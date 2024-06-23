«Чисто спекулятивная история». Экономисты — о сильном падении курса доллара и вероятном снижении цен в России

12 июня Министерство финансов США и его подразделение по контролю за иностранными инвестициями OFAC объявили о санкциях против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа объявила приостановку торгов долларами и евро — теперь частным инвесторам и крупному бизнесу придется покупать валюту на внебиржевых торгах — то есть без посредников. В свою очередь это может повлиять на конечную цену «вечнозеленых бумаг» — она может оказаться сильно выше или ниже рыночных значений.
В связи с этим курс доллара и евро начал стремительно падать — за прошлую неделю в среднем на 6,5 рубля (6–7%). А на 20 июня ЦБ РФ установил курс в размере 82,62 рубля за доллар. Ряд российских СМИ, таких как «Ведомости», уже выпустили материалы с заголовком, что доллар упадет аж до 71 рубля.
Однако экономисты не спешат давать позитивных прогнозов по этому поводу. Редакция MSK1.RU связалась с ними и уточнила, насколько устойчивыми являются цифры от ЦБ. О том, приведет ли ослабление доллара и евро к росту зарплат в России и понижению цен на товары, — читайте в нашем материале.
«Позитива ожидать не стоит»
Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что нынешнее укрепление рубля — чисто техническое и связано с недавними биржевыми ограничениями. Еще одна причина — импортные товары. Из-за того, что рынок валюты стал менее прозрачным, покупать заграничные товары и услуги стало сложнее, поэтому отечественный крупный бизнес стал меньше покупать их за доллары и евро.
— Последние санкции, которые были введены в части деятельности московской биржи и функционирования внутреннего валютного рынка, повлияли на спрос на валюту, потому что стало сложнее реализовывать импортные поставки. По всей видимости, временное снижение спроса на импорт и сказывается на текущем значении валютного курса, — объяснил MSK1.RU Олег Буклемишев.
Понятно, что курс имеет несколько искусственное значение в нынешней ситуации.
Также экономист Буклемишев заверил, что напрасно ждать повышения зарплат и снижения цен на товары. Кажется логичным, что оно будет — ведь когда курс доллара растет, цены в России увеличиваются. Тем не менее, по мнению специалиста, в обратную сторону такая закономерность не наблюдается.
— Никогда, даже в хорошие времена, падение курса доллара не приводило в Российской Федерации к падению цен. Когда доллар растет, это влияет на ускорение инфляции. В нынешней ситуации это связано с сокращением импорта и со снижением его доступности. Поэтому никакого замедления даже инфляции ждать не приходится, — отметил Олег Буклемишев.
Пока позитива ожидать не стоит. Хотя, действительно, обычно укрепление рубля несколько сдерживало инфляцию.
«Нет впечатления, что рынок стабилизировался»
В свою очередь, главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова не стала привязывать укрепление рубля к приостановке валютных торгов на Мосбирже. По мнению Наталии Орловой, причина — общее сокращение сделок с валютой в России за последние два года. Также она сравнила нынешнее укрепление рубля с ситуацией лета 2022 года, когда за доллар в течение нескольких месяцев предлагали 55–60 рублей.
— Мне кажется, что ряд игроков стали сокращать валютные позиции, по аналогии, как это было в 2022 году. Тогда на рынке возник избыток предложения валюты и вот в результате этого произошло укрепление курса, — рассказала MSK1.RU Наталия Орлова. — Но сейчас меньше игроков, у которых была открытая валютная позиция.
Российский финансовый и корпоративный сектор за последние два года сократил использование валюты в своих операциях.
Также Наталия Орлова предостерегла от массовых покупок доллара сейчас с прицелом на то, что скоро американская валюта опять вернется на прежние позиции (около 90 рублей за доллар. — Прим. ред.).
— Сейчас еще нет впечатления, что рынок стабилизировался, поэтому в любом случае нужно ждать еще, как динамика будет складываться. В такие моменты очень большой нестабильности на рынке не увлекаться спекулятивной игрой и держать финансовые ресурсы в той валюте, в которой вы тратите.
«Никакого 71 рубля за доллар мы не увидим»
Несмотря на официальный курс ЦБ от 20 июня в районе 82,62 рубля, цена доллара по биржевому индексу РТС в этот же день выросла до 85,5 рубля. По мнению финансового эксперта и автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, падение доллара продлится недолго и вызвано прежде всего паникой среди биржевых игроков.
— Причина падения [доллара] только одна — аккумулированная паника среди трейдеров, спекуляция и необходимость дать возможность закупиться валютой определенному кругу лиц. Так что ждать того, что рубль реально уйдет куда-то в район 70 за доллар, не стоит, — заметил Алексей Кричевский в разговоре с MSK1.RU
Никакого 71 рубля за доллар мы не увидим.
— А купить валюту проблемой как не было, так и не остается — банки спокойно ее продают. Так что здесь чисто спекулятивная история, связанная с двумя вещами. Первая — заработать на панике. Вторая — возможность для «особенных» лиц закупиться валютой подешевле, — подытожил Алексей Кричевский.
Ряд экспертов подтверждают тезис Кричевского про «особенных» лиц. Они уверены, что не все смогут купить подешевевшие доллары и евро. Тем временем курс в столичных банках меняется пять раз на дню. Не менее изменчивы цены на яйца и курицу: несмотря на заверения Федеральной антимонопольной службы, по мнению специалистов, подорожание никак не остановить.