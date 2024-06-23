«Чисто спекулятивная история». Экономисты — о сильном падении курса доллара и вероятном снижении цен в России

За неделю курс доллара и евро по отношению к рублю в среднем упал на 6,5 рубля Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











12 июня Министерство финансов США и его подразделение по контролю за иностранными инвестициями OFAC объявили о санкциях против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа объявила приостановку торгов долларами и евро — теперь частным инвесторам и крупному бизнесу придется покупать валюту на внебиржевых торгах — то есть без посредников. В свою очередь это может повлиять на конечную цену «вечнозеленых бумаг» — она может оказаться сильно выше или ниже рыночных значений.



В связи с этим курс доллара и евро начал стремительно падать — за прошлую неделю в среднем на 6,5 рубля (6–7%). А на 20 июня ЦБ РФ установил курс в размере 82,62 рубля за доллар . Ряд российских СМИ, таких как «Ведомости», уже выпустили материалы с заголовком, что доллар упадет аж до 71 рубля.



Однако экономисты не спешат давать позитивных прогнозов по этому поводу. Редакция MSK1.RU связалась с ними и уточнила, насколько устойчивыми являются цифры от ЦБ. О том, приведет ли ослабление доллара и евро к росту зарплат в России и понижению цен на товары, — читайте в нашем материале.



«Позитива ожидать не стоит»



Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что нынешнее укрепление рубля — чисто техническое и связано с недавними биржевыми ограничениями. Еще одна причина — импортные товары. Из-за того, что рынок валюты стал менее прозрачным, покупать заграничные товары и услуги стало сложнее, поэтому отечественный крупный бизнес стал меньше покупать их за доллары и евро.



— Последние санкции, которые были введены в части деятельности московской биржи и функционирования внутреннего валютного рынка, повлияли на спрос на валюту, потому что стало сложнее реализовывать импортные поставки. По всей видимости, временное снижение спроса на импорт и сказывается на текущем значении валютного курса, — объяснил MSK1.RU Олег Буклемишев.



Понятно, что курс имеет несколько искусственное значение в нынешней ситуации. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ

Также экономист Буклемишев заверил, что напрасно ждать повышения зарплат и снижения цен на товары. Кажется логичным, что оно будет — ведь когда курс доллара растет, цены в России увеличиваются. Тем не менее, по мнению специалиста, в обратную сторону такая закономерность не наблюдается.



— Никогда, даже в хорошие времена, падение курса доллара не приводило в Российской Федерации к падению цен. Когда доллар растет, это влияет на ускорение инфляции. В нынешней ситуации это связано с сокращением импорта и со снижением его доступности. Поэтому никакого замедления даже инфляции ждать не приходится, — отметил Олег Буклемишев.

Пока позитива ожидать не стоит. Хотя, действительно, обычно укрепление рубля несколько сдерживало инфляцию. Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ

«Нет впечатления, что рынок стабилизировался»

В свою очередь, главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова не стала привязывать укрепление рубля к приостановке валютных торгов на Мосбирже. По мнению Наталии Орловой, причина — общее сокращение сделок с валютой в России за последние два года. Также она сравнила нынешнее укрепление рубля с ситуацией лета 2022 года, когда за доллар в течение нескольких месяцев предлагали 55–60 рублей .



— Мне кажется, что ряд игроков стали сокращать валютные позиции, по аналогии, как это было в 2022 году. Тогда на рынке возник избыток предложения валюты и вот в результате этого произошло укрепление курса, — рассказала MSK1.RU Наталия Орлова. — Но сейчас меньше игроков, у которых была открытая валютная позиция.

Российский финансовый и корпоративный сектор за последние два года сократил использование валюты в своих операциях. Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»

Также Наталия Орлова предостерегла от массовых покупок доллара сейчас с прицелом на то, что скоро американская валюта опять вернется на прежние позиции (около 90 рублей за доллар. — Прим. ред.).

— Сейчас еще нет впечатления, что рынок стабилизировался, поэтому в любом случае нужно ждать еще, как динамика будет складываться. В такие моменты очень большой нестабильности на рынке не увлекаться спекулятивной игрой и держать финансовые ресурсы в той валюте, в которой вы тратите.

«Никакого 71 рубля за доллар мы не увидим»

Несмотря на официальный курс ЦБ от 20 июня в районе 82,62 рубля, цена доллара по биржевому индексу РТС в этот же день выросла до 85,5 рубля . По мнению финансового эксперта и автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, падение доллара продлится недолго и вызвано прежде всего паникой среди биржевых игроков.



— Причина падения [доллара] только одна — аккумулированная паника среди трейдеров, спекуляция и необходимость дать возможность закупиться валютой определенному кругу лиц. Так что ждать того, что рубль реально уйдет куда-то в район 70 за доллар, не стоит, — заметил Алексей Кричевский в разговоре с MSK1.RU



Никакого 71 рубля за доллар мы не увидим. Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм»