубля за килограмм. В целом в начале июня цена практически не менялась. На 10 июня стоимость была 34,82 рубля, а на 3 июня — 32,76 рубля. В январе этого года картофель в среднем стоил около 24 рублей за килограмм.

Подорожание цен заметили и жители Новосибирска.

— Вчера в «Ярче» видела новый урожай за 70 с лишним рублей. Но на новый урожай всегда цены конские, — отметила сибирячка Екатерина.

Корреспондент НГС прошлась по магазинам города и узнала, какие сейчас цены на картофель и откуда его везут.

В «Ярче» картофель только одного вида

В «Ярче» выставили молодой урожай картошки за 74 рубля. Другого картофеля в магазине нет.

В «Фасоли» картошки осталось совсем немного

В «Фасоли» картошка спрятана в углу магазина и ее совсем немного. Килограмм стоит 45 рублей и написано, что это — свежий урожай. При этом местная продавщица отметила, что это был старый завоз и в последнее время цены здесь не менялись. Но при этом женщина отметила, что замечала подорожание в других сетях.

— Как покупатель могу сказать, что да, подорожала. Мы вот в другой сети покупали, я аж на мужа наорала, зачем он мне по 70 рублей купил, — объяснила она.

В «Магните» картофель нового урожая

В «Магните» картошки представлено сразу несколько видов, но как объясняет товаровед — корнеплоды привезли из-за границы. Отечественной картошки сейчас нет. На вопрос подорожал ли картофель, товаровед задумалась и ответила, что скорее всего.

Новый урожай картофеля в «Магните» стоит 89 рублей. Также есть «молодой картофель» по 79 рублей. Уже фасованный по 5 килограммов картофель стоит 74 рубля за килограмм. Картофель для варки стоит 94 рубля.

В «Пятёрочку» картошку должны скоро завести

В «Пятерочке» картофель стоит 61 рубль за килограмм, но в то время, когда в магазине был НГС, в коробках лежало только три картофелины. Продавец объяснила, что про подорожание она ничего не слышала, а картофель должны скоро привезти.

Самая дешевая картошка — мелкая и не очень хорошего качества

В «Ленте» самый дешевый картофель «эконом» стоит 44 рубля. Новый урожай в «Ленту» привезли из Азербайджана — килограмм стоит 79 рублей.

В «Ленте» продают картошку двух видов

Также есть картофель «белый новый урожай», который уже расфасован и стоит 99 рублей за килограмм. Самый дорогой картофель в «Ленте» стоит 109 рублей. Это «молодой красный» картофель.

Эксперты поделились мнением, почему дорожает картофель по всей стране. Экономисты предполагают, что в скором будущем цены на овощи вырастут на 15%. На это повлияет сразу несколько факторов.

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Комментарии
132
Avatarus
4 июля 2024, 13:03
я вот за этим все наблюдаю и делаю вывод что наступать на те же грабли это традиция власти в нашей стране, помнится 90 е там как раз с подобного начиналось.
Директор Завода (Ржака)
4 июля 2024, 12:49
Муж заработал, муж купил. Молча приготовила бы ужин, неблагодарная...
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