«Я на мужа наорала — он по 70 рублей купил»: в Новосибирске резко поднялись цены на картофель — изучаем прилавки

Сейчас в магазинах появляется новый урожай картофеля Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В Новосибирской области почти в два раза подорожал картофель. Такую статистику показал Новосибирскстат по данным за прошлую неделю.

Как отмечается в еженедельной статистике потребительских цен, на 24 июня картофель в регионе в среднем стоил 54,15 рубля за килограмм. За неделю до этого, 17 июня, стоимость картофеля была 35,7 рубля за килограмм. В целом в начале июня цена практически не менялась. На 10 июня стоимость была 34,82 рубля, а на 3 июня — 32,76 рубля. В январе этого года картофель в среднем стоил около 24 рублей за килограмм.

Подорожание цен заметили и жители Новосибирска.

— Вчера в «Ярче» видела новый урожай за 70 с лишним рублей. Но на новый урожай всегда цены конские, — отметила сибирячка Екатерина.

Корреспондент НГС прошлась по магазинам города и узнала, какие сейчас цены на картофель и откуда его везут.

В «Ярче» картофель только одного вида Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «Ярче» выставили молодой урожай картошки за 74 рубля. Другого картофеля в магазине нет.

В «Фасоли» картошки осталось совсем немного Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «Фасоли» картошка спрятана в углу магазина и ее совсем немного. Килограмм стоит 45 рублей и написано, что это — свежий урожай. При этом местная продавщица отметила, что это был старый завоз и в последнее время цены здесь не менялись. Но при этом женщина отметила, что замечала подорожание в других сетях.

— Как покупатель могу сказать, что да, подорожала. Мы вот в другой сети покупали, я аж на мужа наорала, зачем он мне по 70 рублей купил, — объяснила она.

В «Магните» картофель нового урожая Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «Магните» картошки представлено сразу несколько видов, но как объясняет товаровед — корнеплоды привезли из-за границы. Отечественной картошки сейчас нет. На вопрос подорожал ли картофель, товаровед задумалась и ответила, что скорее всего.

Новый урожай картофеля в «Магните» стоит 89 рублей. Также есть «молодой картофель» по 79 рублей. Уже фасованный по 5 килограммов картофель стоит 74 рубля за килограмм. Картофель для варки стоит 94 рубля.

В «Пятёрочку» картошку должны скоро завести Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «Пятерочке» картофель стоит 61 рубль за килограмм, но в то время, когда в магазине был НГС, в коробках лежало только три картофелины. Продавец объяснила, что про подорожание она ничего не слышала, а картофель должны скоро привезти.

Самая дешевая картошка — мелкая и не очень хорошего качества Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











В «Ленте» самый дешевый картофель «эконом» стоит 44 рубля. Новый урожай в «Ленту» привезли из Азербайджана — килограмм стоит 79 рублей.

В «Ленте» продают картошку двух видов Источник: Елизавета Шаталова / NGS.RU











Также есть картофель «белый новый урожай», который уже расфасован и стоит 99 рублей за килограмм. Самый дорогой картофель в «Ленте» стоит 109 рублей. Это «молодой красный» картофель.

Эксперты поделились мнением, почему дорожает картофель по всей стране. Экономисты предполагают, что в скором будущем цены на овощи вырастут на 15%. На это повлияет сразу несколько факторов.